連鎖眼鏡店名牌鏡架買1送1、名牌太陽眼鏡7折（即日起至03/01）

資深地產界人士、中原集團主席施永青繼續積極置業，本月透過旗下基金再度入市，合共斥資3,728萬元購入三伙住宅，分別位於上環荷李活華庭、西環泓都及尖沙咀九龍站擎天半島。三宗成交全部高於中銀香港（02388）網上估價，當中以高出約8.5%為最多；自今年10月起，施氏已累計購入九伙住宅，涉資逾1.3億元。閱讀更多：減租逾半租出大班舊舖回報僅1.6厘 施永青：無得硬頸要返以前個價施永青基金1,980萬掃翰林峰、泓都兩伙 近月斥逾9千萬入市！消息稱，三宗交易中，成交價最高為擎天半島3座高層H室，屬三房戶，實用面積約755平方呎，成交價1,880萬元，較中銀網上估價高約8.5%，折合每平方呎約24,901元。原業主2005年以698萬元購入該單位，帳面獲利約1,182萬元，升幅約1.7倍。值得一提的是，施永青上月亦曾以1,780萬元購入同屋苑另一個三房單位，短期內再增持同一屋苑，變相加碼該物業組合。施氏本月另購入西環泓都3座低層F室，以及上環荷李活華庭B座中高層G室，兩伙皆為兩房戶，實用面積約471及616平方呎，成交價分別為838萬元及1,010萬元，呎價約17,792元及16,396元。與中銀

