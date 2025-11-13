最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
「真人版愛麗絲」又多一位！26歲「金髮甜心」Sabrina Carpenter出演《愛麗絲夢遊仙境》歌舞版電影
不少經典動畫翻拍真人版都備受關注，之前網民在「敲碗」Sabrina Carpenter成為長髮公主，但現在不用再猜了，這位「甜心」要擔任「真人版愛麗絲」，確認出演《愛麗絲夢遊仙境》歌舞電影，而且還會擔任電影的監製！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
1999年生，今年26歲的Sabrina Carpenter，年紀輕輕已經出道10年有多，而且跟很多「大人物」合作，日前更與Taylor Swift聚餐，被拍下一張「最萌身高差」照片，在網上變成熱話迷因Memes。
Sabrina Carpenter的血液裡也許有表演的細胞，7歲就不時去卡啦OK不停唱歌，10 歲時父親在家裡壁櫥挖個洞，改建為錄音室，支持Sabrina好好練歌。當時，Sabrina就是Taylor Swift的粉絲，在錄音室錄音後，就會把翻唱作品上傳到Youtube頻道上。
現在翻看，就覺得她小時就充滿星味。父親看到女兒的熱誠，在她13歲那年為她報名《The Next Miley Cyrus Project》，最後獲得季軍。而當時的評審Jon Mabe對Sabrina的表現已非常難忘，形容這位小女孩當時雙眼就在發光：「看她的表現會不自覺地感染她的正能量，我相信她會成為下一位超級巨星。」
Sabrina Carpenter的人氣熱度長期置於頂流，很多她的演唱會短片都在社交平台上瘋傳，近期這位「美國甜心」更確認出演《愛麗絲夢遊仙境》歌舞電影，不少樂迷都表示期待，也很滿意這次的選角；加上這次演出也算是她的「老本行」，相信她都會對此角色很得心應手。各位會期待這位「真人版愛麗絲」嗎？
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：追星追到變明星，26歲音樂人Sabrina Carpenter是誰？為Taylor Swift擔任嘉賓：我從來沒有想過這條路會走不下去
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
「韓國4大神顏女演員」網民感嘆實至名歸！平均年齡44歲，全都名花有主只剩「她」？
阿Sa蔡卓妍「溫柔姐姐穿搭」快來參考！從Loro Piana千金風到休閒條紋，3款造型易襯又高級
其他人也在看
徐小鳳極罕現身飯局食蟹 真實身型曝光現「幸福肥」笑容滿面
76歲殿堂級歌手徐小鳳（小鳳姐）自2018年舉行紅館演唱會後，近年極少公開亮相或登臺演唱。她上一次公開表演已是前年6月的大灣區節目《灣區升明月》，當時獻唱《風的季節》、《明月千里寄相思》及《順流逆流》等經典名曲，引起熱議。至本月8日，小鳳姐罕有現身好友飯局，友人事後於社交平臺上載合照，令她的最新真實狀態曝光！Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
梁朝偉從來不化妝！素顏出席頒獎典禮「化了反而油膩」 劉嘉玲1句點評掀熱議
劉嘉玲近日在大陸綜藝《一路繁花2》中爆料，丈夫梁朝偉「從不化妝」，不論拍戲或走紅毯一律素顏上場，甚至直言：「他一化妝反而有點油膩了！」這番話一出，立刻引發現場嘉賓激辯，也掀起網友對「男生是否該化妝」的討論。姊妹淘 ・ 1 天前
叱咤頒獎禮 2025｜「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」十二強走勢
由商業電台主辦《2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於 2026 年 1 月 1 日晚上 7 時假亞洲國際博覽館 ARENA 盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」首輪投票已於 11 月 10 日中午 12 時正式展開，樂迷以一人一票為依據，選出「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後十強，投票截至 11 月 13 日中午 12 時,最新十二強走勢如下:Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
宣萱post拖手相被誤會官宣戀情 網民：係咪古仔呀
宣萱下半年突然人氣彈起，喺林家謙演唱會成為壓軸嘉賓之外，又因為早前「熱氣球事件」令一段佢喺《萬凰之王》大結局坐熱氣球片段翻hit，加上Jessica都有玩threads，令佢吸納唔少年青fans。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
Angelababy離婚「仍送禮給黃曉明家人」！8歲小海綿代媽媽出席宴會萌翻
黃曉明近日帶8歲兒子小海綿回青島老家，出席親戚寶寶的週歲宴。雖然前妻Angelababy（Baby）沒有現身，但仍貼心準備黃金手鐲當賀禮，交由小海綿親手轉交。親友在社群發文感謝「海綿哥哥帶來baby姐的禮物」，暖心舉動被網友狂讚：「離婚後還這麼體面，真的太有教養！」姊妹淘 ・ 15 小時前
新聞女王2︳佘詩曼被網民封為真香港女神 多項優點力壓楊怡宣萱？
《新聞女王2》開播，佘詩曼當然成為話題人物。近年佘詩曼北上發展成功突圍，回歸TVB以Man姐一角再奪視后，聲勢好似勁過以前受力捧嗰陣。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
金式森林 ｜ 黑化陳曉華大鬥面慈心險龔慈恩網民嗌好睇！
自方仰天（郭晉安飾）於第21集慘死後，方家再度迎來翻天覆地變化。應大狀（許家傑飾）宣布仰天有新遺囑後，學禮（何廣沛飾）、學勤（陳浚霆飾）及嫲嫲（羅蘭飾）先後逼令林澄搬出方家Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
88歲「順嫂」梁葆貞返港與昔日好友聚首精神狀況佳 去年曾兩度跌倒
資深藝人梁葆貞出生自演藝世家，爸爸係已故演藝名宿梁醒波，其兩名姊妹係知名藝人文蘭及梁寶珠。梁葆貞自50年代開始其演藝生涯，早年因TVB經典處境劇《香港81》系列中飾演「順嫂」一角及《餐餐有宋家》宋家子女姑媽而家喻戶曉，親切形象深入人心。梁葆貞現已淡出幕前超過30年並定居加拿大，現時已有曾孫，四代同堂，不過每年仍會回港住喺兒子家中並與昔日好友聚首。日前，梁葆貞有份出席70年代著名花旦蘇淑萍舉行嘅感恩晚宴，胡楓、盧海鵬、樂易玲、龔慈恩、文雪兒等人皆有到場共襄盛舉。喺梅小青社交平台所分享嘅合照中睇到，曾經於去年兩度跌倒，後腦受傷入院嘅梁葆貞對鏡頭露出燦爛笑容及擺出心心手勢，精神奕奕，神采飛揚。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
「韓國4大神顏女演員」網民感嘆實至名歸！平均年齡44歲，全都名花有主只剩「她」？
幾乎每年都總有一部韓劇在全球爆紅，劇中的演員們自然經常成為大眾關注的焦點，當中女演員們以出眾的「零死角」外貌和出色的演技征服觀眾的心。韓國討論區「Theqoo」便由網友總結出「4大韓國神顏女演員」，這四位女神級演員都有著獨有特點與魅力，到底是哪四位女演員能夠脫穎而出，贏得如此殊榮呢？Yahoo Style HK ・ 17 小時前
韓國最靚女星排行榜2025，第一位其實是台灣人？日網票選，張員瑛、Karina也輸給她的神顏
關於「靚仔靚女」選舉，每年一到年尾都開始陸續地有不少網站做票選，近期日本網站 Rankingoo 就發布了 2025 年「韓國最美臉孔女星」排行榜。Yahoo Style HK ・ 1 天前
新聞女王2 ｜何依婷親解徐曉薇缺席原因：其實我也有努力爭取過
上一季飾演徐曉薇的何依婷（Regina）近日與網民大玩「你問我答」，她親自解釋曉薇將不會岀現於今季劇集內。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
微辣發聲明感謝法庭裁定「日更頻道」侮辱罪 網民至今仍唔睇好：事實冇人想睇你地
澳門自媒體公司微辣於2013年創立，一直大受歡迎，直至2023年7月前經理人Jane（阿晶）逝世，並於遺言控訴微辣曾經對佢欺凌、否認離職後搶走舊公司嘅工作等，事件令微辣陷於公關災難，網民發起抵制行動；同年8月宣布專頁暫停更新、取消10周年演出，而且旗下藝人相繼宣布退出。雖然微辣曾於2024年9月回復活動，但反應依然平平，8個月後再度暫停活動。呢兩年來，微辣不斷受到網民及YouTuber攻擊，微辣於昨日（12日）喺社交平台發出聲明，感謝法庭及仍相信微辣嘅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
柏原崇頸肩痛住院半年內幕！ 情書紅爆後消失48歲轉型！
1977年3月16日神戶出生，A型血，178cm，本來想當老師，誰知1993年16歲隨手參加《Junon》第6屆SUPER BOY，一張臉直接拿グランプリ，Stardust當場簽下。Japhub日本集合 ・ 18 小時前
毛記葵涌發盈警半年賺少過1百萬 由一張紙起家 搞網媒舞台劇 年收入曾接近億元
以《100毛》、《毛記電視》等平台起家嘅媒體集團毛記葵涌近日發出盈警，預計截至9月30日止的6個月內，集團所賺收益少於100萬元，比去年同期嘅420萬明顯回落。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
江𤒹生AK被爆疑與KOL秘戀 粉絲：好多生粉其實已經知道好耐一路冇出聲
男子組合MIRROR嘅感情生活向來備受關注；近日，副隊長江𤒹生（AK）被粉絲爆出原來已經有個KOL女朋友，二人已秘戀逾一年，不過就直言女方係綠茶，對戀情唔多睇好。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
全智賢公開真實保養法！「不靠醫美」也能凍齡，自律保養法必須學起來！
用運動開啟一天節目中，全智賢透露自己每天早上六點起床，無論天氣好壞，「一定會去運動」。她笑著說：「這是我一天的開始儀式，沒有運動就覺得整天怪怪的。」她也強調，自己抱持「運動是一輩子的學習」這種心態，不追求極限或短期效果，而是讓鍛鍊成為生活的一部分。午餐清...styletc ・ 1 天前
許紹雄離世 ｜11.17設靈 安排公眾公祭時段 愛女許惠菁公布治喪事宜
資深演員「Benz雄」許紹雄於10月28日與世長辭，愛女許惠菁（Charmaine）於社交平台公布治喪事宜。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳榮峻與吳香倫黃昏戀結婚7年 爆恩愛如初秘訣 相公每天服侍娘子吃早餐「食補品」
70歲陳榮峻與66歲吳香倫於2013年在橫店拍攝劇集《食為奴》結緣，其後譜出黃昏戀，至2018年7月結婚，惟吳香倫於婚後一年確診皮肌炎Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
41歲Theresa傅穎改名傅寶誼，社交媒體轉型分享身心靈日常：只要唔上心，無人可以傷害你
41 歲 Theresa 傅穎改名為傅寶誼，轉型分享身心靈日常，更指自己單身 8 年，更已於若禪寺皈依帶髮修行！傅穎早前缺席 Cookies 演唱會合體，再度引起粉絲們的關注，近日回港現身活動外，更舉行兩場粉絲見面會。除了凍齡顏值讓大家眼前一亮，成熟而情緒穩定的狀態亦引起熱議，她的社交媒體亦轉型分享身心靈日常！Yahoo Style HK ・ 1 天前