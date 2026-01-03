省港盃次回合 港隊作客逼和廣東2比2 互射十二碼輸3比4

【Now新聞台】省港盃足球賽，港隊作客廣東，落後兩球下扳平，兩回合總成績4比4，互射十二碼，港隊輸3比4，連續三屆落敗，廣東第27次奪標。

一星期前首回合，紅衫廣東九個守住2比2，返主場人數扯平佔上風，侯煜及王志遠先後考驗龐焯熙。連同這位門將，港隊保留首回合4個正選、7名生力軍，包括補選3人之一勞烈斯。禁區與對方相撞，球證直指十二碼，36歲隊長姜至鵬操刀，14分鐘射成1比0，兩回合都有進帳，廣東總成績領先3比2。

廣告 廣告

劉智樂取代米高踢箭頭，慈英亦擔正右閘，但在後場甩漏就要付出代價，廣東搶回控球權，易縣龍禁區邊一腳2比0。龐焯熙彈完「琵琶」雙手抱頭，暫代主教練盧比度拍手叫著，場邊總有人鼓勵。

作客來到南沙的港隊球迷未能帶打氣用的大鼓入球場，變相掌聲及歡呼聲要再大聲點了。

南沙大灣區文化體育中心去年六月尾啟用，容納六萬人新場館，港隊小紅海有近八百人支持。

半場一換三個有效果，劉家喬搶贏皮球，交給另一後備顏卓彬，直線送孫銘謙一程，冷靜推過門將袁建銳，送了皮球入空門，兩回合各入一個精彩波，港隊追成1比2、總成績3比4。

龐焯熙下半場亦重拾信心，阻止了時子豪的射門。補選第二人黃威亦做後備奇兵，窄位罰球彎入，掃走2015年那屆斷腳陰影，港隊追平，首回合2比2重現。

賽事傳統無作客入球優惠，今屆和波亦不設加時，直射十二碼。港隊臨尾換門將伍瑋謙入來，不過極刑大戰頭兩輪，兩邊門將都沒表演機會。

杜度操刀第3輪，被撲到再中柱。伍瑋謙之後捉到路，但阻止不到海界清這腳。

黃威一射沖天，港隊十二碼3比4飲恨，廣東隊達成三連霸，44屆賽事贏第27次。

#要聞