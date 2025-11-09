看完唐綺陽書秒退費！作家謝知橋行為惹議

▲作家謝知橋在網路參加「夭壽但合法行為大賽」，表示「購買唐綺陽星座電子書後，把自己的星座看完就退費」引起不少爭議，為此唐綺陽（如圖）本人也回應了。（圖／記者陳明安攝）

[NOWnews今日新聞] 日前網路上有著「最夭壽但合法」行為討論串，作家謝知橋也跟風在留言區參與活動，「買唐綺陽星座書電子版，在平台退費時間內把自己的星座看完就退費」，想不到留言發出後卻引起不少爭議，為此他發聲道歉，而唐綺陽本人也在留言區回應，「週報說最近作家說話要小心，你沒認真看」，幽默回應讓粉絲笑出來。

謝知橋Threads跟流行 引起爭議道歉

Threads平台上流行分享自己「最夭壽但合法行為」，吸引許多網友跟風到底下留言，作家謝知橋也跟上這波熱潮，寫下「買唐綺陽星座書電子版，在平台退費時間內把自己的星座看完就退費」，沒想到卻引起爭議，遭許多網友斥責「超不尊重作者本人，多虧你本人也是作家。」

為此謝知橋馬上在社群發文澄清，自己從來沒有做過「看完書之後退費」的行為，表示會這樣寫下的原因是過去曾經被讀者當面提及，「看了我著作的電子書一部分就申請退費了，因為想改買實體書」，會將留言內容改成星座書，是因為覺得這樣聽起來比較有效果，結果意外讓不少人認會是自己曾做過的事，「我會私下向唐綺陽老師致歉，畢竟無論什麼原因，我都不應該拿她的著作開玩笑。未來針對智財權、出版業等議題，會更以鼓勵大家支持版權的角度正向發言，避免無意義的玩笑造成誤解與不良後果。」

▲謝知橋社群寫下，購買唐綺陽（如圖）電子書看完後退費引起爭議。（圖／翻攝自臉書唐綺陽占星幫）

為此唐綺陽親自到貼文處留言，「我的週報有說，最近作家說話要小心，你沒有認真看齁……相信你的為人啦，玩笑不要亂開，大家一起支持出版業喔。」謝知橋見到本人出現後，也回應「真的對不起國師，之後一定每週看熟」，一來一往驗證星座學說的威力。

資料來源：Threads

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

