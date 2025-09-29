男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
真正的台灣女婿 中文怪物李大豐扛鏟赴花蓮
[NOWnews今日新聞] 英國出生的李大豐，因參加網路節目《中文怪物》而聲名大噪，近來又以「台灣女婿」形象廣獲關注，他昨（28）日深夜在社群宣布將與太太一同前往花蓮投入災後清理，並自備鏟子整裝出發，消息曝光後，立即吸引大批網友留言支持，短時間內突破上千則大讚他：「真正的台灣女婿！」顯示他跨文化卻真誠的投入，深深打動台灣社會。
親手扛鏟投身災後清理 感動台灣人情味
李大豐在貼文中寫道，看到新聞裡花蓮各大車站湧現滿滿志工人潮，感受到濃厚的人情味：「真的讓人很感動！」他透露因岳母休假能協助照顧孩子，自己與妻子才得以放下家庭暫時的責任，親自到災區盡一份心力。李大豐強調：「台灣加油，我們一定能一起撐過去！」並附上準備出發的照片，展現強烈的行動力。
貼文底下，許多網友不僅獻上祝福，還細心叮嚀注意安全，提醒他準備口罩、長袖衣褲、雨鞋與厚襪子，避免受傷；也有人建議攜帶換洗衣物與足夠飲水，網路留言充滿溫情與實用的建議，不僅體現民眾的細膩關懷，也顯示這場災後行動已讓全台緊密連結在一起。
網友湧入提醒與打氣：真正的台灣女婿
不少粉絲感性留言，讚他是「真男人」與「真正的台灣女婿」，直呼「謝謝你愛台灣」，有人表示看了備感振奮，也有人說自己也打算出發幫忙，不僅能看見台灣人對異鄉女婿的認同，更能感受到在重大災難面前，跨國婚姻與文化早已不再是距離，而是同心同行的象徵。
📌觀看資訊－
首播日期：9月20日18：00
集數：6集（每週三、週六更新1集，第4集開始改每週六更新1集）
觀看平台：Ku's dream酷的夢YouTube頻道
資料來源：Ku's dream酷的夢YouTube
更多《中文怪物》相關報導：
《中文怪物》林曉明自薦晉級被罵爆！隊長三浦緩頰：只有他答對
《中文怪物》酷來台8年不交台灣女友！老婆理想型、前任身分曝光
《中文怪物》爆題目失誤被抓包！同道題目有2答案 觀眾解答愣
更多 NOWnews 今日新聞 報導
《中文怪物》選手爭議連環爆！YTR酷331字長文回擊了：不要太入戲
《中文怪物》4月就拍完！竟見iPhone17Pro 粉絲笑：難怪片剪不完
《中文怪物》爆內鬨！參賽者揭「資源都給網紅」怒喊：非常不公平
其他人也在看
59歲王書麒罕有露面 二度面癱後鮮有演出 許秋怡凍齡有道超有少女感
童星出身嘅王書麒，多年來不時同老婆許秋怡一同登台，有指二人搵到盤滿砵滿，單憑商演密食當三番，加上投資有道已經有過億身家。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
舒淇憑首部執導編劇作《女孩》奪最佳導演 王晶爆舒淇曾被影帝加床戲趁機抽水
舒淇日前憑首部執導編劇作品《女孩》於釜山國際電影節榮獲「釜山獎—最佳導演獎」，佢喺台上感謝各電影界前輩，以及老公馮德倫一直嘅支持與包容，又透露創作《女孩》嘅過程長達10年，戲中女主角以自己作原型創作，小時候經常被飲到爛醉嘅父親暴打，直至15歲決定離家出走；表示童年經歷留下嘅傷痕至今猶在，回想時仍會疼痛。而佢亦鼓勵所有心靈受傷嘅女孩，希望佢哋可勇敢走出傷痛。知名導演王晶近日就喺其個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》分享舒淇初入行嘅往事，大爆舒淇曾被台灣金馬影帝柯俊雄加床戲趁機抽水。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
鄺潔楹仙女造型出席哥哥峇里島婚禮 奢華程度令人嘆為觀止
鄺潔楹（Judy）出生於富裕家庭，與家人同住大埔淺月灣2千呎獨立屋，不過並冇依靠家人，反而積極發展自己事業。模特兒出身嘅鄺潔楹「邦民女」形象深入民心，及後加入TVB主持《3日2夜》等多個旅遊節目受到注目，又被安排出演《新四十二章》、《羅密歐與祝英台》及《新聞女王》等劇集；亦有創立自家曲奇品牌、投資健身室，以及開創專為嬌小女生而設嘅服裝系列。近日，鄺潔楹於社交平台分享親哥哥喺峇里島舉行嘅盛大婚禮影片，婚禮極具氣派，奢華度令人嘆為觀止。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
楊證樺同前國家女排主將孫玥搞排球訓練學校 綠葉王熱愛做生意建立超強人脈網絡
TVB綠葉演員楊證樺加入娛樂圈多年，參演過無數劇集，多年來佢對做生意有濃厚興趣，近年更投資成為保安公司老闆，仲落手落腳到多個啟德演唱會及體育賽事擔任保安工作。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
SEVENTEEN啟德演唱會71歲成龍任嘉賓 唱《真心英雄》掀高潮 網民：無啦啦變流行經典50年｜有片
出道10年的韓國超人氣男團SEVENTEEN，繼2018年後，相隔7年再來香港開演唱會，昨晚（9月27日）起一連兩晚在啟德主場館舉行...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
關智斌啟德騷發生意外 引體上升失手撻落台
歌手關智斌（Kenny）於啟德體藝館舉行兩場《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會，今晚舉行尾場，歌手謝霆鋒、內地歌手胡彥斌、何佩瑜、李靖筠、洪卓立，女團VIVA，曾樂彤、郭思、劉若寶、艾妮及昔日SUN BOYZ隊友麥子豪等捧場。頭場玩到出神入化的街頭健身架，挑戰人體力學，今晚挑戰時卻不慎失手，Kenny整個人撻落台，不過Kenny反應好快，立即起身亦無受傷，若無其事與Dancers繼續跳，但無再上架。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《單身即地獄》車炫承分享「剃光頭比V照」揭患血癌 曾任宣美舞者爆紅轉型
曾參與韓國節目《單身即地獄》、《體能之巔：百人大挑戰》的韓國舞者兼模特兒車炫承日前於社交平台發文，分享剃光頭住院照透露自己患上血癌，分享確診前後心路歷程並強調對戰勝病魔有信心。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
林峯廣州騷臨時取消 場館冒煙救援人員趕到現場
藝人林峯原定昨晚（27日）起一連兩日在廣州國際體育演藝中心舉行《GO WITH THE FLOW》演唱會，但今日（28日）一場卻因突發事故而臨時取消，他於傍晚時分交平台發出延期通知：「原定於9月28日在寶能廣州國際體育演藝中心舉辦的GO WITH THE FLOW 林峯演唱會 - 廣州站因場館設備突發不可抗力原因，現不得不做出延期演出的艱難決定，具體的演出時間待公布。已購票的觀眾可根據如下方式處理：1.您可選擇保留門票，待新的演出日期確定後可持原票入場觀演，座位維持不變；2.退票及差旅賠償的具體方案將另行公布，請各位觀眾留意。最後，主辦方為此次延期給各位觀眾帶來的不便深表歉意，期待與各位在現場再相遇！廣州樂騰演藝文化有限公司2025年9月28日」東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
巨塔之后 | 一文看盡四大必睇位 「霸氣女主」宣萱陳煒連場飆戲成焦點！
《巨塔之后》劇情講述明塱集團主席王進濤（鍾鎮濤飾）與著名心胸肺外科醫生董一妍（宣萱飾），在歐洲舉行了一場全城矚目的奢華婚禮後發生事故Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
中國經營自助餐之難 打包吃回本堪稱「國技」
近日本港千海水產放題爆「肥牛」風波，有食客疑似偷藏大量海鮮肥牛引發熱議。打包事件，在內地市場相當常見，內地食客為「吃回本」，早已發展出精妙的打包技巧，其中一招便是偽裝成飲品帶走，讓餐廳防不勝防。自助餐市場規模日益龐大，單價卻愈做愈低，人均消費在100元人民幣以下多不勝數，且呈下滑趨勢，內地最便宜3元便有自助餐，但仍然面對浪費與打包挑戰，生意相當難做Yahoo財經 ・ 4 小時前
港人灣區移居失敗 回流香港揸的士仲好搵？
正當港府提倡移居大灣區北上生活，近日卻有港人移居失敗回流個案。話說擁有11萬追蹤者的香港Youtuber大衛，移居東莞虎門生活7個月，由讚嘆大灣區食住好完勝香港，到直言根本不適合 「青年養老」，近日已回流香港揸的士搵食，首天淨賺1450元—個案對北上生活有極大啟示Yahoo財經 ・ 1 天前
炎明熹認完約無綫自組公司 與After Class成員有保持聯絡
炎明熹（Gigi）因續約問題遭無綫雪藏逾一年，一直都有傳她約滿離巢，昨日無綫官網更已全面撤下Gigi的資料。今日她正式出席活動，親自宣布已完約無綫，並自組新公司「然后」，正式成為獨立歌手！Yahoo 娛樂圈 ・ 45 分鐘前
美股初代科技七巨頭看似已過時 AI時代新的股票組合有望取而代之
華爾街最強大的股票組合科技七巨頭(Mag Seven)看起來有點過時了，給「八大巨頭」(Great Eight)讓路吧，或者「黃金十二強」(Golden Dozen)，再或者是「生成式AI十巨擘」(TenAI of GenAI)。Bloomberg ・ 8 小時前
$1突發搶龍蝦！富臨皇宮大閘蟹+片皮鴨放題限時77折！人均$499起歎蟹粉三重奏撈、蟹粉湯小籠包
踏入秋天，又到大閘蟹當造季，各位蟹迷當然要好好把握機會，瘋狂食到夠！富臨皇宮最近推出兩小時無限任食大閘蟹及片皮鴨放題優惠，限時77折後人均低至$499即可盡情想食幾多就幾多！而富臨皇宮更加碼每人再送一份「珍味定食」，當中每人有一隻黑魚子、和味鮑魚、蜜汁叉燒、溏心蛋、話梅紅茄，大食控都一定夠飽！9月25日晚上9點大家只要去Klook預訂，獨家再送一份蟹粉三重奏撈及任食蟹粉湯小籠包，cp值極高！各位快趁優惠價約齊親朋戚友食餐勁喇！Yahoo Food ・ 1 天前
九龍塘The Grampian「十按」銀主盤 6年借9次財仔涉逾7,890萬 起拍價3,680萬大劈44.2%
九龍塘豪宅再現銀主盤個案。The Grampian一伙低層四房單位，六年間累計向銀行及財務公司抵押十次，最終被銀主收樓並推出拍賣，開價3,680萬元連車位，較原來買入價大幅折讓約2,920萬元或約44.2%。該單位為The Grampian低層A室，實用面積2,135平方呎，原則四房連套，改為三房連套間隔，連一個車位。環亞物業拍賣於今日稍後（29日）以3,680萬元起拍，折合實用呎價約17,238元。放盤相片顯示，單位間隔闊落，裝修企理。閱讀更多：坤哥愛子同款｜屯門掃管笏OMA by the Sea銀主盤 大劈一半258萬起拍業主破產遭收樓 大埔Silicon Hill首現銀主盤 250萬開拍 三年樓價蒸發42%原業主於2017年6月以6,600萬元購入該單位；2017年至2023年期間，多次將物業抵押予銀行及財務公司借貸，除最初樓宇按揭外，另有九次向財仔借款，單筆借貸金額由170萬元至6,000萬元不等。累積十次抵押的情況令物業最終成為銀主盤，須透過拍賣變現。撇除兩筆未公開金額的貸款，該名業主在近六年間向財仔累計借款至少達7,890萬元。若單位以底價3,680萬元成交，較2017年以28Hse.com ・ 4 小時前
阿根廷披索連3天狂瀉！米萊「休克療法」快變「休克危機」 中美聯手緊急輸血
阿根廷近日陷入劇烈金融震盪，剛推行「休克療法」的總統米萊正面臨執政以來最嚴峻考驗。自 9 月 22 日起，披索匯率連 3 日斷崖式下跌，阿根廷央行被迫動用有限外匯存底，3 天狂拋 11 億美元回購披索救市，卻難阻市場恐慌。若匯率崩盤持續，阿根廷外匯存底恐迅速耗盡，國家恐將再度瀕臨破產邊緣。鉅亨網 ・ 1 天前
放題打包｜牛一推放題外賣盒！可能係全港唯一可打包的日式火鍋放題？
近日荃灣「千海水產」火鍋放題有顧客將肥牛、海鮮偷放入袋打算帶走，事件被職員揭發後引發網民熱議。經營連鎖飲食集團的稻苗學會榮譽會長黃傑龍今早（9月29日）在商台節目直言，涉事男子「已算配合」，並分享業界處理「放題打包」的經驗。同時，日式放題火鍋「牛一」反應極快，宣佈將於10月份推出「放題外賣盒」打包優惠，強調「食唔晒可以帶走」，網民都不禁留言：「咁快嚟個靚抽」。Yahoo Food ・ 6 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 3 小時前
亞洲最受歡迎旅遊地出爐！馬來西亞奪冠、日韓泰跌出頭三位 香港僅排…？
過去幾年，當大家講到亞洲旅遊，腦海中浮現的總是日本、韓國，還有泰國。這些地方長年穩坐人氣榜單的前排。然而，美國知名財經網站《Insider Monkey》最近透過分析遊客流量、旅遊收入及相關旅遊報告，綜合評選出2024年度「亞洲最受歡迎旅遊地」，結果卻出乎意料，傳統旅遊大國日本、韓國、泰國這次都未能稱霸，冠軍寶由一個意想不到的國家奪得。這個結果不禁令人好奇，到底是什麼原因讓它成為亞洲遊客的新寵兒？Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前