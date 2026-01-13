省博物館31件文物被盜丟失 部分數十年後始公布

【on.cc東網專訊】中國被盜（丟失）文物信息發布平台數據顯示，去年國內共發布52件套被盜或丟失文物訊息。內媒周一（12日）梳理發現，當中有2件屬貴州省博物館，29件套屬貴州省博物館（老館）。貴州省博物館辦公室工作人員承認，在老館向新館搬遷過程中，的確有丟失過文物。

在平台公開的29件套文物中，貴州省博物館（老館）有一件文物被盜，其餘則為丟失文物。其中，2000年前被盜或丟失的文物有17件套，2000年後丟失的有12件套，多數丟失的是當地特色的苗族文物。丟失日期最早的要追溯到1986年，是一個有苗族彩繪漁獵圖案的酒角。此外，一座收藏在貴州省博物館（老館）的清代彌勒銅像於2012年丟失，同年再有一尊清代釋迦佛銅座像不知所終。

根據平台訊息，在貴州省博物館（老館）被盜、丟失的文物中，不少早在幾年前或幾十年前就被盜或丟失，但都集中於去年公開發布。《文物保護法》規定，如有館藏文物被盜、被搶或丟失，文物收藏單位應立即向公安機關報案，同時向主管的文物行政部門報告。公安部門工作人員回應「時間差」時則稱，最近才對外公布很正常，有時被盜或丟失情況只有文物系統掌握，公安部門未必能及時了解。專家指出，以前老館往新館搬遷，確實存在文物流失或被盜的可能性，這與當時的博物館體系管理有關。

