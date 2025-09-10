「斯文敗類」眼鏡型男帥到心癢？全靠一副眼鏡，盤點港、韓、台、美「眼鏡高材生」

近期興起「眼鏡型男」熱潮，帶復古感的幼框眼鏡配上高顏值予人「禁慾系」的專注又深情的感覺，但同時又帶點「斯文敗類」的「壞壞感」，充滿獨特的「正經壞男人」魅力。以下四位港、韓、台、美「眼鏡型男」代表，帥得讓人心癢癢呢～

美系「眼鏡型男」代表：Chris Evans

美國隊長 Chris Evans 一陣予人正氣凛然的感覺，但滿身的肌肉配上一副圓框眼鏡後，帶點「過了午夜就要耍壞」的感覺，就是看來表面正氣卻暗藏「禁慾」魅力的典範，引起網友熱烈討論！

韓系「眼鏡型男」代表：金旻奎

韓國代表怎能不提「一脫成名」的金旻奎！韓劇《社內相親》中演活外表戇直、戴著秘書眼鏡的純情男，遇上女二後激情脫眼鏡熱吻，藏著滿滿腹肌的惡魔身材，看得讓人臉紅心跳，亦定下了「禁慾系」男生的新標準！

台系「眼鏡型男」代表：許光漢

許光漢剛出伍已帥出新高點，由《想見你》中黑框眼鏡大爆紅後，近日回歸幕前再度被封為「眼鏡高材生」。日前擔任台灣樂團落日飛車的演唱嘉賓時，戴上復古風「Hot Nerd」眼鏡帶點壞壞的偽斯文感覺，完美地演繹「斯文敗類」視感！

港系「眼鏡型男」代表：邱士縉

MIRROR 成員邱士縉近年努力走演員路，《IT狗》中入型入格的「斯文敗類」奸角形象深入民心，更有網民指想「脫下他的眼鏡狠狠教訓他」。深邃的靚仔輪廓，加上「Hot Nerd」風的IT從業員眼鏡，就是帥氣又帶點邪氣的港系「眼鏡型男」。

