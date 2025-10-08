影／看影片學的！她徒手抓蟒蛇救貓

▲一名泰國女子徒手抓蛇，事後她說這輩子第一次抓蛇，技巧全靠平常在網路上看的教學影片。（示意圖／與當事人無關，取自 Unsplash ）

[NOWnews今日新聞] 泰國一名女子凌晨被自家貓咪的叫聲驚醒，睜開眼發現貓咪盯著窗邊某處不停叫，她心想可能又是常來家裡睡覺的流浪小貓在玩鬧。

走近一看，原本放在門邊的洗衣籃掉到地上，那個位置平常確實是流浪貓愛待的地方，但當她抬起頭，整個人都嚇傻了，架子上有條大蟒蛇正纏著其中一隻小貓。

▲泰國一名女子徒手抓起巨蟒。（圖／美聯社／達志影像）

為了不讓家裡其他貓咪受傷，她趕緊拿起手電筒開始找蛇頭在哪。過了一會兒，蟒蛇稍微鬆開纏繞小貓的身體，她抓準時機一把抓住蛇的脖子，成功制伏這條大蛇。抓到蛇之後她拿著蛇在家裡走來走去找袋子裝，隔天一早就聯絡動保人員把蛇送回野外。

最讓人意外的是，這位女子說她這輩子第一次抓蛇，會知道怎麼做全靠平常在網路上看的教學影片。關鍵時刻派上用場，不但救了小貓一命，也讓自己化身一日捕蛇高手。

