看法不同，人身攻擊年輕三十多年的同學？ － 孫梓皓｜夏日少年 寫作如風系列（5）

編按：香港中文大學資優計劃「愛寫作 — 筆下留人」寫作班，冼麗婷作為導師與多名同學在寫作路上同行。今次選出 5 名同學的作品陸續刊登，冼麗婷並為每一位同學各撰寫一短篇，紀錄箇中深刻對話、情節及相關寫作看法。



以下是孫梓皓同學的作品〈何為正義〉。



文、插畫：孫梓皓

〈何為正義〉作者，孫梓皓

【學生篇】

〈何為正義〉－ 孫梓皓（中四升中五）

Chapter 1

四年級乙班來了個插班生。

這樁事說小不小，說大不大。對此有人感到不滿、也有些人覺得期待，但反應最為誇張的還是黃老師。開會那陣聽到消息，他猛打一個冷戰激靈，差點要跳起來，本來因打瞌睡而重心偏移的歪扭身軀，經這突然的刺激，一下便彎了下去，與地面來了個貼面禮。椅子倒下的哐當聲不算太大，但也足以叫醒其他因校長的廢話而沉入夢鄉的老師。他們有的慌忙擺正坐姿，裝作一副專心工作的姿態、有的在座位上捲縮著身子忍笑、坐在黃老師附近的那幾位即幫忙扶起椅子，又把他拖起來放回椅子上。

「菁英班學生回到普通班上課，哪有這樣的？之前也沒有這樣的荒唐事吧！」黃老師剛坐回椅子上，又激動地站起，「這對學生的⋯⋯呃⋯⋯學習⋯⋯人際關係！對！人際關係有很大的影響！」

「不用說了，林檎這個成績退步成這樣，菁英班的同學全科不及格，不也是第一次嗎？難道還留著她拖累平均成績？」校長淡淡道，「我這也是為同學好，她留在菁英班也改變不了什麼，不如讓她回到適合她的環境。」

校長似乎注意到了精神乏乏的員工們，自己也說得有點口乾，便宣布散會，其餘人竊竊私語地走掉了，留黃老師一人在冷氣風中凌亂。只在乎學生成績和自己政績的自利校長，與一點不想多教學生的薪水偷竊者，最終還是前者更勝一籌。大概是黃老師把自己的知識放下太多年了吧，一個科目主任居然還辯不過靠關係空降的新人校長，說出來又得被掛到校園 secrets 笑上幾天。

林檎收到通知時還以為對方口快說錯了。她只不過是一次發揮失常 —— 不，那甚至不能被稱為「失誤」，而是徹頭徹尾的「陷害」。她自知自己不是什麼少年天才，但也能常駐年級前三，照理來說校方也該對她上心點才是；可是成績突然下降到如此地步，老師不但毫不關心，校長居然還親自叫自己來辦公室約談，為的就是通知自己被踢出菁英班？她對所謂菁英班的名頭興趣不大，但這般無理做法仍然惹惱了她 —— 那種人品能力皆差的廢物還好端端地坐在班裏的座位上呢，憑甚麼她只是考差了一次就得被嫌棄成這樣，要讓人迫不及待地趕出去？

就在要把實情脫口而出，指控班裏有人搞校園欺凌，她的答卷被惡意篡改的前一秒 ——

她自進去辦公室以來，一直低下的頭顱終於抬起，眼睛正對上那雙與霸凌者生得過分相似的，漆黑的如深淵一般的雙目。

林檎失魂落魄地走出門。絲線在她身後不斷遊走，所有線索被巧妙地串連起來，織成一張大網。她終於知道了這段時間以來自己百思不得其解的真相。怪不得那人的行徑如此明目張膽，卻能屢次從訓導主任的眼皮底下逃掉；成績差得跟屎一樣，往答題卡踩一腳都能考得比他高分，卻能死皮爛臉地留在菁英班。她靠著走廊的扶手，手掌無意識地握緊，身體緊繃得跟將發的弓弦一樣。耀祖、耀祖⋯⋯她實在不想對這個名字的人有甚麼刻板印象，可自己的遭遇使她憤怒地詛咒耀祖早日暴斃街頭 —— 不論是家裏那個無能的弟弟；抑或學校那位該死的霸凌者。林檎一遍遍地默念這個名字，彷彿這麼做就能施行某種神秘的儀式，為自己報仇雪恨。

她開始後悔自己為甚麼要逃到香港來。或著說，她當初或許有機會能進所更好的學校，為甚麼偏偏要選這所狗屎中學來讀。可惜都中五下旬了，轉校也來不及。她有點想家⋯⋯ 該死。腦內浮現出還留在日本時的記憶，林檎很快就開始慶幸自己至少逃離了那群吸血鬼家人。既來之則安之，轉班也好，至少耀祖總不能跨越整條走廊爬進二班課室把蟲子塞進抽屜吧？

她回到課室，把儲物櫃高高一疊課本全部拿出來，不忘清理裏面礙事的垃圾。她由衷地希望耀祖和他的小團體能有上那麼一點公德心，至少不要把用過的保險套塞進別人的儲物櫃裏面，但說也沒用。這事就算報警了警察也不管的。

十五分鐘後，林檎踏進了新課室。講台上的黃老師已然沈浸在自己的行為藝術中不知天地為何物，孜孜不倦地講著沒有營養的廢話，她便自顧自地選了角落空著的座位坐下。天啊，是乾淨的，沒有任何塗污或者蟲子屍體的桌子。林檎此時此刻真想來個「頂級過肺」（編按：內地網絡用語，意指讓自身獲得極其強烈感受的各項行為），但她不想新同桌覺得自己是個弱智，便努力抑制着衝動，費力地用眼尾去「督」那人的臉。過了一陣，她的眼睛累了，只好冒險轉身和同桌打了個招呼，然後發現對方正呼呼大睡。

「晴！」身旁的女生飛快地站起，椅子差點被掀翻在地。黃老師窘迫地摸了摸頭上揭起的劣質假髮，問道：「你認為董卓是值得追隨的人嗎？」

原來在上中史堂，林檎把頭枕在雙臂上，打算倒頭大睡，畢竟此校的中史老師都是讀讀課本就了事，這個黃老師聽說風評不好，那更不用聽他廢話⋯⋯話說那個人，叫「晴」嗎，好像在哪裡看過她的臉⋯⋯她把周圍的聲音屏蔽，漫無目的地想著。

再回過神來時已過了十分鐘，隔壁的「晴」還是站著，台上的黃老師喋喋地說著些什麼。林檎揉了揉眼睛，中途被一把尖銳的吼聲嚇得手抖了下，「少年俠客，仗劍獨行。追隨者前來投奔，家徒四壁的董卓甚至殺了家裡唯一的耕牛招待客人！」中年人揮舞著手，說出來的話讓人匪夷所思，配上那刺耳的嗓音，知道的說他是伺奉董卓的太監，不知道的還以為是老師在教書呢。下次是不是要開始說呂布的子宮是他的暗器了？「如此英雄，你居然說他是小人，不值得追隨？你是豬嗎？怎麼不去醫院檢查你腦子？」

身邊的女孩依然站著，壓低聲音啜泣著。林檎不禁感嘆面前老油條的實力，只需短短幾分鐘，便能讓一個陌生人完全瞭解他風評惡劣的原因。「老師，不必這麼咄咄逼人吧，對於歷史人物，本來每人就能有不同的見解。」她舉手，待黃老師不耐煩地示意她說話，便說，「而且，只是看法不同，你便人身攻擊小你三十多年的同學，不論是身為教師，或是長輩，這都是嚴重的失德。」

禿頭教師愣了下，認出了這人就是林檎。只需一瞬，他便明白了為甚麼面前那女的明明是霸凌受害者，卻會被某個高層在暗中推波助瀾，針對得趕出班級了。「林檎同學，這麼頂撞老師，是嚴重的操行問題。」他狡詐地笑，明眼人一看就知不懷好意，「那麼，你這般攻擊我，是想怎樣呢？」

他話中帶有威脅之意，事實上，這也十分有效；剛才還討論得熱火朝天的同學們識相地閉上了嘴，偷偷伸出來的手機攝像頭也盡數被收回桌底下。在學校熬了五年的學生多多少少對面前這位尸位素餐的中文科主任有著最基本的瞭解，而這也足夠他們知道這個禿子是個不學無術，靠搶人功勞，「搏上位」而晉升到現今職位的卑鄙小人。小人得志，正直之人就遭了殃。數不盡的好老師在權鬥中被這條惡狗咬傷辭職，不勝數的同學被他霸凌至退學。耀祖的惡意是大搖大擺的；而他的惡意是深藏不露的，更難對付，一旦被盯上，就毫無反抗的餘地。

晴已然被盯上，在林檎來前，她每一課中史堂和早會都會被叫起來，然後被莫名其妙的理由痛罵一頓。這時只要林檎服個軟，讓他繼續戲弄晴，大概會被放過吧？

林檎斟酌自己的用詞，盡量讓自己話中沒有被挑刺的破綻。事實上，對這種野史亂噴還自認高明的教畜，她真的沒什麼話好說。「請您向她道歉，承認自己的錯誤。」顯然，從中四開始讀的林檎並不清楚生存之道。

黃老師正要發難，鐘聲卻不合時宜地響起。他冷哼一聲，氣憤地走了，似是發洩似的，摔得班房門好重一聲。有人不禁驚呼起來，也有人用看猴子一樣的眼神看著林檎——這人被趕出菁英班，發瘋了不想活了？

「同學，你其實不必為了我出頭的⋯⋯」身邊的人一臉愧疚，林檎遞給她一張 temxo 紙巾，高級貨來的，讓她先抹眼淚。「那個人不是好惹的⋯⋯他看我家人不怎麼管我，而且我還有點錢，是你家境沒辦法比及那種有錢，就找准我這個軟柿子來捏。」她推開遞過來的紙巾，「我不用這種牌子⋯⋯沒事，我明天去給他交點錢就可以了⋯⋯」

林檎有些後悔了。為甚麼要幫這種人呢？或許那禿子說的是對的，她腦子真有些問題。難道說她不知道自己說話很討厭嗎？自己本來就跟校長和耀祖一幫結下了樑，現在再為了過剩的無聊正義感多添一個敵人，真的好嗎？

她開始想回日本了。逃避並不是林檎一貫的風格，可是正面對抗贏面不大。早當她意識到耀祖和校長是蛇鼠一窩，她就看見了那由線索拼湊而成的無形網，像是警察追捕犯人時將地圖釘上的標記一樣，她或許真的可以深入調查，將犯人繩之以法。不過，誰知道那是不是蜘蛛玩弄獵物的巨網，一踏進去就會被纏繞，無路可逃，慢慢被纏食呢？

// 不過，誰知道那是不是蜘蛛玩弄獵物的巨網，一踏進去就會被纏繞，無路可逃，慢慢被纏食呢？ //

或者說，她真的有權利選擇嗎？當晚她在所謂表白牆上看見自己的照片和惡心的黃謠，又在帖文底下看見了耀祖的留言 —— 他帶著自己的小跟班開了幾個小號，在底下好心補充，造著離譜的謠言。林檎知道，她早就已經踏入陷阱了，現在是收網時間。

不出所料，隔天踏進課室，林檎就收到了周遭目光打量的洗禮。班會上作為班主任的黃老師不忘落井下石，陰陽怪氣地說學校已經嚴查事件，指責大家不要像某些同學一樣自甘墮落。言畢還不忘把視線放在林檎的座位上，任誰都知道他意有所指。林檎盯著講台上笑的奸狡，擠成一條縫的小眼睛，咪起眼睛憤怒地審視這位比想象中要更低劣的生物，她意識到，一個無依無靠的中學生是影響不了他們的，該死的。

林檎轉頭看向晴的位置，期望她能說些甚麼，例如說讓我們一起對抗強權吧。但她沒有說話。林檎知道，善意也不一定有回報，何況她根本不確定昨天魯莽的行動有沒有幫到晴。

一切就如當初一樣。林檎曾在廢棄的教學樓裏從小團體裏救走一個安靜的同班同學，後來她被耀祖盯上時，那人只是靜靜看著，靜靜觀察著，淡漠地旁觀著，然後疏遠自己，轉班，讓自己孤立無援。她本來對這人沒甚麼印象；而此刻，那人的臉與她同桌的臉重疊在一起，分毫不差。

往表白牆投稿的那人肯定就是耀祖沒錯，晴認得他的頭像。可這件事，不只耀祖一人的手筆。不是每人都會看表白牆，可黃老師這般陰陽怪氣，肯定會挑起那些不知所云的學生的好奇心，這麼一傳，慢慢就能把謠言化為現實，然後校長就順理成章地開除道德敗壞的學生——成績急下、頂撞師長、私生活敗壞。

後來晴畢業了。拿著畢業證書的那天，她想，她終於要逃離了，她又想起了林檎。明明事情發生後她已經逃跑了，遠離林檎，明智地自保，但那個女生不知道從哪裏找到自己的電話，說一堆莫名其妙的話，希望她能幫幫忙。她活該。雖然說她幫忙轉移了耀祖和黃老師那老東西的注意力，讓自己逃過一劫，但晴知道，她只能看著，只能抽身旁觀，不然厄運會找上來。

不久後，聽說林檎回日本了。她似乎過得不太好，輟學了，在當主播賺錢。於是她找到林檎的帳號，私聯她，每天打賞幾筆能供她吃喝的錢以消除愧疚感。

毀掉一個女孩是這麼簡單。她見過無數得罪耀祖和他背後靠山的人栽在這種套路裏。首先是造謠，後來是蕩婦羞辱，再後來是人格摧毀，把人的品格搗碎，貶得一文不值，在幾百學生面前當眾批評羞辱，逼得人精神崩潰，「自願退學」；對付有些倔強的，便甩出輕飄飄的一紙辭退書，就毀了一個學生的求學路。

即便是拼命澄清也沒用。人們只會相信自己認爲更精彩，更有趣的「真相」。當經過潤色的謠言被傳開那刻，便沒有人再在乎背後無聊的實情。說話是狡辯，沈默是默認。判決從一開始便已經落下。

有時晴會想，如果當初阻止林檎為她說話的話，會不會不會走到如此地步。她想，不是自己的錯，是她蠢⋯⋯無處安放的正義感害了她。而社會不需要會反抗的英雄。

簡陋出租屋裏一角，吃完的杯麵堆成一座大山，幾隻蟑螂朝未乾的湯汁爬去，很快就被林檎發現了。她素來害怕蟲子，便慌慌忙忙地拾起一旁的罐裝殺蟲劑，閉上眼睛胡亂噴曬。五十日圓的殺蟲劑怎麼可能有作用，頂多只算安慰劑罷了；可林檎還是靠著驚人的意志力用殺蟲劑活活溺死了一隻蟑螂，可惜剩下幾隻溜到不知哪個角落去了。順著逃跑的路線，幾條水痕延伸到了雜物下，林檎沒有精力再去找，何況她也不想在掀起衣服時被蟑螂順著爬到手臂上——真這樣的話就不是割幾刀能解決的事了，她得把整條手臂除掉，她又沒有截肢的錢。

身上的錢只剩一千元了，那甚至連盒藥也買不到。鬱悶的情緒襲來，林檎抓起一旁的美工刀 —— 她很小的時候就已經學會了止血的方式，胡亂抓一把棉花，用力往傷口處壓，壓得越痛越有效。既然又不會死，林檎開始想自己是不是也該學著網上一般往手臂上刻幾幅畫，畢竟她小時候也拿過幾張全國繪畫比賽的獎狀，放上網大概也能有些流量。她又開始想，如果自己能繼續讀書讀下去，可能還能考上美院，找個穩定體面的工作吧。不過空想也沒用，她清楚知道那是無用的幻想。

興致勃勃地打開繪畫軟件，打算設計圖案時，林檎被那幅屎一般的畫糊了一臉 —— 她終究還是想不明白為什麼人能在幾年內退步成這般模樣，思來想去似乎自己所有能力都在回到日本後的短短幾年退化不少。本不該如此的⋯⋯ 她不能自控地思考自己沒有被勒令退學的未來，或許這樣她就能住上大學宿舍了，不用窩在髒亂的出租屋裏；或許她就能找到一份工作了，精神狀態也會因金錢的滋養而好轉。

可惜她輟學了，連張中學畢業的文憑也沒有，現在只是隻陰溝裡的老鼠。煩躁地把美工刀甩到一邊，剛才縮回去的蟑螂隨著氣味爬到刀片上，觸角一擺一擺地向林檎招手。不過事到如今她也懶得去追殺這隻臭蟲。

信息聲響起，林檎點開聊天軟件，果然看見熟悉的對話框裏傳來的轉帳。自從她回到日本後，便做起了主播的工作，可自己的主播生涯很失敗，流量吃不到，粉絲也不漲，願意打錢的觀眾更是⋯⋯不過！從一年前開始，林檎有了一個神秘金主。

那人的網名叫晴。家裏有錢，父母懶得養，每月都會打來生活費，於是她過上了滋潤的生活。即便如此，這位神秘金主仍然會向她抱怨生活中的煩心事；而林檎身為合格的小主播，自然是會體貼地安慰對方，然後收下對面的轉帳。

好吧，讓林檎看看這次又是甚麼事。

8:14pm

晴：「我不要很多很多錢，我要很多很多愛」

她呆住了。這熟悉的厭惡的感覺。不知是有意抑或無意的炫富、一樣的名字、相似的家庭背景。退學後，林檎拉黑了當初同桌的聯繫方式，但說真的，如果那是晴的小號，林檎相信她真的能幹出把真名當網名的蠢事。

如果真是她的話，那她知道自己的真實身份嗎？林檎忍不住乾嘔起來。當初這麼冷漠地旁觀一切，現在卻假裝慈悲地向她施捨，林檎說不清這種心態是怎麼一回事，但她很確定，她恨這樣的人。不求她冒著退學的風險幫助自己；但凡她直接放棄自己，就這麼由著自己退學後成為社會底層自生自滅，林檎都不會恨她。

但拋棄後又施捨，是最卑劣的行為。說到底，林檎幾乎肯定那人不是真心想幫助自己，只是為了消除自己的愧疚感，讓自己看起來不像個惡貫滿盈的惡人；和賺得高高在上地施捨的，那刻的滿足感罷了。她是那種討厭鬼，不至於十惡不赦，但也不是甚麼好人。更要命的是，她永遠意識不到自己的惡意。

林檎想，要不她也去死好了，又覺得晴罪不至此。她好像是受害者，又是加害者。她切切實實地把自己拖進了深淵，可林檎不像盼著耀祖和那群無能的大人暴斃街頭一般恨她 —— 或許對她的感覺，除了恨，還有同情吧。該死的，滿瀉而出的正義感。就是這樣的同情心害了林檎一輩子，她知道這是她的敗筆，但她仍然要做個聖母 —— 該死。

林檎看著對面的個人主頁，恨不得就此把她拉黑，像她在自己求援時無視自己一樣。但既然對方是金主，自己當然是要給些情緒價值的，萬一哪天她不樂意給錢了那林檎就真是失業了。

啊，無病呻吟的軟弱無能的可惡的富家女。她恨不得順著網線把晴打一頓。但她每天給自己送錢，於是林檎就當是收錢當陪聊了，有人給她送錢難道她還要把飯碗砸爛嗎 ——都 活成這樣了，尊嚴有何意義？或許是有的吧，但林檎需要一張長期飯票，畢竟也得吃東西才有力氣思考這些有的沒的。

// 她知道這是她的敗筆，但她仍然要做個聖母——該死。 //

（如想重溫冼麗婷寫孫梓皓的短篇，詳看另文）