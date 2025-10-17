看我如何對待你｜周靈山

有種人執著於「一致性」：你跟我相處時粗聲粗氣，面對長輩卻彬彬有禮，你擦鞋、你假、你扮嘢！

這讓我想起小六補習時，我在補習老師面前乖巧有禮，身旁的玩伴卻嘲笑：「佢扮嘢咋！」終於有一次，我忍無可忍，狠狠瞪了他們一眼。補習老師見狀竟說：「我信喇我信喇！原來你真係扮嘢！」從此，我無事無幹也瞪這位老師。

這不是她自找的嗎？你認定我不一致，我就一致給你看，可別說我不尊重你。

示意圖《淚之女王》劇照

許多人覺得這類玩笑無傷大雅，我卻會格外警惕。人即使獨處，也有不同面向；面對不同對象，態度自然有別，最簡單是喜歡你便笑，不喜歡便不笑，或僅保持客氣。拿我不同情境下的表現來比較，再以偏概全，實在幼稚。

稍有教養的人都明白，對待不同人用不同方式，不是虛假，而是反映對方的地位、身份，或甚曾給予的恩惠。只有野丫頭、野孩子，才會任性堅守「我管你是誰！我不給面子就是不給！」這種情操。更何況，沒有人能二十四小時笑面迎人。若有，你反而該遠離。

這個想法，我從小六沿用至今。人生不長，我從無意把不成熟的人放在身邊，更介意將來我死了，這種人在歡送會上失禮胡言，影響我真心愛護的朋友與學生。

很多時候，面對討厭的人，我會轉身離開。但假如我仍不消失對你粗聲粗氣，放心，只因為這個方式最配你：我在反映你的地位與身份、用你待我的方式待你。

