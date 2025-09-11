睡眠痛症夾擊港上班族！調查：半數人一個鬧鐘叫唔醒 九成受疲勞痠痛惡性循環

香港上班族正面對超時工作與痛症夾擊的健康危機！最新調查顯示，超過九成受訪上班族受各種痛症困擾，僅不足一成能睡滿8小時，六成人醒後即現腰酸背痛。專家指出，睡眠質素與痛症已形成惡性循環，而七成上班族坦言「唔識揀床褥」更加劇問題嚴重性。

香港床褥品牌AIRLAND雅蘭委託生活易（ESDlife）於今年8月進行的「港人睡眠質素及脊椎健康意見調查」，發現不足10%的受訪者能夠平均每晚睡滿8小時，數據亦顯示，過半受訪上班族需要多個鬧鐘才能起床，其中43%更會按熄鬧鐘達3次或以上。即使成功起床，也有高達75%的受訪者表示醒來後仍然感到疲倦，顯示睡眠質量不理想。當中更有61%醒後即出現腰酸背痛症狀，可見睡眠問題已超越單純的疲勞問題。



進一步分析顯示，78%認為睡眠質素差是導致腰背痛的主要原因：睡眠不足導致痛症加劇，而痛症又反過來影響睡眠質量，形成惡性循環。

辦公室文化成為痛症元兇

調查結果發現超過90%受訪上班族正面臨各種痛症困擾，主要原因或與現代辦公室的工作模式與文化相關。



工作性質與環境是痛症主要根源：

64% 因使用電腦時姿勢不正確

63% 因在辦公室長時間久坐

33% 因工作壓力過大

28% 因工時太長或經常超時工作

床褥選擇認知存在落差 專業支撐成解決新方向

雖然72%受訪者認同床褥與脊椎健康直接相關，但卻有高達六成坦言「唔識揀床褥」，直言睡眠質素差直接影響情緒。選擇床褥的誤區主要有：

63%受訪者在選擇床褥時忽略是否符合自己身形

多數人誤以為單純依據個人對軟硬度的喜好就能保障脊椎健康

有見港人對睡眠質素的迫切需求以及特定的生活習慣，AIRLAND雅蘭聯同香港物理治療師團隊合作，透過專業儀器為不同身形的辦公室人士進行脊椎受壓分佈及肌肉活動量測試，研發出專為香港人體型設計的POLYAIR® GRAVITY高端床褥。技術創新特點：

採用六區獨立袋裝彈簧系統，專門針對頭、肩、腰、臀、大腿及小腿的壓力需求，制定每區彈簧的硬度與密度

特別適合肌肉量較少和肩膀關節位容易疼痛的辦公室人士，提供充足的脊椎支撐承托

有效預防關節損傷及提供舒緩作用

物理治療師團隊解釋：「由於長期痛症與睡眠質素互為因果，若床褥未能迎合個人需要提供適當承托，便容易加劇腰背或頸部壓力。久坐及缺乏運動的辦公室人士容易缺乏核心肌群，導致脊椎脆弱、易受傷，需要專門的支撐解決方案。」







