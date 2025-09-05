眾星悼念Giorgio Armani 陳法拉胡歌發長文高度致敬

【on.cc東網專訊】意大利著名時裝設計師Giorgio Armani周四（4日）離世，享年91歲。於娛樂圈中享負盛名嘅Giorgio Armani，多次獲中外巨星藝人挑選其作品為紅地氈戰衣，唔少藝人均對其離世感痛心。當中已進軍荷里活嘅陳法拉、內地小生胡歌、章子怡、易烊千璽、童瑤、曾舜晞、白鹿、王星越等均發文悼念。

當中陳法拉貼出二人合照，以英文留言：「我愛你，你的工作，你的熱情，你的善良。你為女士們穿上西裝，你親筆簽名送給賓客的每一份禮物和花束，你是最勤奮的人，也是最有尊嚴的藝術家。你將繼續激勵一代又一代的設計師、企業家、藝術家和普通人。非常感謝，Giorgio Armani先生」

胡歌亦憶起去年二人一同現身威尼斯，當時Giorgio Armani已漸露疲態，胡歌即囑咐對方要好好休息：「還記得去年 在威尼斯最後一次見到Armani先生 他看起來有些疲憊 但依然堅持與每一位嘉賓合影留念 我忍不住對他說了句好好休息！八年來 我在Armani先生創建的大家庭裏感受着如何獨立思考與行動 如何用熱忱和耐心打造永恒的經典 此刻 Armani先生走出了時間的維度 但他的精神將繼續引領我們不斷向前。」

章子怡與Giorgio Armani已合作近20年，共同定格東方優雅，章子怡以「永遠懷念Giorgio Armani先生」八字悼文，呼應其設計哲學中的極簡美學。兩人合作始於2004年，她多次穿着阿瑪尼青花瓷禮服、水墨元素高訂亮相奧斯卡與康城，被譽為「東方典雅符號」。

易烊千璽：「感謝您給予世界美與力量，願優雅長存。」

童瑤：「合作兩年深感榮幸，偉大的設計師Armani老爺爺走好。」

曾舜晞：「米蘭天空失去最璀璨的星，您的精神啟迪追夢者。」

