看懂新莊站「黃金三角」價值 搶進保值熱點
[NOWnews今日新聞] 在新北房市版圖，地段含金量往往與生活機能的成熟度成正比。新莊捷運站周邊作為新莊最早發展的核心，不僅擁有捷運橘線貫穿，更融合繁華商圈與萬坪公園，構築「黃金三角」生活圈，豐厚的生活價值成為自住首選。
該生活圈以捷運新莊站為軸心，中正路、新泰路與中華路交織出高密度的商業軸帶。這裡既有百年廟街的熱鬧市集，亦有銀行、診所、商家林立的成熟機能，加上佔地22公頃的新莊運動公園調節都市呼吸，以及涵蓋新莊國小、新莊國中、恆毅高中的完整學區，體現交通、商圈、綠地與文教兼備的全齡宜居生活尺度。
展望未來，馥華集團主導的立德段公辦都更案將成為區域再造的引擎，該案規劃職住共榮圈，結合多元機能，市場普遍預期此指標案能為新莊舊城區注入活水，提升整體環境質感。
儘管地段精華，但盤點捷運新莊站周邊 200公尺核心圈，開發已近飽和，近十年指標新案屈指可數。觀察區域內具規模社區如屋齡9年的「永鼎帝京」、屋齡8年的「富貴中華」及屋齡1年的「富都新庄」，坪數規劃多在50坪以上，鎖定換屋與置產客層。導致偏好中低總價的首購與置產客群，面臨市場供給真空，使得中小坪數產品更顯稀缺。
信義代銷永續研展組協理童莉婷分析，參考新北捷運熱區，中和永安市場站的「漢皇方圓」、板橋亞東醫院站的「遠揚之森A+」三重站的「潤泰CITY PARK」，成交均價分別站上114萬、111萬與101萬。這些個案憑藉步行不超過150公尺的超近捷運距離，幾乎到站即到家的優勢，全數突破百萬大關並創下區域新高，驗證軌道經濟對房價的支撐力，也讓市場看好新莊站周邊具備類似條件的產品表現，在舊城翻轉與軌道優勢雙重加持下，不僅有領跑區域行情的潛力，更具長線保值性。
