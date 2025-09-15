Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

國慶煙花2025｜16間煙花餐廳零死角欣賞維港煙花匯演！遊艇觀賞/270度海景露台/金紫荊廣場專屬煙花區

國慶煙花匯演將於10月1號晚上8時舉行，屆時大家可於維港兩岸欣賞煙花匯演，可以想像到維港兩岸必定人山人海！不想跟人逼又想欣賞到維港靚景及國慶煙花，到一些能觀賞到十一國慶煙花的餐廳絕對是最好的選擇，今次Yahoo Food就集齊九龍跟港島區16間睇國慶煙花餐廳，馬上看看內文介紹！

煙花餐廳2025推介1.港青咖啡座Mall Café：早鳥優惠低至78折 天台花園觀賞煙花

以為煙花餐一定過千？港青咖啡座Mall Café煙花匯演四道菜晚餐，價錢就非常親民，早鳥優惠只需$678/位（ 原價$867/位 ），套餐包括醉鮑魚凱撒沙律、龍蝦湯、香煎大蝦伴美國牛柳配三色甘筍及芒果流心脆皮朱古力慕絲。用餐過後，大家可以到酒店17樓天台一同欣賞煙花美景。

Mall Café

地址：尖沙咀梳士巴利道41號港青咖啡座（地下）（地圖按此）

電話：2268 7819

不用隔着玻璃，可以在天台直接觀看煙花！

煙花餐廳2025推介2.自助山：全港唯一360°旋轉餐廳 另享購物8折優惠

想在全港其中一個高空餐廳用餐？怎少得位於灣仔合和商場62樓的自助山（$1,408/位），餐廳是全港唯一360°旋轉餐廳，可以由日落景色欣賞至夜景，更能舒舒服服觀看煙花表演；購買此套餐，還可享葡萄酒自動售賣機消費滿$500及蝴蝶酥、琥珀合桃購物獲8折優惠。

自助山

地址：灣仔皇后大道東183號合和商場62樓（地圖按此）

電話：2506 0888

大家能在62樓邊享受自助餐，邊欣賞煙花美景。

煙花餐廳2025推介3.柏寧酒店：國慶日煙花$350/位無限量享用小食及飲品

只想簡簡單單有個好位置欣賞煙花？柏寧酒店位置極佳，絕對是看國慶煙花的不二之選。現在只要在Klook預訂，即可享$350優惠價欣賞煙花，並從晚上7點半到8點半內無限暢飲酒水及小食。

柏寧酒店

地址：銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店27樓（地圖按此）

電話：2839 3327

可於柏寧酒店的露天空中花園觀賞煙花。

煙花餐廳2025推介4.千鶴日本料理：千鶴國慶煙花匯演御膳！Klook預訂低至$888位

位於都會海逸酒店的千鶴日本料理，推出 千鶴國慶煙花匯演御膳。當中包括 銀鱈魚西京燒、鐵板燒A3和牛厚燒、舞茸鯛魚湯、鵝肝炒飯等等 。享用過後 可移步至景致開揚的戶外露天花園 The Patio，仰望維港上空綻放的璀璨煙花，親身感受國慶夜晚的煙花之夜。只要在Klook預訂即優惠價，以低至$888預訂。

千鶴日本料理

地址：紅磡都會道7號店都會海逸酒店8樓（地圖按此）

電話：3160 6898

師傅會在席前表演。

煙花餐廳2025推介5.香港港麗酒店：國慶日國際自助晚餐！KKday預訂享無限暢飲

港麗酒店的行政貴賓廊推出國慶日國際自助晚餐（$1,636起/位），美食包括波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、青口、海蝦蟹、刺身有三文魚、吞拿魚、帶子、池魚王、北寄貝、甜蝦和鰻魚、金葉庭招牌菜式迷你焗釀鮮蟹蓋、化皮乳豬件、芝士白汁焗龍蝦、深海池魚、北京片皮鴨、X.O.醬爆帶子、雲腿蒸龍脷球，更可享無限暢飲Perrier-Jouët Grand Brut NV 香檳、紅白餐酒、生啤、果汁及水汽水。

香港港麗酒店

地址：金鐘道 88 號太古廣場香港港麗酒店 59 樓（地圖按此）

59 樓的行政貴賓廊一邊品嘗國際美食和海鮮，一邊欣賞於維多利亞港上空舉行耀眼璀璨的煙花匯演。

煙花餐廳2025推介6.INK Cafe：鄰近維港唔洗迫！設有精選小吃+自選飲品

坐落於香港藝術館維港海傍的露天餐廳INK Cafe，坐擁觀賞十一國慶煙花的最佳位置。不用與他人擠迫，只需抬頭即可看到國慶煙花匯演。主打的套餐設有兩款，第一款是包括4人座桌子、精選小吃、香檳乙枝及8杯酒精或無酒精飲品，第二款是包括2人座桌子、精選小吃、4杯酒精或無酒精飲品，可於KKday預訂，人均只需低至$934即可。

INK Cafe

地址：尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館地舖（地圖按此）

電話：3500 5881

可以近距離觀賞煙花。

煙花餐廳2025推介7.船上賞煙花賀國慶+任食韓式火鍋燒烤餐或船上到會自助餐

想感受澎湃又震撼的國慶煙花匯演，來一趟乘風破浪的遊艇之旅。可以在遊艇上超近距離觀賞煙花，更可以選擇任食韓式火鍋燒烤餐或船上到會自助餐。前者會有領隊先於觀塘人氣食肆享用任食韓式火鍋燒烤餐，再於觀塘登上專船欣賞國慶煙花，後者則於船上享用自助餐並可邊吃邊看煙花，只需要在KKday預訂即可低至$478起/位的優惠。

集合地點：觀塘公眾碼頭/觀塘道414號亞太中心地下（渣打銀行側）

任食韓式火鍋燒烤餐。

煙花餐廳2025推介8.國慶煙花遊艇觀光之旅+船上到會自助餐

想一班朋友、家人同時近距離觀賞煙花及享用自助餐，推介來一趟維港遊艇觀光之旅，體驗香港特色。先是在旺角朗豪坊集合，乘坐開蓬巴士暢遊油尖旺鬧市，隨後於油麻地4號碼頭上船，可在船上盡享多款到會自助餐美食如鮮蝦、細帶及香濃龍蝦汁螺絲粉、一口牛炒飯配飛魚籽、德國洋蔥腸配他他醬、韓式柚子炸雞配甜辣雞醬、招牌炭燒雞肉串等多款美食，可以一邊吃一邊超近距離唔洗迫睇煙花。只需在KKday預訂即可享低至$688起/位優惠。

集合地點：油麻地避風塘 4 號碼頭/朗豪坊(亞皆老街入口)

豪華遊艇。

煙花餐廳2025推介9.洋紫荊維港遊：國慶煙花匯演+自助晚餐

洋紫荊維港遊於10月1日設有國慶煙花匯演及香港洋紫荊維港遊自助晚餐，可近距離觀賞海上煙花表演。當日暢遊維多利亞港之餘，船上設有豐富自助晚餐、現場樂隊表演及海上觀賞煙花表演。只需要在KKday預訂，即可享低至$1,050/位優惠。

上船地點：北角東渡輪碼頭（地圖按此）

豐富自助晚餐。

煙花餐廳2025推介10.豪華遊艇：獨立管家服務連晚餐及無限暢飲

想在國慶假期於維港展開美好的海上觀賞煙花之旅，可以選擇中式遊艇或豪華西式遊艇展開長達180分鐘的體驗，兩者均備有晚餐、無限啤酒、輕食及飲品。如選擇豪華西式遊艇，更特別可享全程管家服務，頂層設有360度的全視覺景觀露天飛橋及梳化，舒舒服服看煙花。只需在KKday預訂即可享低至$988起/位優惠。

上船地點：中環十號碼頭（地圖按此）

為慶祝國慶，香港維多利亞港的盛大煙火秀與燈光表演。

煙花餐廳2025推介11.Wooloomooloo Prime：尖沙咀高空欣賞美景 國慶日扒房夜

欣賞煙花當然是在高處欣賞最漂亮，尖沙咀Wooloomooloo Prime位於The One 21樓，店內遼闊露台坐擁無遮擋海景，餐廳特別推出國慶日三道菜晚市菜單，每位$1,288起，前菜可從四款佳餚中任選其一，包括煙肉包香煎北海道帶子、香脆蟹餅、炙燒刺身級吞拿魚或忌廉野菌湯。主菜則有慢煮和牛面頰肉、羊柳威靈頓、芝士扁意粉或香煎牛柳；甜品則可選擇焦糖芝士蛋糕配雜莓果醬或黑朱古力慕絲。

Wooloomooloo Prime

地址：尖沙咀彌敦道100號THE ONE 21樓（地圖按此）

電話：2870 0087

大家可以在露台欣賞煙花美景。

煙花餐廳2025推介12.喜來登酒店視佳廊：必美景色兼享蠔酒吧精選生蠔

對食物跟景色都有要求？香港喜來登酒店的視佳廊就是個好選擇，位於18樓的餐廳能無遮掩地欣賞到煙花的最佳景色。視佳廊國慶日晚餐（$1,688/位，最低消費為每位$2,088），當中包括蠔酒吧精選生蠔、小龍蝦他他、北海道帶子薄切、香煎鴨肝或美式蟹餅，主菜則有炭燒澳洲和牛西冷或香烤南極海鱸魚，最後再可以選擇Brie de Meaux芝士之王拼盤 / 黑朱古力棒作結。

視佳廊

地址：尖沙咀彌敦道20號香港喜來登酒店18樓（地址按此）

電話：2369 1111

食客可以安坐在座位，就看到華麗的煙花匯演。

煙花餐廳2025推介13.唯港薈酒店：米芝蓮推介餐廳煙花套餐送有汽酒+大堂餐廳Green半自助餐

其實未必一定要走到海旁才看到煙花，尖東唯港薈酒店28樓中菜廳天外天，並不需要人逼人都同樣能欣賞完美煙花！今次天外天推出「國慶煙花匯演晚市套餐」（$1,688/位），當中包括蠔皇二十二頭南非吉品鮑魚、 軒尼詩千邑脆麟深海藍鱈魚、松茸桂圓山瑞裙燉響螺等巧手中菜，而且每個套餐都贈送一杯香檳。

唯港薈

地址：尖沙咀科學館道17號（地圖按此）

電話：3400 1000

天外天內多個方位都看到煙花。

煙花餐廳2025推介14.四季酒店：中環好選擇！泳池旁邊食邊欣賞煙花

怕尖沙咀太多人？中環四季酒店推出「國慶煙花池畔晚餐」」（$1,200/位，2位起），可以到訪位於酒店6樓的池畔餐廳享用維港煙火池畔晚餐，可一邊品嚐海鮮拼盤及燒烤菜單，一邊欣賞璀璨的維港美景及煙花表演。慶典盛宴海鮮選擇豐富，節慶盛宴有豐富海鮮選擇，包括法國生蠔、珍寶虎蝦及鱈蟹腳等; 各款烤肉及香腸包括煙燻阿根廷牛臀蓋肉、燒烤醬西班牙黑毛豬肋骨等，更可升級至特級肉類如美國金牌「極」黑和牛西冷; 還有一系列精緻甜品。在9月15日前預訂還有早鳥八折優惠，低至每位$960起（四位起）。

池畔餐廳

地址：中環金融街8號香港四季酒店6樓（地圖按此）

電話：3196 8888

以四季酒店平日的消費而言，能看到煙花的特別節日都是一千頭，尚算合理。

煙花餐廳2025推介15.中庭：國慶煙花宴菜譜+可往金紫荊廣場專屬煙花觀賞區

位於會展的中菜廳中庭都可以欣賞到國慶煙花，但並非在室內，而是用餐後可前往金紫荊廣場的專屬煙花觀賞區欣賞璀璨花！中庭亦有為煙花匯演推出2款國慶煙花宴菜譜，包括人均$868起的套餐，推介菜式包括蠔皇原隻鮑魚扣海參、紅燒脆皮頂鴿以及碧綠原隻南非鮑魚扣遼參等。

另外薈景亦有推出國慶煙花自助晚餐（$888起/位），冰鎮海鮮是自助晚餐的必食推介，包括加拿大波士頓龍蝦，肉質爽滑彈牙，啖啖鮮甜。同場亦有其他海中珍寶如即開生蠔、青口、長腳蟹等，應有盡有。另有多款國際美食，如燒美國特級牛肉、黑蒜燒羊排、香煎海鱺魚等，自助晚餐亦提供免費無限量橙汁及汽水。另加每位$78即可享無限暢飲紅白餐酒、氣泡酒、指定啤酒及無酒精啤酒，同樣用膳期間可前往專區欣賞煙花。凡於9月21日或之前預訂2025國慶煙花宴套餐及國慶煙花自助晚餐並預付全費，可享9折早鳥優惠。

中庭

地址：灣仔港灣道一號香港會議展覽中心一樓（地圖按此）

電話：2582 7332

薈景的自助餐可享冰鎮海鮮。

煙花餐廳2025推介16.唐述：指定網站預購可享8折早鳥優惠價 免加一＋茶介

如果有預算的話，推介大家到位於中環、榮獲黑珍珠一鑽的高級中菜食府唐述，餐廳在9、10月份推出限定「月華雅宴 - 中秋暨國慶煙花嚐味套餐」（$1,588/位），套餐包括荷香鮮拆蟹鉗糯米飯、私房吉品鮑汁遼參伴玉掌、藥膳鮮蠔黃酒雞、金柱腿茸白玉台等，現凡於9月26日前經Mira eShop預購可享8折早鳥優惠，同時可享免加一服務費及茶介。

唐述

地址：中環國際金融中心商場3樓3101號舖（地圖按此）

電話： 6385 2712

餐廳環境奢華。

