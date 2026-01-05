看衰古巴局勢 川普稱哈瓦那「準備垮台」

跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
委總統突遭美特種部隊帶走 牛彈琴：給世界三大教訓
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 1 天前
要哭了！中國投資委內瑞拉至少600億美元 能源、家電、汽車隨時血本無歸
美國軍事打擊委內瑞拉以及俘獲總統馬杜羅，中國外交部分別強烈譴責、堅決反對以及深表震驚。事實上，「震驚」的確是真的，皆因資料顯示，中國於近15年間在委內瑞拉投資巨大，視委為拉美投資核心地帶，投資範疇遍布能源、家電、汽車，連防空網都裝配中國製反匿蹤雷達。委內瑞拉更是少有承認中國為推行市場經濟的國家，且尚有過百億美元貸款未以石油方式歸還中國，市場深耕多年，如今卻已掌控於美國投資者手中Yahoo財經 ・ 4 小時前
特朗普為何攻擊委內瑞拉並捉拿馬杜羅？
Luis JAIMES / AFP via Getty Image位於加拉加斯的軍事設施富埃爾特·蒂烏納（Fuerte Tiuna）是遭到攻擊的目標之一。 美國總統特朗普（Donald Trump）表示，美軍在對委內瑞拉發動大規模空襲後，已經捉拿委內瑞拉領導人尼古拉斯．馬杜羅（Nicolás Maduro）。 特朗普在社交媒體上發文稱，馬杜羅及其妻子、第一夫人西莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）已被帶離委內瑞拉。目前兩人的下落不明。 委內瑞拉國防部長弗拉基米爾·帕德里諾（Vladimir Padrino）表示，武裝部隊將捍衛其國家主權。 美國對委內瑞拉境內的空襲，是在特朗普政府持續向馬杜羅政權施壓之後進行的。特朗普政府指控馬杜羅政府向美國輸送毒品和幫派成員。 https://www.BBC News 中文 ・ 1 天前
間諜、無人機與火焰切割器：還原美國抓捕馬杜羅全過程
數月來，美國間諜一直在監視委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅（Nicolas Maduro’）的一舉一動。 一個小型團隊，包括一個委內瑞拉政府內部消息源，持續觀察這位63歲領導人睡在哪裡、吃什麼、穿什麼，甚至據高級軍官透露，還包括監視「他的寵物」。 然後，在12月初，一項名為「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的計劃最終敲定。這是數月精心策劃和演練的結果，美國精銳部隊甚至按馬杜羅位於首度加拉加斯的安全屋搭建了一個全尺寸複製品，以練習進入路線。 ...BBC News 中文 ・ 22 小時前
紐約時報：特朗普對委內瑞拉的攻擊非法、不明智
美國在周六（3 日）凌晨對委內瑞拉發動軍事打擊，抓走委國總統馬杜羅。美國總統特朗普當天中午在「海湖莊園」發表講話，承認此次美國軍事行動的目標就是抓捕馬杜洛，並稱美國將接管委內瑞拉，直至實施安全過渡。鉅亨網 ・ 7 小時前
重演36年前美入侵巴拿馬戲碼！特朗普為何開戰委內瑞拉？
美東時間周六 (3 日) 凌晨，委內瑞拉首都加拉加斯上空驟然響起密集爆炸聲。短短三小時後，美國總統特朗普透過社群媒體宣布，已成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並將其押送至美國。鉅亨網 ・ 1 天前
委內瑞拉｜人均GDP曾高踞全球第四 現今陷通脹270%深淵 委內瑞拉與西方脫鈎苦果浮現
委內瑞拉曾為南美最富裕國家，卻在與西方脫鈎後經濟急挫，年通脹重返225%，施政失敗令經濟與民生全面崩潰。Yahoo財經 ・ 1 天前
馬克宏未譴責美對委國軍事行動 法國政壇批可恥軟弱
綜合法國媒體報導，在美國抓捕委內瑞拉總統馬杜羅後，法國總統馬克宏隨即透過社群平台 X 公開表態，承認「馬杜羅統治」的終結，並稱委內瑞拉人民應為此歡欣鼓舞。然而，他對於美國在委內瑞拉採取的軍事行動卻隻字未提，此一態度在法國國內政壇引發了左派的強烈不滿與抨擊，認為其立場「可恥」且過於軟弱。鉅亨網 ・ 5 小時前
美軍生擒馬杜羅︱委內瑞拉民眾狂歡 國外僑民湧上街頭慶祝 美墨現反戰示威︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美軍昨日（3 日）突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，消息傳出後引發全球各地委內瑞拉民眾的強烈反應。國內民眾走上街頭慶祝，焚燒馬杜洛畫像及推倒相關雕像；亦有親政府人士在街頭集結，手持馬杜洛肖像，高呼反對美國介入。Yahoo新聞 ・ 1 天前
特朗普稱馬杜羅副手已宣誓就職委內瑞拉總統 將協助美國完成權力交接
【彭博】— 在委內瑞拉總統馬杜羅於周六被美軍抓捕後，美國總統特朗普表示，馬杜羅政府副總統羅德裡格斯已宣誓就任總統，並將與美國合作，推動該國向民主選舉產生的政府過渡。Bloomberg ・ 1 天前
美軍生擒馬杜羅｜懶人包拆解突擊過程 模擬進堅、特工潛伏 特朗普為何劍指委內瑞拉？｜Yahoo
美軍上周六（3 日）採取行動，在委內瑞拉首都加拉加斯生擒總統馬杜羅（Nicolas Maduro）和第一夫人佛羅雷斯（Cilia Flores），事件震撼全球。由美軍直升機降落馬杜羅住所，到馬杜羅被押上航空母艦僅需兩個半小時，不過美國在事前的計劃和準備過程就長達數星期甚至數個月。為甚麼美國要對付馬杜羅，他被生擒的過程為何，委內瑞拉未來何去何從，《Yahoo 新聞》一文拆解。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
林健鋒：冀預算案紓解民困 公務員不再凍薪
政府日前表示，預料全年經濟增長或達3.2%。行會成員林健鋒表示，雖然政府上調經濟預測，惟來年外圍環境一定有變數，香港首要鞏固國家安全、特別是金融安全，亦要積極對接國家「十五五」規劃。他又認為，過去一年公務員做了大量工作，值得肯定，希望不再凍薪，應該考慮加薪。am730 ・ 1 天前
特朗普生擒委內瑞拉總統馬杜洛 中國外交部再回應！
美國總統特朗普生擒委內瑞拉總統馬杜洛，中國外交部發言人周六（3 日）深夜回應後，周日下午再度回應，稱中方嚴重關切美方強行控制馬杜洛夫婦，美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反《聯合國憲章》宗旨和原則。鉅亨網 ・ 1 天前
美國空襲委內瑞拉 特朗普：馬杜羅夫婦已被擒 司法部：起訴毒品、槍械等多項罪名｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】據 CNN 報道，委內瑞拉首都加拉加斯當地時間周六（3日）凌晨傳出多聲爆炸巨響，該市部分地區停電。Yahoo新聞 ・ 2 天前
馬杜洛夫婦遭美軍逮捕 從監控到攻堅一次看懂
（法新社華盛頓3日電） 美國總統川普（Donald Trump）觀看美軍即時畫面，見證美國部隊戲劇性地逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。川普表示，無美國人員傷亡，但強調若馬杜洛或委國安保部隊反抗，「他就可能死於行動中」。法新社 ・ 1 天前
美國拘捕委內瑞拉總統行動幕後曝光 模擬住所、CIA線人與地面突擊
美國總統特朗普於週六（3 日）凌晨 4:21 在 Truth Social 平台發文表示，美國成功執行了一項大膽行動，拘捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子。據了解，這項行動雖然出人意料，但其實已經策劃數月，包括多次詳盡演練。鉅亨網 ・ 1 天前
中國駐日本大使館：中國公民日本遭辱罵毆打受傷 籲避免前往日本｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中國駐日本大使館上周六（3 日）發布最新警示，指日本部分地區近日治安環境不靖，呼籲中國公民近期避免前往日本，而已在當地的中國公民亦需提高警覺。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
川普警告伊朗 川普：若再添死傷美將嚴厲打擊
（法新社空軍一號機上4日電） 美國總統川普今天警告伊朗，若已進入第2週的示威活動再有更多抗議者喪生，美國將予以伊朗「嚴厲打擊」。伊朗源自於民眾不滿生活成本飆升的示威浪潮進入第2週，人權團體和當地媒體今天指出，抗議人士再度與安全部隊爆發致命衝突。法新社 ・ 2 小時前
【新聞點評】特朗普馬杜羅皆面對加價危機
委內瑞拉總統馬杜羅和美國總統特朗普，一個淪為階下囚，一個高高在上耀武揚威，但兩人的共通點是同樣備受「加價」問題困擾。最新一期《經濟學人》以「難以負擔的焦慮」為封面故事，揭示負擔能力危機（affordability crisis）在世界各地日益嚴峻。信報財經新聞 ・ 12 小時前
馬杜洛的崛起與爭議
（法新社卡拉卡斯3日電） 今天被美國特種部隊逮捕的馬杜洛在委內瑞拉掌權超過10年，執政期間，他以鐵腕維持高壓統治，同時卻也極力對外包裝，試圖營造謙遜親民的領袖形象。●馬克思主義者與基督徒 在卡拉卡斯，馬杜洛的畫像貼滿了各處建築，他努力塑造親民形象，公開宣稱自己是棒球迷、熱愛騷莎（Salsa）舞，經常在國營電視上展示舞步，身旁總有妻子相伴。法新社 ・ 23 小時前