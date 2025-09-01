督察撞女途人案 律政司稱研究判刑理由決定須否跟進

【Now新聞台】一名警隊督察前年衝紅燈撞倒一名女途人，導致她嚴重受傷，法庭判他危駕引致他人身體受嚴重傷害罪成，判處240小時社會服務令、停牌兩年及須自費參與駕駛改進課程。

被告姚新燊由囚車押送到區域法院聽取判刑。他涉嫌前年三月考獲俗稱「P牌」的暫准駕駛執照，同年六月在旺角駕車時衝紅燈，撞到一架的士，的士失控撞倒女途人，令其身體嚴重受傷，需要截肢，早前判處危駕引致他人身體受嚴重傷害罪成。

辯方求情時指，被告在警隊表現非常卓越，隸屬的東九龍刑事總部，當中超過九成上司支持被告，而同事亦為被告寫求情信，證明被告受同袍愛戴。而被告對本案真誠後悔，今次事件對被告來說，是相當大的挫敗，強調被告是無心之失，不是特意衝紅燈，若然判被告即時監禁，是不成比例及具毀滅性的懲罰；而被告已還柙超過30日，以被告背景來說，是沉重的教訓，希望法庭判處非監禁式懲罰。

暫委法官黃國輝判刑時指，被告沒有定罪及刑事交通紀錄，認為本案案情較其他同類案件輕，指案發在凌晨時分，人與車都較少，而被告當時車速不快，被告衝紅燈後是先撞到的士，導致的士失控衝前，間接撞到傷者，參考過往的案例，不應排除考慮判處社會服務令。而被告社會服務令報告有相當正面的評價，顯示他有極大悔意，又指不應該視社服令是較輕的懲罰。

而黃國輝早前裁決時曾表示，被告行為構成危險駕駛屬於嚴重罪行，判處監禁是無可避免。暫委法官黃國輝表示，雖然案件是經審訊後定罪，但辯方對控方案情無爭議，亦考慮被告已還柙5星期，認為判處被告社會服務令是合適。

律政司指，會研究法官的判刑理由及其他資料，再決定是否要跟進。警方就指涉案的督察現正停職，警方尊重法庭判決，會於司法程序完成後按既定程序跟進。

#要聞