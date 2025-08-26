19歲女子被指煽惑鼓勵投票以成立「香港議會」
睡前30分鐘很重要！陳子玄與老公無隔夜仇
[NOWnews今日新聞] 八點檔女星陳子玄曾在2015年與演員陳麒凱有過一段婚姻，但僅維持4年就離婚，直到2023年，陳子玄才宣佈再婚，小倆口感情非常甜蜜。而在今（26）日，陳子玄於Facebook分享維持好感情，以及沒有隔夜仇的秘訣，「每天睡前半小時真的太重要了」，透露從結婚到現在，都會在睡前跟老公江國瑋聊生活瑣事等，直呼「很舒服解壓又浪漫」。
陳子玄曝每天和老公「純蓋棉被純聊」 好感情讓粉絲超羨慕
陳子玄在今日於FB發文，透露每天都會跟老公「純蓋棉被純聊」以維持好感情，「我和老江從交往到結婚這幾年，每天晚上睡前都會一起主動的關掉手機，聊聊今天發生的事、從生活中的瑣事、工作上順不順心，再到明天早上吃什麼」，來鼓勵及安慰彼此，還搞笑提醒大家「睡前真的不可以背對背玩手機喔」。
夫妻倆的好感情讓許多網友都非常羨慕表示「真的好幸福又恩愛」、「一起聊心裡的話，這樣彼此才會了解另一半的心裡在想什麼」、「長長久久，小細節就像螺絲釘，很重要」等。
陳子玄以八點檔演員出道 曾發過專輯當歌手
陳子玄在2010年以《家和萬事興》的客串演員出道，之後陸續參與多部八點檔戲劇演出，角色戲份也越來越多，直到2013年，陳子玄出演《世間情》，以金佩芳一角受到外界關注，演技也獲得肯定。
除了演戲外，陳子玄也曾以歌手身分出道，在2012年12月發行首張專輯《台灣女孩》，收錄了10首歌曲，可愛外貌配上甜美歌聲，再度獲得觀眾喜愛，成功吸引大批粉絲。
資料來源：陳子玄FB
