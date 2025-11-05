低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
真人版長髮公主傳由Lisa擔任？《魔髮奇緣》「樂佩」角色人選傳聞多，網民敲碗最想「她」成為迪士尼公主
BLACKPINK成員Lisa 近日被傳將出演迪士尼真人版《魔髮奇緣》樂佩公主，這位集甜美氣質與舞台魅力於一身的超人氣偶像，讓粉絲們視她為現實版的公主。
不過，對於她傳聞擔任「樂佩」，網民對此消息都議論紛紛，有些網民表示Lisa的金髮造型以及充滿冒險精神的個性與樂佩極為相似。去年Lisa在HBO熱播劇《白蓮花大飯店》中演出，已初露演技光芒，這次如果接演真人版《魔髮奇緣》，將成為她跨足國際影壇的重要一步。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
亦有些網民則表示另有更合適的人選成為「樂佩」，包括Anya Taylor-Joy，她擁有金髮與大眼睛，如精靈般的模樣，令網民都投選她要成為迪士尼公主角色。即使不成為「樂佩」，也想她可以擔任《冰雪奇緣 Frozen》的Elsa女王。
另一位人選則是同為金髮，因為一首《Espresso》爆紅的Sabrina Carpenter。這位26歲甜美可人兒，有著濃眉大眼，笑起來超甜美，跟樂佩公主那種活潑可愛個性很相似，難怪網民都會想投選Sabrina Carpenter擔任樂佩公主。
雖然迪士尼尚未正式公布，但Lisa飾演樂佩的消息已掀起熱烈討論，全球粉絲都期待她能成為那位夢幻公主，你怎麼看？
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：「倒模美」審美觀不再受追捧？愈怪奇愈有魅力的3位「獨特顏」人氣女星代表：舒淇、Jennie、Anya Taylor-Joy
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
許光漢把UNIQLO穿出「高訂」氣質！演繹高領發熱衣HEATTECH，「許太」：是戀愛預告
BTS田柾國Calvin Klein新廣告肌肉放題！「壞男孩」型出新高度，演繹90年代復古風格
其他人也在看
宋雨琦「Tiffany公主」晚宴造型美到窒息！Tiffancy&Co.珠寶加身，高貴優雅靚到發光
又多一位「Tiffany公主」亮相！繼BLACKPINK Rosé，i-dle成員宋雨琦也來加持高級珠寶Tiffany&Co.。日前她出席活動時，佩戴了Tiffany高級珠寶系列的作品，包括Jean Schlumberger設計的蝴蝶造型頸鏈與鑲嵌藍色寶石的戒指，手上搭配了經典的「Bird on a Rock」腕錶，整套珠寶搭配得恰到好處，既不會過於浮誇，又能突顯她的個人魅力。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！
毛舜筠11月5日迎來65歲生日，仍熱愛工作又魅力不減的她，實在令人驚訝，在步往七十歲的路上，仍能保養得那麼健康又好看。身型比較小巧的毛舜筠，認為把健康放先，自然便能瘦下來，加上一點小小的堅持，就能保養得輕鬆。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死
電視製作人楊紹雄同過唔少圈中人合作，近年楊轉型搞社媒內容，不時與行內人見面聚舊做訪問。早前楊紹雄為人稱「御用家傭」嘅梁愛慶祝87歲生日。相中愛姐笑容滿面相當精靈，捧起花束頭戴王冠，睇落相當開心。楊紹雄更稱愛姐「我最尊重的其中一位前輩」。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
莊錠欣生日有周子瑜錫 自爆細個以為27歲要結婚
【on.cc東網專訊】南韓女團CLC前成員莊錠欣（Elkie）前日迎來27歲生日，昨日她在社交平台晒出多張慶生照，並有感而發：「Welcome to my 27，Happy birthday to me，很喜歡這個新篇章，這一頁有種有適當歷練過，慢慢看淡成長痛的東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
Mandy家庭時光被捕捉！帶大S兒女親密逛街吃冰 9歲兒緊黏繼母溫馨畫面曝光
汪小菲現任妻子Mandy（馬筱梅）近日被拍到帶著大S所生的一對兒女——小玥兒和箖兒——在大陸成都逛街，期間弟弟主動和她牽手，姊弟倆也一起吃一支冰淇淋，互動自然、畫面溫馨。姊妹淘 ・ 21 小時前
關注組大推方榮記午市$38沙嗲牛肉煎米粉 網民：平過兩餸飯！
近日，九龍城火鍋店「方榮記」的午市限定「沙爹牛肉煎米粉」突然在「香港茶餐廳及美食關注組」爆紅，吸引大批網民前往朝聖打卡。煎香的米粉帶焦脆香氣，配上濃郁花生沙嗲汁與嫩滑牛肉，油香與花生香交織，令人一試上癮，「方榮記」頓時成為新一輪熱話。Yahoo Food ・ 3 小時前
Jisoo、Rosé都愛用「Hulken購物袋」爆紅！比行李箱更能裝的「最強旅行神器」，韓妹、歐美名人新寵
外出旅遊時，你有沒有發現不少年輕人拖着一個外型簡潔卻極具存在感的購物袋，它就是近年紅遍社交平台的Hulken購物袋。這款來自瑞士的購物袋，憑藉獨特外觀與強大功能，在短時間內成功打入潮流界，更因Blackpink成員Jisoo與Rosé的使用與推薦而掀起搶購潮！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
黃明志捲謝侑芯命案失聯被通緝 深夜發文現身警署報到：我不會逃
台灣「護理系女神」謝侑芯上月22日於馬來西亞逝世，大馬警方今早（4日）宣布將案件改列「謀殺」調查，並將當時在場及藏有毒品的黃明志逮補協助調查。不過，據馬來西亞傳媒報道，黃明志處於失聯狀態，因此警方宣布將其列入通緝名單。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
碧咸授勳獲封爵士
【Now Sports】現任美國職業足球聯賽國際邁阿密聯合班主的英格蘭前隊長碧咸，周二在溫莎城堡授勳，獲封為爵士。現年50歲的碧咸（David Beckham）因為過去多年以來，在體育界及慈善工作上作出的貢獻，因而獲得英國皇室授予爵士勳章，正式可稱呼他為碧咸爵士。碧咸周二連同家人，包括其「辣妹」太太維多莉亞也有出席，見證他成功時刻。「七旋斬」碧咸過去曾經替英格蘭國家隊披甲115次，當中59次以隊長身份出戰，歷來只有兩名球員在上陣次數多於他。球會方面，碧咸6次為曼聯贏下英格蘭超級聯賽錦標，也是摘下歐洲冠軍球會功臣。離開曼聯後，碧咸加盟西甲班霸皇家馬德里，之後亦效力過洛杉磯銀河、巴黎聖日耳門及AC米蘭，直至2013年正式掛靴。now.com 體育 ・ 14 小時前
UPS 貨機美國肯塔基州起飛時墜毀爆炸 最少 3 死 11 傷｜Yahoo
一架載有 3 名機組人員的美國聯合包裹（UPS）貨機，在美國肯塔基州路易斯維爾國際機場起飛時墜毀並爆炸，造成至少 3 人死亡，11 人受傷。州長 Andy Beshear 表示，傷亡數字可能會再增加。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出 黑市掀「搶人大戰」
（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。法新社 ・ 19 小時前
71歲林青霞生日再發近照！氣色紅潤、笑容溫柔 網讚：歲月不敗真女神！
其實這次不是林青霞第一次在網路掀起討論，今年她亮相香港金像獎擔任頒獎人時，就已經震撼全場！豹紋透紗禮服配上珍珠長鏈，步伐輕盈、眼神自信，舞台燈一打直接女神回歸，當時影片一出直接衝上小紅書熱搜榜，網友甚至留言「她一走出來，全場自動升級」。日常林青霞也完全活...styletc ・ 17 小時前
車銀優「黑化」模樣太帥了！新專輯《ELSE》11.21登場，入伍前為「車太」準備的驚喜禮物準備公開
「臉蛋天才」車銀優今年入伍後，也不會令「車太」們寂寞。這位貼心男已經為粉絲準備好一連串的作品，包括第二張迷你專輯《ELSE》，會在11月21日正式上線，日前更帶來驚喜試聽版預告，用音樂來陪伴「車太」。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
美國前副總統切尼逝世 享年84歲 小布殊任內擔當副手 促使美國出兵伊拉克｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國前副總統切尼（Dick Cheney）家人周二（4日）發聲明，公布切尼去世，享年84歲。切尼於2001年至2009年小布殊（George W. Bush）任內擔任副手，被視為「美國近代史上最有權勢」副總統，及2003年反恐戰爭的主要推手，出兵伊拉克被指將美國拖入一場戰爭泥沼，引發廣泛爭議。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
港大副教授張祺忠殺妻案掀「長命契」關注 與妻聯名7,000萬物業如何處置？｜甚麼是「長命契」？
港大副教授張祺忠殺妻案，張祺忠早前承認誤殺罪，判囚7年4個月。由於張已還押7年2個月，相當於服刑11年，料短期內可獲釋。案件2018年曝光時，警方於港大黃克競樓其辦公室內木箱與行李箱發現妻子陳慧文遺體，案情轟動全港。（案件編號：HCCC 37/2024）28Hse.com ・ 15 小時前
陳志詐騙網絡瓦解 太子集團打造寶石腕錶送多國元首 被指「照顧」中國公安官員兒子換包庇｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】柬埔寨詐騙集團「太子」首腦陳志早前被英美聯合制裁，約 140 億美元比特幣被扣押，目前亦遭多個國家及地區調查，包括香港警方凍結集團相關的27億港元資產等。陳志在柬埔寨與政商界關係密切，旗下製錶學校設計的鑲25顆寶石限量版「蓮花陀飛輪」曾由首相贈送予多國元首，包括美國總統拜登、加拿大前總理杜魯多等。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
劉家良骨灰失蹤｜翁靜晶14歲對劉師傅一見鍾情 結婚報前世恩 曾捲入林競業律師墮樓事件
已故武術指導及導演劉家良的遺孀翁靜晶，尋晚透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，先夫安放於沙田寶福山的骨灰 8 月下旬被盜，劉師傅嘅骨灰不翼而飛。翁靜晶形容事件令人髮指，又透露部分名人及富豪家族的先人骨灰同樣遭竊，甚至有家屬接獲勒索電話，要求贖金達數千萬元。翁靜晶相信案件背後涉柬埔寨詐騙集團，並指自己過去揭露佛教界黑幕後，屢遭威脅及網絡攻擊，有人更揚言要「掘墓鞭屍」，懷疑事件與報復行動有關，並強調絕不會支付贖金。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
太子集團陳志涉洗黑錢案 港警方凍結詐騙集團27.5億元資產 未有人被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】消息指，香港警方近日針對一個懷疑涉及國際跨境電訊詐騙及洗黑錢的集團進行財富調查，發現涉嫌觸犯洗黑錢罪行，截至今（4 日）凍結集團超過27億港元資產。據悉案件涉及早前遭英、美聯合制裁的柬埔寨詐騙集團「太子」首腦陳志。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
C朗：美斯勁過我？唔同意喎！
【Now Sports】距離明年美加墨世界盃決賽周，尚有半年多時間，兩位已年紀不小的球王級巨星基斯坦奴朗拿度，以及美斯，會否再現身這個世界最高舞台，相信仍然是很多球迷關注事情。作為一代足球標誌性人物，「美C」之間雖是最強？基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）最近接受一個媒體訪問時，被問到美斯是否在足球界上勁過他，這位葡萄牙老將直言，自己不能同意這說法。「美斯勁過我？我不同意，自己不想在這個問題上謙虛。」雖然整個訪問要到周二才全部放出，但這小小的先導短片答案，足以讓兩人的支持者，希望追看下去。在2008至2017年的金球獎，可謂兩人天下，瓜分了整個年代的獎項，美斯上屆世界盃終如願捧盃，而C朗也捧過歐洲國家盃，歐聯錦標次數，C朗奪得過5次，而美斯也有4次，要選誰是足球界最強，球迷心目中自然有答案。now.com 體育 ・ 15 小時前
謝霆鋒新片獲高度讚賞 越劇索女補拍11日頂走劣迹女星
【on.cc東網專訊】藝人謝霆鋒、吳京及李連杰聯手拍攝的袁和平電影《鏢人﹕風起大漠》，成為「第28屆全國影片推薦會」的重點推介，終揭開神秘面紗並初定農曆賀歲檔推出。會上有關方面對《鏢》片讚口不絕，除形容袁和平掌舵為「武俠界定海神針」外，又大讚霆鋒今次「展現出凌厲東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前