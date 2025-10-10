日本 Ministop逐步復售熟食
督察衝燈撞的士致途人截肢判社服令 律政司：沒提覆核 警方：已復職正紀律覆檢
30 歲督察姚新燊，前年駕私家車至旺角時衝燈撞的士，致的士失控撞女途人，她其後需截肢。經審訊後，姚被裁定「危駕致他人身體受嚴重傷害」罪成，9 月初被判罰 240 小時社會服務令、停牌兩年。
案件刑罰覆核及上訴期限早前已屆滿，律政司周五（10 日）回覆《法庭線》指，沒有就該案提出上訴或覆核。警方則回覆，「該名男警已復職，現正接受內部紀律覆檢」。
律政司：沒提覆核 警方：已復職
就區域法院案件，律政司如以案件呈述方式上訴，須在裁決後 7 天提出；如擬提出刑罰覆核則須在判罰後的 21 天內提出，相關期限早前均已屆滿。律政司周五回覆《法庭線》稱，沒有就該案提出上訴或覆核。
記者亦向警方查詢，姚現時有否復職、警方會否對其進行紀律聆訊等等。警方周五回覆指，「該名男警已復職，現正接受內部紀律覆檢」。
受傷女途人需截肢
稱「離開唔到」電動輪椅
被告姚新燊（30 歲，報稱督察）被控一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，指他於 2023 年 6 月 5 日在旺角彌敦道與旺角道交界，在道路上危險駕駛一輛私家車，引致馮姓人士身體受嚴重傷害。
姚不認罪受審。被撞倒的女途人出庭作供，稱意外後需截肢，現為「長短腳」，生活「離開唔到」電動輪椅。
被告：事發前約 4 個月
考獲 P 牌
姚則供稱，他 2023 年 2 月，即事發前約 4 個月考獲暫准駕駛執照（即 P 牌），並在 3 月購入涉事車輛。
姚續說，事發前兩天是鑽石山荷李活廣場謀殺案，事發當天被安排在荷李活廣場巡邏，執勤後在佐敦進食，回家途中因不熟路面狀況，故尋找路面標示及路牌，看有否指明方向後切線，並稱當時見到左右均為綠燈、確認沒行人而繼續向前。
2025 年 7 月，區院暫委法官黃國輝裁定姚罪成，指事發當日被告的駕駛視線清晰，當時為凌晨時段，交通流量很少，認為姚不是一時分心，而是沒有留意交通燈，但任何司機在駕駛時都要保持專注，確保自己行車時必須是綠燈，最終裁定其行為遠遜於一個合格的駕駛者期望能達到的水平。
官原稱不考慮 最後判社服令
辯方求情時提及，望法庭以緩刑、社會服務令等方式處理，讓姚能夠留在警隊服務，又呈上被告上級主管及前主管的求情信，指被告「主動承認過失」，被告品格及服務貢獻良好，判刑將終結其警隊生涯，期望可酌情判刑，亦承諾會共同監督被告的行為。
暫委法官黃國輝起初指案件屬嚴重罪行，沒有使用酌情權的地方，不會考慮判處社會服務令及緩刑。但在閱畢報告及求情信後，指被告有強烈責任感及有承擔，在警隊工作有卓越表現，幾乎獲所有上司支持，亦有同袍為他撰寫求情信，可見他深受愛戴。
官又說，本案已對被告構成極大挫敗，他並非故意犯案，屬無心之失，案情較輕微，若判處即時監禁，會對被告造成不合比例、毀滅性的影響。而被告已被還押 5 星期，對其而言已屬教訓，對大眾亦有一定阻嚇作用，最終判處 240 小時社服令（見報道）。
其他人也在看
過去兩周網上援交騙案逾30宗 31歲男Tinder交友失逾40萬
警方「守網者」社交平台公布，過去兩周共接獲超過30宗網上援交騙案，涉案損失金額逾150萬元。AASTOCKS ・ 4 小時前
Chiikawa萬聖節公仔登陸香港！與日本同步登場 即睇官方限定店預約入場方法
Chiikawa又有新品推出啦！適逢萬聖節就快到，Chiikawa將於10月17日11:30am起，於NIKO-NIKO 門市全線推出8款最新季節限定的萬聖節公仔吊飾。想成功買到心頭好但又不想排長龍的話，粉絲們可於10月14日11am開始，於KKday預約進店證，提早約定時間入場買戰利品。想知更多預約詳情，即看下文！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
陸永中秋BBQ家中巨大花園意外曝光 複式豪宅主人房擁大露台 客廳超大空間感
農夫成員陸永除咗Rap得，更憑搞笑形象成功入屋，近年拍劇、拍戲、主持，以及廣告瓣瓣掂，吸金力極強，因此愈搬愈豪。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
小儀宣佈退休離開商台 森美祝福：我戥你高興！
54歲商台著名DJ小儀，今日（10日）於節目內宣佈退休，並會離開商台！Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
UNIQLO x JW Anderson聯名10.17登場！5款英倫復古優雅風單品必鎖定，隨便搭都穿出高級感
UNIQLO x JW Anderson聯名於10月17日回歸！這個與英國設計師品牌JW Anderson合作的系列，來到2025年秋冬聯名以經典英倫風格為基礎，重新詮釋冬日必備單品。系列既有剛擔任Dior創意總監的Jonathan Anderson設計感，又保持UNIQLO實用舒適與親民價的聯名，根本就是秋冬衣櫥救星！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
恒生即將成為「上市遺址」 利國偉事跡好睇過《風林火山》？
麥浚龍（Juno）執導電影《風林火山》被指影射銅鑼灣某個家族崛起傳奇。不過虛構故事中兄弟鬩牆箇然有戲，現實父輩們的商賈傳奇卻更加精彩，被譽為「香港銀行教父」的已故恒生銀行前執行董事長利國偉，便出身於大家族，由低做起獲得賞識加入恒生；在私，成功引入「白武士」滙豐入主恒生，使恒生銀行免於結業，後來恒生成為本港戰後首間上市銀行，屹立香港數十年之久；在公，出任行政立法兩局議員，參與制訂聯繫匯率與香港前途談判。適逢滙豐擬將恒生銀行私有化，撤銷恒生上市地位，利國偉的傳奇快將落幕Yahoo財經 ・ 1 天前
Lululemon低至半價「這裡買」再平啲？Jennie同款Sports Bra低至$3XX、修腿提臀Leggings低至$4XX
有Lululemon的粉絲嗎？即使市面上多了瑜珈服品牌的競爭，但有「瑜珈界愛馬仕」之稱的Lululemon地位還在頂流，近期更被Yahoo購物專員留意到有低至半價優惠，Jennie同款Sports Bra折後低至$315！趁還有碼數就買定離手！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
中國將曝出華為晶片秘密研究公司列入黑名單
【彭博】— 中國將揭開了華為AI晶片面紗的著名研究公司TechInsights列入不可靠實體清單。Bloomberg ・ 1 天前
孫藝真與玄彬婚後的「模範愛情關係」！彼此尊重是必須，孫藝真大讚玄彬：讓我做回自己
孫藝真在產後復出的首部電影《徵人啟弒 /選擇有罪》慶功宴上亮相，老公玄彬罕見現身支持，這是兩人婚後首次同框，引起網絡熱議。而孫藝真最近亦在YouTube訪談節目《精靈在炯》中，大談婚後生活與育兒日常。她坦言，為人太太和母親後，讓她感到前所未有的幸福。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
山頂道一號淪最貴凶宅！市值逾5.6億 業主為「重慶李嘉誠」
山頂道1號洋房昨日（8/10）發生事故，一名31歲菲律賓女傭於一房間內上吊身亡。該洋房曾由武俠小說家查良鏞（金庸）持有，現時業主為有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋，早於2004年以1.38億元購入，現市值或逾5.6億元，成為全港「最貴凶宅」。更多消息：過億豪宅交投第3季錄24宗 最高成交呎價高達14萬元東亞銀行債主變業主！7.9億承接陳紅天山頂豪宅 9年狂貶62%資料顯示，案發現場豪宅登記業主為EASYCASH INVESTMENTS LIMITED，據知業主為張松橋，他在2004年以1.38億元購入，興建3層高獨立屋，當時樓面地價每方呎19,714元，至今仍報住該處。近年他更將「山頂道1號」用作品牌，於重慶興建700個命名「山頂道1號」的公寓單位。山頂道為超級豪宅地段，市場人士估計，同類地段的洋房呎價動輒超過10萬元。若以張松橋持有的山頂道1號豪宅的實用面積約5,642方呎計算，市值隨時逾5.6億元。值得留意，山頂道1號早年由美國政府持有，其後於1982年被香港本土富商買下，直至1985年武俠小說家查良鏞（金庸）與妻子林樂怡以1,200萬元購入，居住11年後，於1996年以1.96億元轉28Hse.com ・ 1 天前
大茶飯│滙豐私有化恒生是志在必得（青冰）
最後補充一句，雖然近年不少華資私有化都失敗收場，但按過往廿年案例睇，永亨、永隆及廖創興銀行都全部成功通過，所以今次匯豐應該都十拿九穩吧。Yahoo財經專欄 ・ 13 小時前
滙豐私有化恒生應市策略
滙豐控股（0005.HK）今朝公告私有化恒生銀行（0011.HK），應如何部署？HK MoneyClub ・ 1 天前
26歲趙露思《許我耀眼》爆紅！「敢言」金句大爆發，躺著淚、滿身傷痕也要捍衛自己權益，自救就是愛自己的表現
內地女星趙露思近年憑「甜寵劇」爆紅，正值事業衝刺期時，卻因高壓超時工作而患上暫時性失聰、失語症等身心疾病。現時她與經理人公司為解約糾紛鬧上法庭，依然直播「敢言」金句大爆發，為了愛自己及奪回自己的人生而背水一戰，一起來看看她的「敢言」語錄吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
持槍警衛、財神年畫、蛇羹飯堂 一代人心中的恒生記憶
恒生銀行被滙豐私有化，引發港人懷舊潮。從巴籍警衛與大銅閘，到財神年畫、蛇羹飯堂，恒生是一代香港人的集體回憶與城市情感象徵。Yahoo財經 ・ 9 小時前
否認欠債｜向華強發聲明否認破產 並未遭銀行Call Loan 開記招指「向太人紅是非多」
中國星集團 （326）創辦人向華強今日（10月10日）在本地傳媒刊登聲明，否認近日的破產及欠債傳聞。向華強指，...BossMind ・ 2 小時前
碧咸正式進駐小紅書操普通話推銷 增加支持老婆生意的本錢？
碧咸嫂最新Netflix紀錄片集《Victoria Beckham：女強人本色》上架，揭露其時裝品牌蝕大本，碧咸於影片中直言為此投入了很多，沒有更多的錢可以投入。碧咸嫂時裝品牌在度過危機後近年愈做愈大，但據報去年業績依然是盤蝕本生意﹗恰巧碧咸昨日正式進駐小紅書，努力操普通話向中國市場推銷他的BOSS新品，未知是否要為支持老婆而做好資金準備Yahoo財經 ・ 8 小時前
AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
何超蓮中秋節豪宅泳池邊BBQ 三太8千呎山頂大宅再成網民焦點
已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮去年邀請好友李蘊到家中作客，李蘊分享當日聚會照，意外曝光何超蓮豪宅內景。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
滙豐行政總裁打破傳統 140億美元押注香港促成長
【彭博】— 滙豐控股行政總裁艾橋智過去的一年裡忙於裁減數千職位、縮減管理層級，以控制成本。如今，他正在尋找增收的方法。Bloomberg ・ 19 小時前
白銀價格漲破50美元 亨特兄弟逼空以來頭一遭
【彭博】-- 現貨白銀價格飆升至數十年來的最高水平，因激增的避險需求放大了倫敦市場的供應緊張。銀價周四一度大漲2.3%並突破每盎司50美元，觸及20世紀80年代亨特兄弟逼空以來的最高紀錄。白銀價格今年以來已上漲逾70%，令黃金創紀錄的漲幅相形見絀。美國財政風險、股市過熱及聯儲會獨立性面臨威脅等因素引發投資者擔憂，促使其加大了對避險資產的追逐。與此同時，關鍵的倫敦市場上白銀供應短缺也支撐了價格，同時還大幅推高了借入該金屬的成本。在紐約商品交易所，白銀期貨價格仍低於1980年1月創下的每盎司50.Bloomberg ・ 1 天前