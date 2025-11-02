睡眠窒息症或增加腦部微出血風險 恐與腦退化有關︱Yahoo

【Yahoo健康】美國一項最新研究顯示，中度至重度阻塞性睡眠窒息症可能與大腦內的新出現的微出血有關，並或會增加日後患上認知障礙症及阿茲海默症的風險。

根據《CNN》報道，研究發現患有阻塞性睡眠窒息症的人士，比起沒有該症狀的人，更容易出現新的腦部微出血。腦部微出血是年長人士常見的現象，會隨年齡增加而出現，並與中風及認知能力下降有關。美國梅奧診所（Mayo Clinic）醫學院神經學教授 Jonathan Graff-Radford 指出，任何會增加微出血的因素，都與大腦老化有關。

阻塞性睡眠窒息症是由於喉部或軟組織鬆弛堵塞氣道，導致睡眠期間呼吸受阻，與中樞性睡眠窒息症（即大腦暫時停止發出呼吸指令）不同。治療方法包括佩戴保持氣道暢通的口腔裝置、持續使用氣壓機（CPAP）或接受手術。

長期缺乏高質素睡眠會加速腦部老化

哈佛醫學院神經學教授 Rudy Tanzi 表示，這項研究方法提醒臨床醫生及患者，應重視睡眠窒息症的篩查與治療，「阻塞性睡眠窒息症不僅與腦內出血風險有關，還可能增加日後患阿茲海默症的風險。」

他又指，長期缺乏高質素睡眠會加速腦部老化，而微出血則可能進一步提升認知障礙風險。該研究刊於《JAMA Network Open》期刊，但屬觀察性研究，只能證明兩者有關連，未能確定因果關係。研究人員表示，未來需進一步探討治療睡眠窒息症是否可預防腦部微出血。

專家提醒，經常大聲打鼾、睡眠期間呼吸暫停或出現窒息感、日間過度嗜睡、難以集中精神、易怒及食慾增加，都是可能患上阻塞性睡眠窒息症的警號。此外，夜間出汗、磨牙、清晨頭痛或每晚醒來兩次以上，也可能是相關症狀Tanzi 強調，這項研究再次提醒大眾應正視睡眠窒息症，「因為它對大腦造成的損害，可能比你想像的更嚴重」。