眾星齊聚倫敦 為加薩巴勒斯坦人募款

（法新社倫敦17日電） 英國今天為加薩人民舉行的最大型募款活動，倫敦溫布利Ovo體育館響徹支持巴勒斯坦的口號，這個可容納1萬2500人的場館座無虛席。

這場「與巴勒斯坦同在」（Together for Palestine, T4P）演唱會透過網路直播，每張票價為70英鎊，也是倫敦一系列支持巴勒斯坦活動的最新一場。自近兩年前衝突爆發以來，倫敦陸續舉行許多遊行和示威。

這場募款活動由英國音樂人兼政治運動人士伊諾（Brian Eno）發起，旨在支持在巴勒斯坦地區運作的慈善機構，並鼓勵名人發聲。

參與名單包括演員班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）、紀錄片導演瑟魯（Louis Theroux）。瑟魯最新的作品是他前往被占領的約旦河西岸訪問以色列屯墾居民，以及巴勒斯坦人士與人權運動者。