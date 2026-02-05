《真情》唐立生棄演從商北上發展 結婚多年育有1子

【on.cc東網專訊】藝人盧慶輝當年憑經典長劇《真情》中「唐立生」一角而大受歡迎，更一度被力捧為小生，可惜後來因負面新聞致形象受損，之後他決定棄影從商轉往內地發展，不過去年傳出他破產的傳聞，之後更有人捕獲他在羅湖賣唱，其近況備受網民關注。

盧慶輝年幼便對演戲有深厚興趣，但因為父母、哥哥、兩個姐姐均從事銀行業，家人起初都不支持他追逐演員夢。後來他得到媽媽資質學費報讀表演訓練班，期間更得到老師嘗試，推薦和代為報名參加1986年的模特賽事《魅力先生》，一舉奪得冠軍而出道。不過因為家庭觀念，中學畢業後的盧慶輝沒有加入娛樂圈，而是在金融公司工作了幾年。

直到1995年，在朋友的鼓勵下他決定報讀無綫藝員訓練班，1996年憑《真情》中飾演眼科醫生「唐立生」一角而成名，之後出演過《妙手仁心》、《碧血劍》以及《封神榜》等經典劇集。不過在其人氣高企之時，卻接連有負面新聞流出，包括跟多位合作女星傳緋聞，更有指他自編自導緋聞。當中最為人熟知的就是他與張慧儀的一段情，當時他曾公開承認與張慧儀交往，但戀情不足一年便以分手告終，而張慧儀卻大爆自己是「被分手」：「前一晚仲同佢食飯好地地，仲拍緊拖，未分手」，怎料第二日對方公開宣布分手消息，令她大受打擊。

因負面新聞令其形象受損，於2004年他淡出幕前轉行從商，先後投入過金融、餐飲及房地產等生意，後來更一度傳出他生意失敗，面臨破產。而去年年尾有網民捕獲他在深圳羅湖直播唱歌，令傳聞疑幻似真，掀起網民熱議。對此，他於內地社交網發布了澄清短片，解釋自己獲邀成為羅湖區的文旅宣推官，所以間中會在街頭表演造勢，否認破產傳聞，又指自己有唱但沒有賣，因為是免費演出的。

現時，盧慶輝積極經營社交網，不時會分享「心靈雞湯」。在內地發展多年的他，透露曾做過不少生意，更試過被信任的拍檔騙去8位數，但他慶幸一路上仍遇到很多貴人，他直言：「回想半生，你說在那一段時間選擇重新來過？我諗我都唔會，因為係有過往的經歷，才會成就今日的我。 如果前半生我一路追逐名利，我希望我的後半生，可以找到一些人生意義和快樂。」

而在感情方面，盧慶輝因工作關係認識太太劉美清，他在受訪時透露與太太相戀3天便認定對方為結婚對象，兩人於2011年正式拉埋天窗，育有1子，一家三口生活幸福美滿，盧慶輝更為兒子戒煙，昔日浪子已變為暖心爸爸。雖然淡出幕前多年，但盧慶輝對演藝依然有興趣，間中亦會客串劇集，好似2023年他就在《香港人在北京》裏客串飾演大中華區行政總裁「丁志強」一角，當時他再度出現都令不少觀眾都十分驚喜。

