真係唔需要開冷氣？林超英超淺白解釋風扇仔消暑原理
香港濕熱世上最熱！不少人的家裡都會冷氣長開，但前天文台台長林超英卻以炎夏也不開冷氣聞名，身體力行支持環保減碳。他最新在 YouTube 訪問中以極淺白方式，解釋了他如何用風扇仔來保持涼快！同時也教導如何利用循環扇來提升冷氣效率，讓大家可以不用完全仿效風扇 KOL，也可以更環保省電。
前天文台台長林超英：
「風扇其實唔會令室內溫度降低，但係可以加速汗水蒸發，達到消暑效果。」
「我哋細個嗰時（夏天）夜晚係涼嘅，27 度 26 度咁都 ok 嘅。而家夜晚黑郁啲 28 度 29 度... 以前做過統計，夜晚黑溫度如果跌唔到 28 度，撳平安鐘都會多啲。」
由此可見極端天氣已經深深影響著這一代人，不能與從前的天氣相提並論。
至於林超英強烈推介的風扇仔消暑法，是以蒸發降溫為基礎。根據科學原理，要產生蒸發降溫需要三個要素：有汗液、有氣流、有溫差。風扇攪動的氣流可以帶走被身體加熱的空氣，同時令汗水、皮膚表面水分加速蒸發、吸收熱量，體感溫度大大下降——雖然實際室溫無變，但人已經覺得明顯涼爽，也就是所謂的「心靜自然涼」。因此冷氣機溫度可以不用調得太低，反而應該配合循環扇來攪動室內空氣，效果會更好。
對於生活情況比較艱難的劏房戶，林超英近年積極協助加裝抽氣扇，而且是要在房子的前後各有一把，目的是要在室內造成氣流。再配合「15cm 左右的 USB 風扇仔」在約 1 米距離吹送溫柔的風量，體感更能降低 4 度之多。
最後，大家記緊要多喝水、適當開窗通爽、拉下遮陽簾、善用氣流效應，多管齊下就可以消暑之餘節省大量電費。
