相隔7年再演愛情劇 ！朴敍俊《等待京道》說什麼？

▲ ELLE.com.hk

睽違 7 年，朴敘俊終於帶著全新愛情劇回來了，2025 年壓軸韓劇《等待京道》於 2025 年 12 月 6 日上架，新劇中他和元志安拍檔，談一場 20 歲一路談到 38 歲，橫跨整整 18 年的感情戲。

▲ ELLE.com.hk

《等待京道》中朴敘俊也與元志安挑戰 11 歲年齡差的戀人組合，從大學社團的初戀，到成為東雲日報娛樂版記者與時裝品牌「Jarim Apparel」名媛，再在婚外情醜聞中重逢，兩個人要面對的不只是愛情，還有大眾輿論與人生選擇。

廣告 廣告

▲ ELLE.com.hk

《等待京道》由《妳的倒影》、《歡迎來到王之國》的林賢旭導演執導，《男朋友》、《三十九》劉英雅編劇，兩人的作品多圍繞「大人感情」與現實關係。

▲ ELLE.com.hk

故事普通的初戀開始，20 歲的大學生李京道，在劇場社團遇見家境優渥又耀眼的徐智友，兩人自然地相愛，也經歷了第一次分手。

▲ ELLE.com.hk

28 歲的兩人變成上班族，覺得自己長大一點了，決定再試一次，結果在更大的壓力下，再度分開。

▲ ELLE.com.hk

多年之後，30 多歲的李京道成了東雲日報娛樂部記者，成為了的普通上班族，但一天他接到演藝圈婚外情爆料，追查後才發現，故事中被背叛的妻子竟然就是他的初戀徐智友。

▲ ELLE.com.hk

朴敘俊刻意演繹成「路人感」很重的上班族，就是在公司很難被記起的同事。李京道對愛情很認真，當30幾歲的他以記者身分寫出那篇婚外情報導，才發現自己重創的人不是別人，正是當年的初戀。

▲ ELLE.com.hk

據指劇本本來打算找其他演員出演20歲的時光，但朴敘俊看完劇本後，直接提出希望從 20 歲演到現在，他有自信把那種青澀、衝動、還在摸索自我的感覺帶進角色裡。

▲ ELLE.com.hk

元志安飾演的徐智友，是時裝品牌「Jarim Apparel」的次女，長得漂亮、談吐俐落，但在耀眼形象背後，其實被婚姻壓得快喘不過氣。當婚外情被揭露，她一方面受到輿論關注，一方面也不得不面對這段關係早就有問題的事實，偏偏掀開這一切的人，是她曾經最信任的「前男友」李京道。

▲ ELLE.com.hk

對於11歲的年齡差，朴敘俊也承認，一開始確實有點在意，更刻意在外型管理上花了不少心思，但兩人對戲之後，兩人化學反應意外自然，，加上角色設定本來就從 20 歲演到 30 多歲，在不同時間點兩人的氛圍會不停變化。

推薦閱讀:

➤ 朴敘俊現身香港出席CHANEL J12活動！韓劇男神私下穿搭男友力超強

➤ 朴信惠粉絲見面會大騷舞技！35歲「韓劇男神收割機」韓系穿搭解構







Follow us on:

Facebook: elleOnlineHK

Instagram: @ellehongkong

YouTube: ELLETVHK





