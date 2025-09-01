督察涉衝燈撞的士致途人被波及 危駕致他人受嚴重傷害罪成 判240小時社服令

駐守東九龍總區的 30 歲男警務督察，涉於 2023 年凌晨休班時，駕駛私家車在旺角疑衝燈撞到一輛的士，致該輛的士失控撞倒一名女途人，途人及後需截肢。警員被控一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」，早前裁定罪成。



暫委法官黃國輝周一（9 月 1 日）於區域法院指，被告的報告內容正面、有悔意，考慮到他已還押 5 周，終判被告 240 小時社會服務令、停牌兩年，及須自費完成駕駛改進課程。被告聞判後於犯人欄內拭淚，其親友相擁而泣。

被告姚新燊。（資料圖片）

辯方：判監會造成毀滅性影響

辯方進一步求情時，引述報告及求情信指，被告個人自身，及在家庭上，均有強烈責任感及有承擔，在警隊工作有卓越表現，幾乎獲所有上司支持，亦有同袍為他撰寫求情信，可見他深受愛戴。

辯方強調，法庭要處理的是「一個受高度讚揚，由細勤力自律，對工作充滿熱誠，一生努力奮鬥，對本案有真誠後悔嘅被告」。本案已對被告構成極大挫敗，被告並非故意犯案，屬無心之失，案情較輕微，若判處即時監禁，會對被告造成不合比例、毀滅性的影響。被告已被還押 5 星期，對被告而言已屬教訓，對大眾亦有一定阻嚇作用。

辯方又指，被告於還押時撰寫的求情信，可顯示他內心痛苦，語氣誠懇殷切，法庭可感受其內疚及悔意，希望讓他可回饋社會。

官早前曾指不考慮判社服令

法官判刑時引述辯方指，被告於 2018 年大學畢業後翌年加入警隊，工作 5 年間獲 40 多次上司嘉許，他案發時駕駛經驗尚淺，駕駛時迷路及依賴導航，「睇錯」行人綠燈，並非故意衝燈。

法官形容，本案案情較案例輕微，而報告內容正面，被告有悔意，辯方審訊時沒有挑戰證人證供，只是爭議被告的行為未達危險駕駛的程度，而呈堂片段亦由被告的行車紀錄儀提供。被告已還押 5 周，認為適合判處社會服務令，另須停牌兩年，自費完成駕駛改進課程。

法官早前曾表明，不會考慮判處社會服務令，但聽罷辯方進一步陳詞後，決定索取社會服務令報告。辯方早前曾指，被告希望法庭大發慈悲，判處社會服務令，讓他可繼續以警察身分，回饋社會以彌補過錯。

警方：被告正停職

被告姚新燊（30 歲，報稱警察）被控一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，指他於 2023 年 6 月 5 日在旺角彌敦道與旺角道交界，在道路上危險駕駛一輛私家車，引致馮姓人士身體受嚴重傷害。

警方早前回覆《法庭線》查詢，指涉案警務人員已被停職，又指警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

案件編號：DCCC63/2024