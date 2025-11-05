真人版長髮公主傳由Lisa擔任？《魔髮奇緣》「樂佩」角色人選傳聞多，網民敲碗最想「她」成為迪士尼公主

BLACKPINK成員Lisa 近日被傳將出演迪士尼真人版《魔髮奇緣》樂佩公主，這位集甜美氣質與舞台魅力於一身的超人氣偶像，讓粉絲們視她為現實版的公主。

不過，對於她傳聞擔任「樂佩」，網民對此消息都議論紛紛，有些網民表示Lisa的金髮造型以及充滿冒險精神的個性與樂佩極為相似。去年Lisa在HBO熱播劇《白蓮花大飯店》中演出，已初露演技光芒，這次如果接演真人版《魔髮奇緣》，將成為她跨足國際影壇的重要一步。

《魔髮奇緣》劇照

《魔髮奇緣》劇照

（IG@lalalalisa_m）

（IG@lalalalisa_m）

（IG@lalalalisa_m）

亦有些網民則表示另有更合適的人選成為「樂佩」，包括Anya Taylor-Joy，她擁有金髮與大眼睛，如精靈般的模樣，令網民都投選她要成為迪士尼公主角色。即使不成為「樂佩」，也想她可以擔任《冰雪奇緣 Frozen》的Elsa女王。

（Getty Images）

另一位人選則是同為金髮，因為一首《Espresso》爆紅的Sabrina Carpenter。這位26歲甜美可人兒，有著濃眉大眼，笑起來超甜美，跟樂佩公主那種活潑可愛個性很相似，難怪網民都會想投選Sabrina Carpenter擔任樂佩公主。

（Getty Images）

雖然迪士尼尚未正式公布，但Lisa飾演樂佩的消息已掀起熱烈討論，全球粉絲都期待她能成為那位夢幻公主，你怎麼看？

