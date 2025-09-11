鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
睡眠痛症夾擊港上班族！調查：半數人一個鬧鐘叫唔醒 九成受疲勞痠痛惡性循環
香港上班族正面對超時工作與痛症夾擊的健康危機！最新調查顯示，超過九成受訪上班族受各種痛症困擾，僅不足一成能睡滿8小時，六成人醒後即現腰酸背痛。專家指出，睡眠質素與痛症已形成惡性循環，而七成上班族坦言「唔識揀床褥」更加劇問題嚴重性。
香港床褥品牌AIRLAND雅蘭委託生活易（ESDlife）於今年8月進行的「港人睡眠質素及脊椎健康意見調查」，發現不足10%的受訪者能夠平均每晚睡滿8小時，數據亦顯示，過半受訪上班族需要多個鬧鐘才能起床，其中43%更會按熄鬧鐘達3次或以上。即使成功起床，也有高達75%的受訪者表示醒來後仍然感到疲倦，顯示睡眠質量不理想。當中更有61%醒後即出現腰酸背痛症狀，可見睡眠問題已超越單純的疲勞問題。
進一步分析顯示，78%認為睡眠質素差是導致腰背痛的主要原因：睡眠不足導致痛症加劇，而痛症又反過來影響睡眠質量，形成惡性循環。
辦公室文化成為痛症元兇
調查結果發現超過90%受訪上班族正面臨各種痛症困擾，主要原因或與現代辦公室的工作模式與文化相關。
工作性質與環境是痛症主要根源：
64% 因使用電腦時姿勢不正確
63% 因在辦公室長時間久坐
33% 因工作壓力過大
28% 因工時太長或經常超時工作
床褥選擇認知存在落差 專業支撐成解決新方向
雖然72%受訪者認同床褥與脊椎健康直接相關，但卻有高達六成坦言「唔識揀床褥」，直言睡眠質素差直接影響情緒。選擇床褥的誤區主要有：
63%受訪者在選擇床褥時忽略是否符合自己身形
多數人誤以為單純依據個人對軟硬度的喜好就能保障脊椎健康
有見港人對睡眠質素的迫切需求以及特定的生活習慣，AIRLAND雅蘭聯同香港物理治療師團隊合作，透過專業儀器為不同身形的辦公室人士進行脊椎受壓分佈及肌肉活動量測試，研發出專為香港人體型設計的POLYAIR® GRAVITY高端床褥。技術創新特點：
採用六區獨立袋裝彈簧系統，專門針對頭、肩、腰、臀、大腿及小腿的壓力需求，制定每區彈簧的硬度與密度
特別適合肌肉量較少和肩膀關節位容易疼痛的辦公室人士，提供充足的脊椎支撐承托
有效預防關節損傷及提供舒緩作用
物理治療師團隊解釋：「由於長期痛症與睡眠質素互為因果，若床褥未能迎合個人需要提供適當承托，便容易加劇腰背或頸部壓力。久坐及缺乏運動的辦公室人士容易缺乏核心肌群，導致脊椎脆弱、易受傷，需要專門的支撐解決方案。」
Text_Florence
延伸閱讀：
其他人也在看
梁振英：淘寶發財要立品 任何假冒和香港相關東西都應下架
全國政協副主席、前特首梁振英今日(12日)在社交平台傳貼近日有關淘寶平台上有偽冒馬會、高球會會員泊車貼發售的報道，反問「印刷、販賣或管有沒有水印、『純裝飾』的假鈔票犯法不犯法?」AASTOCKS ・ 2 小時前
旅行必備「神級波鞋」3大品牌推薦！告別腳痠鎖定Asics、Salomon、On Running
出外旅行最怕什麼？除了語言不通、行李超重，最讓人頭痛的莫過於行到腳痛。一對好舒服的波鞋，絕對是旅程順利與否的重要關鍵。台灣網友近年熱議的「旅行神鞋」，往往強調耐走、輕盈和多功能性，尤其適合每天步行超過兩萬步的海外遊歷。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
59歲呂頌賢昏迷留醫ICU半月死過翻生 曾暴瘦40磅 出院後最新狀況曝光
現年59歲的呂頌賢憑1996年版《笑傲江湖》令狐沖一角而在華人社會爆紅，年過半百仍保養得宜，凍齡外貌令他獲封美魔男，惟上月下旬其太太麥景婷卻社交平台透露丈夫早前肺部受細菌感染，昏迷留醫ICU長達14天，體重更暴跌40磅，並引述醫護人員個案屬罕見及嚴重。Yahoo 娛樂圈 ・ 35 分鐘前
差47歲！甲骨文創辦人短暫登頂世界首富 中國妻子引外界好奇
甲骨文共同創辦人 Larry Ellison 財富在美東時間周三 (10 日) 上午達到 3930 億美元，一度超越特斯拉創辦人馬斯克，成為全球首富。這家老牌軟體大廠周三開高走高，盤中一度大漲逾 40%，創下 1999 年以來的最大單日漲幅紀錄。鉅亨網 ・ 1 天前
Jellycat公仔最平低至$180！沙甸魚罐頭公仔上架／Croissant牛角包只需$190／水煮蛋新郎、新娘都有貨
人見人愛的Jellycat公仔依然人氣高企，官方不時都會推出新款式，如最近有萬聖節版木乃伊和聖誕節版滑雪花生，非常可愛！Jellycat香港官方價錢平均一隻都要港幣$200至$300，想平價入手Jellycat的話，Yahoo購物專員發現英國網購平台Selfridges可以比官方價平買Jellycat，最平竟低至$180！Selfridges還會不時都有新品上架，今期最新上架有沙甸魚罐頭公仔、超可愛企鵝等，還有水煮蛋新郎和新娘都有貨，比香港市價平之餘，還有香港官方未有發售的Jellycat產品，喜歡Jellycat的你，不要錯過平價入手的機會！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
李金凱曝光雲南2千呎豪宅 開窗險失平衡摔倒嚇親網民
《中年好聲音3》李金凱透露自己年幼時很調皮，大約10歲時因觸碰到5千伏的高壓電而永久傷殘，失去雙臂，但未有對人生失去意志，反而比任何健全人士更樂觀，並積極參加《中年好聲音3》，亦係呢個比賽令李金凱廣受歡迎。曾有一次出席嘉年華，李金凱被網民激讚唱得動聽，又指佢甚有急才，收獲唔少粉絲。李金凱不時社交平台中與粉絲分享生活點滴，以幽默正面形象回答。日前，李金凱回到家鄉雲南，分享一段夕陽短片，表達「生活的美好就存在眼前」心境，讓網民深感共鳴。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
王浩信內地飯局唱歌被無視 網民嘆搵食艱難：好歹也是視帝
王浩信2005年簽約Neway並推出首張個人專輯，其後變更跑道加入TVB成為演員，曾拍攝《致命復活》、《解決師》、《溏心風暴3》、《EU超時任務》等等，曾兩度勇奪視帝。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
iPhone 17入手攻略｜精選高回贈+高里數信用卡 賺盡迎新優惠＋簽賬回贈【9月11日更新】
蘋果公司(美：AAPL)正式發布全新iPhone 17系列，包括入門版 iPhone 17、史上最薄的iPhone Air，以及主打8倍遠攝的iPhone 17 Pro與Pro Max。新機將於9月12日晚開始預售，並於9月19日正式發售。其中，iPhone Air以其極致輕薄設計引起廣泛關注，可謂蘋果歷來最大設計革新之一。am730 ・ 1 天前
姜卓文拒愛關嘉敏 自爆患焦慮Timing唔啱唔想拍拖 網民：覺得細John有少少渣
TVB戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》來到淘汰及最後約會之階段，女神們都心有所屬，不過關嘉敏（Carman）就被姜卓文（細John）拒愛，唔少網民都感到可惜Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
黃埔花園樓價升幅稱冠 「新光小紅館」托起區內樓價？
十大屋苑中黃埔花園跑出，與此同時黃埔出現「新光黃埔影藝城」文化地標，未來更會發展為「小紅館」，區內樓價會否繼續成為逆市奇皅？Yahoo 地產 ・ 1 天前
宣萱《K-100》舊片再被翻炒 大膽斥質問TVB高層 最新回應：多謝公司當年冇雪我
藝人宣萱自從8月31日擔任歌手林家謙尾場嘉賓後，在網上人氣急升，其後「熱氣球節無氣球坐」風波期間，網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段，網民笑言「「宣萱成功登上熱氣球贏咗99%香港人」，又指「宣萱應該點都估唔到，自己會由林家謙演唱會一路紅到熱氣球節，成個禮拜全香港都講緊佢」。宣萱本尊亦成為Threads活躍用戶，笑稱「估唔到」自己會被瘋狂談論，她積極地回應網民留言，互動頻繁令其網上熱度有增無減。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林映輝演活慘情佩霞屢被欺凌 大讚鄭子誠江欣燕無私幫助
TVB劇《俠醫》現正播放，鄧世鏗（丁子朗飾）、鄧力圖（鄭子誠飾）和甘雁鳳（江欣燕飾）組成壞蛋三人組，為劇中的反派角色，經常欺凌凌為民（陳豪飾）的細姨鄧佩霞（林映輝飾）。「輝仔」林映輝演活了佩霞慘痛，深得觀眾喜愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
Jisoo「Old Money」穿搭氣場盡開！Tommy Hilfiger廣告告別甜美，變身低調奢華名媛
Jisoo最新為Tommy Hilfiger拍攝的廣告造型曝光，一改往日斯文甜美形象，轉走經典「Old Money」風格，完美演繹優雅又帶氣場的霸總造型，即時成為熱話！Yahoo Style HK ・ 1 天前
全球最長航線即將啟航 中國直飛阿根廷 全程2萬公里無需換乘
據《央視》周四（11 日）報導，近日（9 月 8 日）上海—奧克蘭—布宜諾斯艾利斯航線正式開售，首航航班將於 12 月 4 日出發。鉅亨網 ・ 8 小時前
食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角
近日有食客於社交平台 Threads 發帖，直斥本地知名大排檔「萬發」的黑椒薯仔牛柳粒價錢離譜。事主表示，「我老友太鍾意食萬發黑椒薯仔牛柳粒，嗌左碟大嘅」，未料上碟後發現原來大碟的黑椒薯仔牛柳粒「四百幾蚊9成薯仔」，令事主大感驚訝，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
20歲美國唱作人d4vd座駕驚現女腐屍 巡迴演出如常進行 品牌秒速割席
美國洛杉磯警方星期一接報，一個拖車場內有車輛傳出惡臭，警察奉召到場後喺一架Tesla汽車內，發現一具腐爛女屍。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
前韓團4minute成員許嘉允移居峇里島，淡出娛圈、找回生活兼治好失眠與暴食症
前韓團 4minute 成員員許嘉允移居峇里島，找回自己的生活療癒身心！韓國女團成員經歷高壓的練習生生活，有幸出道踏上日夜顛倒的工作旅途，許嘉允推出散文集《在最陌生的海洋上，我成為自己》談到自己身心受創，更患上失眠和暴食症。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
台灣著名綜藝節目主持陳漢典、黃路梓茵Lulu突發宣布婚訊 甜晒求婚照：最有默契的那一位
曾主持《康熙來了》、《綜藝大熱門》等人氣綜藝節目的台灣知名模仿藝人兼主持人陳漢典，今日（11日）突發宣布與主持多個大型頒獎禮的黃路梓茵（Lulu）拉埋天窗，更甜晒求婚照。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
蘋果漲價預示：2000美元iPhone時代即將到來
蘋果 (AAPL) 自 2017 年以來，首度調漲 iPhone pro 系列的起售價，彭博知名科技記者古爾曼（Mark Gurman）表示，這也預示著：2000 美元 iPhone 的時代即將到來。鉅亨網 ・ 1 天前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 1 天前