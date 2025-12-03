Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。

真皮 Apple 配件低至七折，Watch 錶帶、iPhone 殼，適合重要、商務場合

高級商務感滿分的一件小配件，足以令你的手機由日常工具變成時尚配飾。Nomad Black Friday 正式踏入最後召集階段，多款真皮 iPhone 殼、Apple Watch 錶帶都有優惠價格，讓你以更親民的價錢入手低調有型、越用越有味道的配件。來自美國的 Nomad 主打簡約設計及高級用料路線，品牌最大特色是堅持使用真皮等高質物料，重視長期使用後自然磨紋和色澤變化，令每一個手機殼都有自己的故事。

Rugged Leather Case

Rugged Leather Case 採用 Horween 皮革，提供了高端的外觀，而聚碳酸酯框架和加固角落則能有效防止意外跌落造成的損壞。Horween 皮革經過最小處理，保留了皮革自然的特徵，此外，獨特的玻璃相機控制按鈕讓與 iPhone 內建的相機按鈕同樣靈敏，提升了使用體驗而不會造成干擾。手機殼能與 MagSafe 和 Qi2 配件完美兼容，方便日常使用。

Nomad 黑五優惠 HK$429｜原價 HK $539

Modern Leather Folio

Modern Leather Folio 完全採用皮革製作，內外皆是，提供真正高檔的外觀和手感。它可以容納現金、卡片、收據等多種物品，可選的磁性扣帶可以拆卸，以實現更簡約的外觀。Horween皮革經過最小處理，保留了皮革的自然特徵。Modern Leather Folio 提供 360° 的 TPU 保護邊框，能有效吸收衝擊，防止從高達 8 英尺的跌落。手機殼能與 MagSafe 配件兼容，真正美觀與實用兼備。

Nomad 黑五優惠 HK$619｜原價 HK $769

Rocky Point Band

Nomad 推出 Rocky Point Apple Watch Band， 採用高強度 FKM 橡膠物料配搭鈦金屬五金部件製成，權衡了戶外冒險所需的 100% 防水透氣性能，並以金屬錶耳、錶扣及全新模壓設計，上手柔軟輕身又易清潔，日常及户外活動使用時更加方便舒適。專為 Apple Watch Ultra 和 Ultra 2 設計，同時兼容 Apple Watch Series 10、9、8、7、6、SE 等。

Nomad 黑五優惠 HK$489｜原價 HK $619

