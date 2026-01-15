睡飽吃吃第3分店即將插旗香港機場！世一巴斯克芝士蛋糕＋全港最好食Gelato之一

西營盤超人氣蛋糕Cafe「睡飽吃吃」，憑著「世一」巴斯克芝士蛋糕及被譽為全港最好吃的Gelato，一直深受全港食客喜愛！最近有網民發現香港國際機場5樓入境大堂出現睡飽吃吃的裝修圍板，意味著第3間分店即將誕生，以後上機前或落機後都可以品嚐杯雪糕或吃件蛋糕，令一眾網民相當期待！

最近有網民發現香港國際機場5樓入境大堂出現睡飽吃吃的裝修圍板，意味著第3間分店即將誕生。（圖片來源：nono@小紅書）

主打巴斯克芝士蛋糕＋Gelato

西營盤超人氣蛋糕Cafe「睡飽吃吃」自2022年開業以來，以「世一」巴斯克芝士蛋糕聞名，直至去年年初於中環歌賦街開設第2間分店「睡飽吃吃意式冰淇淋店」，主打手工Gelato意式雪糕，以被譽為最好的意大利雪糕機品牌Carpigiani，配搭講究的食材，打造出一系列與別不同的口味如橄欖油、鹹花生、大甲芋頭等，被譽為「全港最好吃的Gelato之一」，無論是哪間分店，每逢週末都吸引大批甜品迷排隊！

西營盤超人氣蛋糕Cafe「睡飽吃吃」自2022年開業以來，以「世一」巴斯克芝士蛋糕聞名。（圖片來源：sleepwelleatmore_studio@IG）

西營盤「睡飽吃吃」裝潢以木系為主調，選用經過清潔和維修後的舊家具，充滿文青風格調。（圖片來源：sleepwelleatmore_studio@IG）

直至去年年初於中環歌賦街開設第2間分店「睡飽吃吃意式冰淇淋店」。（圖片來源：sleepwelleatmore_gelato@IG）

以被譽為最好的意大利雪糕機品牌Carpigiani，配搭講究的食材，打造出一系列與別不同的口味。（圖片來源：sleepwelleatmore_gelato@IG）

機場見圍板 一次過吃勻兩大招牌甜品

最近，有網民發現小店將進駐香港國際機場，於5樓入境大堂非禁區就看到寫著店名、蛋糕、意式冰淇淋，以及Coming Soon的圍板，意味著第3間分店可一次過吃到兩間分店的招牌甜品，未知會否有此店限定口味呢？值得大家拭目以待！

睡飽吃吃

地址：香港國際機場一號客運大樓5樓入境大堂（即將開業）

營業時間：待定

