眾院選前一天 高市早苗喊出強硬移民政策爭取支持

（法新社東京7日電） 日本首相高市早苗今天在眾議院選舉前一天訴求選民支持，承諾將透過從嚴審查移民等措施，讓日本「更繁榮、安全」。

民調顯示，由自民黨領導的執政聯盟有望在8日投票中大獲全勝，在眾議院取得2/3多數席次。

64歲的高市早苗在東京一場有數千人參加的造勢集會上說：「帶動經濟成長是本屆內閣的責任。日本會變得更繁榮、更安全。」

「今年我們希望能將民眾對生活現狀與未來的不安，轉化為希望。」

極右翼的高市早苗去年10月成為日本5年內的第5位首相。年輕時的高市是重金屬樂團鼓手，崇拜前英國首相柴契爾（Margaret Thatcher）夫人。

長年執政的自民黨之前經歷一連串災難性選舉，在國會兩院都失去多數席次。

但高市在普通民眾，特別是年輕人之間享有極高人氣，甚至成為時尚指標，在社群媒體上獲得大量關注。

她對移民政策的強硬立場，目前似已改過主打「日本第一」路線的民粹政黨參政黨勢頭；參政黨去年在參議院選舉有不錯表現。

高市早苗今天表示，移民審查「已變得更加嚴格，讓恐怖分子和產業間諜不容易混入」。

她說：「我們必須好好查核（外國人）是否有繳稅，是否有支付健康保險費用。」還說希望打造「一個無論住在哪裡都能安心生活、能獲得所需醫療與社福支持、能接受高品質教育，以及有正當工作機會的日本列島」。