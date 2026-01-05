看衰古巴局勢 川普稱哈瓦那「準備垮台」

（法新社空軍一號機上4日電） 美國總統川普今天表示，在美軍逮捕其盟友、委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，古巴已「瀕臨垮台」，並淡化美國在當地採取任何軍事行動的必要性。

川普在總統專機空軍一號（Air Force One）上對記者說，「古巴已準備垮台」，並稱若失去委內瑞拉高度補貼的石油供應，哈瓦那將「很難撐下去」。

他補充說：「我不認為我們需要採取任何行動，（古巴）局勢看起來正在走下坡。」（編譯：劉文瑜）