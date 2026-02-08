眾議院選舉橫掃千軍 高市領導自民黨大勝

高市為勝出參選人貼上紅花。(路透社)

日本眾議院選舉昨投票，賭上首相一職的高市早苗提早大選，罕有在2月寒冬投票。票站調查顯示，在眾院465個議席中，高市憑著個人魅力助執政自民黨最少奪得過半數的298席，更與盟友日本維新會(27席)合共取得超過多數所需的三分二議席(310席)。高市說話直率及勤奮的形象吸引選民支持，但其民族主義右傾思維和著重國家的國防力量，令她與中國關係緊張。有分析認為，自民黨大勝有利金融政策持續或刺激股市向好，但她承諾減稅亦可能帶來震盪。

在上次眾院選舉，自民黨僅獲198席，逼使首相石破茂辭職。國防屬右傾的高市當選自民黨總裁接任首相，導致自民黨與長期盟友公明黨決裂。高市最後與右翼民粹政黨日本維新會結盟，執政聯盟才免強於眾院達半數。日本放送協會(NHK)票站調查預測，執政聯盟最多可獲366席，而自民黨最多可獲328席。變成在野黨的公明黨與最大在野黨立憲民主黨，組成新政黨「中道改革聯合」，選情慘烈，議席從選前的172席大減一半至91席。

議席達修憲門檻 外界關注自衛隊升格為軍隊

獲得三分二的多數議席，執政聯盟可重新表決上議院否決的法案，以及修改日本戰後和平憲法，外界關注自衛隊會否升格為軍隊。高市亦主張提高國防開支加強保護國家，被視為抗衡中國，亦引起中國批評試圖軍國主義復辟。普羅大眾受物價上漲之苦，各大政黨在競選政綱中承諾減稅。除了經濟議題，執政聯盟政黨亦推動加強日本國防力量。高市早苗期望透過今次選舉，尋求公眾「授權」推行其經濟及安保政策。

在青森縣青森市，民眾冒著風雪投票。(路透社)

選民：高市帶來前路方向

日本選舉通常於氣候較溫和的季節舉行，今次是戰後第三次在2月寒冬投票。日本昨日廣泛地區降大雪，包括東京，部分票站須提早關門。在新潟縣魚沼市，一名54歲選民在零下溫度及深厚積雪中到票站投票給自民黨候選人，他指「覺得高市帶來方向，團結國家上下及向前邁進」。另有選民稱，高市帶來其前人沒有的希望感，期望日本在高市帶領下有新發展。高市面對的挑戰是令日本經濟復甦，以及解決與中國的惡劣關係。

