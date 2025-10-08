衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
影／看影片學的！她徒手抓蟒蛇救貓
[NOWnews今日新聞] 泰國一名女子凌晨被自家貓咪的叫聲驚醒，睜開眼發現貓咪盯著窗邊某處不停叫，她心想可能又是常來家裡睡覺的流浪小貓在玩鬧。
走近一看，原本放在門邊的洗衣籃掉到地上，那個位置平常確實是流浪貓愛待的地方，但當她抬起頭，整個人都嚇傻了，架子上有條大蟒蛇正纏著其中一隻小貓。
為了不讓家裡其他貓咪受傷，她趕緊拿起手電筒開始找蛇頭在哪。過了一會兒，蟒蛇稍微鬆開纏繞小貓的身體，她抓準時機一把抓住蛇的脖子，成功制伏這條大蛇。抓到蛇之後她拿著蛇在家裡走來走去找袋子裝，隔天一早就聯絡動保人員把蛇送回野外。
最讓人意外的是，這位女子說她這輩子第一次抓蛇，會知道怎麼做全靠平常在網路上看的教學影片。關鍵時刻派上用場，不但救了小貓一命，也讓自己化身一日捕蛇高手。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
泰國拚成全球「彩虹經濟」重鎮！2030年力爭主辦世界驕傲節
台泰友好！泰國政要出席台灣駐泰國慶酒會
簽約6年連一根樁都沒打！泰國三機場高鐵卡在付款方式遲遲未動工
其他人也在看
雙敦學區購屋秘笈 行情與入學規則一次看
[NOWnews今日新聞]台北市敦化國小、敦化國中構成的「雙敦學區」，是全台最熱門的學區之一，不少家長希望透過置產、設籍確保孩子的入學資格，房市專家則分析，雙敦學區住宅產品類型多元但數量珍稀，如希望設...今日新聞 ・ 1 天前
鄭中基離婚避談身心狀況！承認了有後悔
[NOWnews今日新聞]鄭中基7年前自編自演、並和胡耀輝聯合執導的電影《阿龍》，受到新冠肺炎影響，導致在中國申請的准演執照過期，經過了許多波折，才在今年要正式上映，結果他上半年又與結婚了14年的前主...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
【百佳】網店至抵星期三 泰國無添加激素雞翼槌/去皮雞胸/雞上脾扒/雞柳 $110/2包（只限08/10）
百佳網店推出星期三限時閃購優惠，SKY CHICKEN 泰國無添加激素雞翼槌/ 去皮雞胸/ 雞上脾扒/ 雞柳 1000克 $110/2包、KETTLE 薯片141克 $32/包、THE NUTTER COMPANY 粗粒/ 幼粒花生醬 $58/樽、爽花蕾液體型芳香液 350毫升 $60/4件！YAHOO著數 ・ 11 小時前
遭親姊騙光2億！62歲范怡文近況曝
[NOWnews今日新聞]62歲歌手范怡文有「玉女歌手」之稱，在22歲出道後，於24歲時創服裝品牌，巔峰時期開了近200多家店、資本額超過2億，不料在2006年遭親姊姊背叛、奪走經營權，一夕之間欠下巨...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
員工誤收330倍薪水爽離職 公司討錢慘敗訴
[NOWnews今日新聞]智利一家食品大廠曾發生一起重大疏失，導致1名月薪才約新台幣1.6萬元的員工，一次性收到約330倍的薪資，公司提告竊盜罪，卻在歷經3年的訴訟後得到敗訴結果。綜合《太陽報》等外媒...今日新聞 ・ 1 天前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
網上熱話｜港男衣著有樣睇？黑衫襯灰短褲 一物件成標誌
不同地方的人士，衣著各有風格，港人都不例外。日前有人在社交平台上載一張照片，只見巴士上坐着4名男子，巧合的是，4人的衣著竟都差不多，都是黑色T恤、灰色短褲和白襪波鞋，耳朵上戴着無線耳機，驟眼一望就如制服。am730 ・ 1 天前
胡定欣與醫生男友陳建華結婚 網民憶《城寨英雄》CP 引陳展鵬現身留言
前日（6日）藉中秋佳節，胡定欣無預警下於社交平台分享多張唯美婚照，宣布已與男友於10月3日結婚，更寫道Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
59歲關淑怡驚傳急病入ICU 兒子關俊賢返港探望
90年代歌后關淑怡神隱多時，但今日有報導指Shirley因病入院，其子關俊賢聞訊後立即返港探望，情況令人擔憂。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
遊日必睇！2026年請假攻略 5月、9月日本最多連假、是日本旅遊高峰期
計劃2026年遊日本的朋友要留意了！日本內閣府已正式公布明年的國定假日安排，當中最值得注意的莫過於黃金週將會延長，以及相隔多年再次出現的「白銀週」。日本全年共有十數個國定假日，每逢這些假期，熱門景點必定人山人海，熱門酒店和機票價格容易上漲，想試的餐廳也可能訂不到位。假日天數多少，連假到底放什麼假，這些細節掌握好，就能避開觀光人潮，選擇聰明出遊時機。提前查清日期，預訂住宿及交通，避開人潮高峰期，才能玩得輕鬆自在，有更好的旅遊體驗。Yahoo 旅遊 ・ 15 小時前
李婉華坦言對加拿大今非昔比 暗示萌生回流香港念頭 無奈兒子唔識中文
李婉華現時已於加拿大生活超過20年，近日喺其YouTube直播節目《婉華時報》坦言對加拿大現狀感到非常失望和迷惘，亦透露自己對香港嘅思念之情從未減退，暗示萌生回流香港念頭。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
南京復興豪宅客、換屋族撐場 中古屋不墜
[NOWnews今日新聞]想到台北市豪宅區，許多人第一印象在信義區、大安區，或是大直水岸，其實捷運南京復興生活圈內也有不少豪宅與名宅，吸引政商人士居住，加上此區段中古住辦大樓可合法做辦公室或住宅，室內...今日新聞 ・ 1 天前
612基金沒註冊社團案 5信託人定罪上訴將於12.3聆訊
「612 人道支援基金」5 名信託人，包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、嶺南大學前副教授許寶強、前立法會議員何秀蘭及歌手何韻詩，2022 年被裁定沒為基金註冊、違反《社團條例》，被判罰款。法庭線 ・ 7 小時前
Jonathan Anderson熱愛時尚的「拼命三郎」：Loewe Puzzle、Uniqlo x JWA、Dior的未來革新也在他手上
Jonathan Anderson 執掌 Dior 後，交出 2026 春夏首個亮麗成績表，為 Dior 添上一抹現代清新感，網絡對他的首個系列評價不一，但無可否認的是 Jonathan Anderson 正在為 Dior 建立新篇章，一起來看的他的設計之路吧！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
紐時：美國知名律師行遭零日攻擊 中國黑客志在美國國安及貿易情報
《紐約時報》報道，美國知名律師行 Williams & Connolly 電腦系統遭受黑客入侵，其客戶電郵可能被查閱。律師行通知客戶，這是中國黑客一次針對美國律師行的廣泛行動， Williams & Connolly 是受害者之一。聯邦調查局已展開調查，據指近月遭入侵的律師行及科技公司數以十計。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福
現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易
Coach近年推出多款大熱手袋，包括Bella Hadid同款Brooklyn、已成為Gen Z最愛的Tabby，亦有今年秋冬大熱款Empire等。定價原本已經低過官網，非常相宜！越接近年尾，越來越多網站有優惠活動，Yahoo購物專員發現Farfetch、24S大減價後性價比更高，推介必入手款式包括Brooklyn、Tabby、Juliet、Cargo、Empire五大爆紅手袋，Brooklyn small低至$2,094即有交易、Coach Cargo帆布包5折後只需$1XXX就可入手，絕對不容錯過！Yahoo Style HK ・ 1 天前
彩豐行老闆租出與港姐陳庭欣愛巢 天璽三房月租7.2萬回報約2厘
豪宅租務持續活躍，市場消息指，九龍站豪宅區9月錄得約81宗租務成交，雖較8月約100宗回落約兩成，但租金維持穩定。彩豐行老闆楊振源持有的天璽單位剛以月租7.2萬元成功租出，折合呎租約70元，屬市價水平，租金回報約2厘。該單位實用面積約1,035平方呎，屬三房間隔。單位業主為彩豐行創辦人楊振源（Benny），於2017年以約4,438萬元購入該單位。閱讀更多：港姐袁嘉敏移英一年半回流香港 進駐鴨脷洲無敵海景納米樓？港姐曹敏莉凱旋門相連戶租出每月袋8萬 一家五口居半山大宅生活富貴有報導指，楊振源與拍拖八年的女友、2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby），曾於該單位同住。二人於2021年搬往沙田九肚山澐灃的洋房後，該天璽單位同年已放盤出租，當時月租亦約7.2萬元；直至上月轉新租客，租金仍維持與四年前相若水平，反映該區豪宅租值相對穩定。現時28Hse有多個天璽單位放租中，其中實用面積1,035平方呎、與上述單位相同的戶型，叫價每月7,4800元至80,000元，呎租72.3元至77.3元。楊振源於1995年與母親創立本地護膚品牌彩豐行，於樓上舖起家，主打香港製造、較國際品牌便宜的產品。公司營業額由28Hse.com ・ 11 小時前
梁競徽用返舊名梁烈唯企C位 同高鈞賢黃嘉樂組男團 網民留言：其實幾鍾意睇……
早排幾位前TVB男藝人吳卓羲、郭晉安、歐陽震華、王浩信埋高鈞賢，一齊參與內地網上直播節目《今晚好犀利》，其中一個環節係5位男星跳舞，仲係跳hit過好一陣子嘅《晚安大小姐》，由於各人舞步唔齊甚至根本唔知跳乜，成個畫面都有濃濃嘅尷尬感。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
朱慧敏半山豪宅開直播 被發現著穿窿衫完全唔理形象凑仔極貼地
朱慧敏（Queenie）2004年參選香港小姐競選勇奪亞軍，曾演出《珠光寶氣》、《絕代商驕》、《蒲松齡》、《愛．回家》等劇集。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前