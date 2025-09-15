看遠看近都模糊？矯視有用？眼科醫生拆解老花、近視與遠視分別+老花治療方案

坊間常聽人說「近視可以抵消老花」，但這其實是一種誤解。眼科專科賴曉平醫生指出，「近視、遠視與老花屬於不同的屈光問題，隨着年齡增長，即使本身有近視或遠視，仍有機會出現老花情況。」究竟三種常見的視力問題 ── 近視、遠視與老花有何不同？年紀大了必定會有老花嗎？現時有針對改善老花的治療選項，有需要人士可選擇合適的方式，改善視力，減輕生活上因視力問題而出現的困擾。

近視、遠視與老花的分別

正常視力的眼睛能自動調節焦距，將影像準確地聚焦於視網膜上，令影像清晰。若出現屈光異常，則會出現以下問題：

廣告 廣告

視力問題 成因 症狀 近視 眼球過長，影像在視網膜前聚焦 看遠物模糊，看近物清晰 遠視 眼球過短，影像在視網膜後聚焦 看近物模糊，看遠物較清晰（嚴重者遠近皆模糊） 老花 年齡增長導致晶狀體彈性減退，睫狀肌功能下降，調節能力減弱 看近物模糊，需要將物件移遠才看得清楚

年齡增長導致調節能力退化，約在40歲起逐漸出現老花，並於60歲左右達穩定。雖然輕度近視人士在早期老花出現時，看近物仍可清晰，誤以為「抵消」老花，但實際上老花與近視是兩種獨立問題，兩者屈光度數會同時存在，不能互相抵銷。不論是近視或遠視患者，都有可能隨年紀增長而患上老花。

4大老花治療及改善方案

賴醫生表示，會根據患者的屈光情況、眼睛健康及生活需求，制定個人化的治療方案，其中包括：

1. 晶體置換術

晶體置換術是一種微創手術，透過移除因年齡退化而失去彈性的天然晶狀體，並植入具矯視功能的人工晶體。此手術可同時矯正近視、遠視、散光及老花，亦可預防日後因晶狀體混濁而引致的白內障。因為保留了患者原有的角膜組織，術後較少出現乾眼問題。不過，部分人在使用多焦人工晶體後，可能會在夜間出現眩光或光暈等情況。此手術適合老花程度較深、或同時患有其他屈光異常且希望減少對眼鏡依賴的中年或長者人士。如患者眼底或其他眼部條件不合適，醫生會另作評估及建議其他方案。





2. 植入式隱形眼鏡

ICL（Implantable Collamer Lens）是一種微創矯視手術，將特製的鏡片植入眼內，用以改善視力。與傳統角膜激光手術不同，ICL無需切削角膜組織，適合角膜較薄或不適合接受LASIK/SMILE的患者。若配合專為老花設計的鏡片，可同時矯正近視與老花。



這項治療屬可還原技術，如患者日後需進行白內障或其他眼部手術，可取出鏡片而不改變眼睛結構。此外，因植入隱形眼鏡過程中無需使用激光，避免損傷角膜組織，減低術後乾眼風險。不過，針對老花的ICL技術仍有限制。並非所有老花患者均適用，例如眼內空間不足或眼壓偏高者需謹慎評估。夜間可能出現眩光、光暈或對比敏感度下降。建議在接受手術前，先由眼科醫生作詳細評估。

3. 單視覺矯視

單視覺矯視是一種處理老花的視力矯正方式，可透過激光矯視手術（如 SMILE 或 LASIK），讓雙眼分工。主力眼（通常是慣用眼）被矯正至看遠清晰，非主力眼則保留輕度近視，以便看近物時更清晰 。從而達到看遠、近距離同樣清晰的效果。這種方式能應用於有良好雙眼協調力、能適應左右視力不同的人士。此方式亦都有一定的限制，部分人士可能需要時間適應，以及立體感減弱的情況。

4. 老花眼鏡或隱形眼鏡

老花眼鏡或隱形眼鏡是最常見的老花矯正方法。這類鏡片會在原有鏡片上加上特定度數，以補償隨年齡增長而逐漸減弱的近距離對焦能力，讓使用者在閱讀或使用手機等近距離活動時更清晰。這些方法雖然方便，但不能根治老花。老花度數會隨年齡逐步加深，因此鏡片需定期更換以保持清晰視力。部分人士在初期配戴時，尤其是使用多焦鏡片，可能會感到頭暈、視線跳動或不適，需一段時間適應。

老花可預防嗎？

老花屬自然老化過程，無法完全避免。然而，賴醫生亦提醒，在日常生活中，仍可採取一些日常護眼措施，其中包括飲食均衡、不吸煙、避免長時間看手機或電子屏幕使眼睛疲勞，以及定期進行眼科檢查，均有助減緩老花的影響。



（資料由醫生提供）



Edit: Florence





延伸閱讀：