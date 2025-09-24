GM眼鏡以外，香港品牌A.SOCIETY來認識一下！與美國潮牌NEW ERA聯名，磁吸棒球帽、太陽眼鏡很吸睛

一提到太陽眼鏡，也許大家都會在留意 Gentle Monster。但一副 GM 眼鏡都要二、三千元，想要入手潮流太陽眼鏡，也是有一些親民價選擇，香港品牌 A.SOCIETY 是其中之一，最近更與美國潮牌 NEW ERA 聯名，推出磁吸棒球帽、輕鬆拆卸的太陽眼鏡、磁吸項鍊，聯名款式很限量，潮人們又有新飾物目標了！

近期 A.SOCIETY 就與美國帽子品牌巨頭 NEW ERA 合作，推出磁吸棒球帽，眼鏡邊位是可以貼到帽子邊沿，很前衛的設計，讓一眾想要同步戴帽子跟眼鏡的朋友們，可以嘗試這款時尚設計。當然分開來戴也是很潮流，一物多款配搭的設計。

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

除了棒球帽，系列同樣推出眼鏡款式，SCOTTY 太陽眼鏡搭載頂級紫外線防護，不只外觀好看也備有功能性，加上配色也有種低調奢華感覺，對於喜歡把太陽眼鏡當作配飾般穿搭的朋友，又多個潮流配件選擇。

（官方圖片）

（官方圖片）

聯乘系列裡，特別追加限量的啡色 NEW ERA x A. SOCIETY 套裝，當中包括一頂 NEW ERA 啡色 9FIFTY 磁吸棒球帽、輕鬆拆卸的太陽眼鏡及兩款融合 NEW ERA 標誌與 A.SOCIETY LOGO 的磁吸項鍊。系列即日起，在 New Era 官方網站 neweracap.hk 正式發售。

（官方圖片）

