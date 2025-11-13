「真人版愛麗絲」又多一位！26歲「金髮甜心」Sabrina Carpenter出演《愛麗絲夢遊仙境》歌舞版電影

「真人版愛麗絲」又多一位！26歲「金髮甜心」 Sabrina Carpenter 出演《愛麗絲夢遊仙境》歌舞版電影

不少經典動畫翻拍真人版都備受關注，之前網民在「敲碗」Sabrina Carpenter成為長髮公主，但現在不用再猜了，這位「甜心」要擔任「真人版愛麗絲」，確認出演《愛麗絲夢遊仙境》歌舞電影，而且還會擔任電影的監製！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

1999年生，今年26歲的Sabrina Carpenter，年紀輕輕已經出道10年有多，而且跟很多「大人物」合作，日前更與Taylor Swift聚餐，被拍下一張「最萌身高差」照片，在網上變成熱話迷因Memes。

廣告 廣告

（ Getty Images ）

（Getty Images）

Sabrina Carpenter的血液裡也許有表演的細胞，7歲就不時去卡啦OK不停唱歌，10 歲時父親在家裡壁櫥挖個洞，改建為錄音室，支持Sabrina好好練歌。當時，Sabrina就是Taylor Swift的粉絲，在錄音室錄音後，就會把翻唱作品上傳到Youtube頻道上。

現在翻看，就覺得她小時就充滿星味。父親看到女兒的熱誠，在她13歲那年為她報名《The Next Miley Cyrus Project》，最後獲得季軍。而當時的評審Jon Mabe對Sabrina的表現已非常難忘，形容這位小女孩當時雙眼就在發光：「看她的表現會不自覺地感染她的正能量，我相信她會成為下一位超級巨星。」

（Getty Images）

Sabrina Carpenter的人氣熱度長期置於頂流，很多她的演唱會短片都在社交平台上瘋傳，近期這位「美國甜心」更確認出演《愛麗絲夢遊仙境》歌舞電影，不少樂迷都表示期待，也很滿意這次的選角；加上這次演出也算是她的「老本行」，相信她都會對此角色很得心應手。各位會期待這位「真人版愛麗絲」嗎？

（Getty Images）

追星追到變明星，25歲音樂人Sabrina Carpenter是誰？為Taylor Swift擔任嘉賓：我從來沒有想過這條路會走不下去

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

「韓國4大神顏女演員」網民感嘆實至名歸！平均年齡44歲，全都名花有主只剩「她」？

阿Sa蔡卓妍「溫柔姐姐穿搭」快來參考！從Loro Piana千金風到休閒條紋，3款造型易襯又高級

宣萱Threads說「只是純友誼」，對象是暗示古天樂？有種好友叫「宣萱與古天樂」，看到他們的互動都會心微笑了