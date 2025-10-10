督察衝燈撞的士致途人截肢判社服令 律政司：沒提覆核 警方：已復職正紀律覆檢

30 歲督察姚新燊，前年駕私家車至旺角時衝燈撞的士，致的士失控撞女途人，她其後需截肢。經審訊後，姚被裁定「危駕致他人身體受嚴重傷害」罪成，9 月初被判罰 240 小時社會服務令、停牌兩年。



案件刑罰覆核及上訴期限早前已屆滿，律政司周五（10 日）回覆《法庭線》指，沒有就該案提出上訴或覆核。警方則回覆，「該名男警已復職，現正接受內部紀律覆檢」。

律政司：沒提覆核 警方：已復職

就區域法院案件，律政司如以案件呈述方式上訴，須在裁決後 7 天提出；如擬提出刑罰覆核則須在判罰後的 21 天內提出，相關期限早前均已屆滿。律政司周五回覆《法庭線》稱，沒有就該案提出上訴或覆核。

記者亦向警方查詢，姚現時有否復職、警方會否對其進行紀律聆訊等等。警方周五回覆指，「該名男警已復職，現正接受內部紀律覆檢」。

受傷女途人需截肢

稱「離開唔到」電動輪椅

被告姚新燊（30 歲，報稱督察）被控一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，指他於 2023 年 6 月 5 日在旺角彌敦道與旺角道交界，在道路上危險駕駛一輛私家車，引致馮姓人士身體受嚴重傷害。

姚不認罪受審。被撞倒的女途人出庭作供，稱意外後需截肢，現為「長短腳」，生活「離開唔到」電動輪椅。

被告：事發前約 4 個月

考獲 P 牌

姚則供稱，他 2023 年 2 月，即事發前約 4 個月考獲暫准駕駛執照（即 P 牌），並在 3 月購入涉事車輛。

姚續說，事發前兩天是鑽石山荷李活廣場謀殺案，事發當天被安排在荷李活廣場巡邏，執勤後在佐敦進食，回家途中因不熟路面狀況，故尋找路面標示及路牌，看有否指明方向後切線，並稱當時見到左右均為綠燈、確認沒行人而繼續向前。

2025 年 7 月，區院暫委法官黃國輝裁定姚罪成，指事發當日被告的駕駛視線清晰，當時為凌晨時段，交通流量很少，認為姚不是一時分心，而是沒有留意交通燈，但任何司機在駕駛時都要保持專注，確保自己行車時必須是綠燈，最終裁定其行為遠遜於一個合格的駕駛者期望能達到的水平。

官原稱不考慮 最後判社服令

辯方求情時提及，望法庭以緩刑、社會服務令等方式處理，讓姚能夠留在警隊服務，又呈上被告上級主管及前主管的求情信，指被告「主動承認過失」，被告品格及服務貢獻良好，判刑將終結其警隊生涯，期望可酌情判刑，亦承諾會共同監督被告的行為。

暫委法官黃國輝起初指案件屬嚴重罪行，沒有使用酌情權的地方，不會考慮判處社會服務令及緩刑。但在閱畢報告及求情信後，指被告有強烈責任感及有承擔，在警隊工作有卓越表現，幾乎獲所有上司支持，亦有同袍為他撰寫求情信，可見他深受愛戴。

官又說，本案已對被告構成極大挫敗，他並非故意犯案，屬無心之失，案情較輕微，若判處即時監禁，會對被告造成不合比例、毀滅性的影響。而被告已被還押 5 星期，對其而言已屬教訓，對大眾亦有一定阻嚇作用，最終判處 240 小時社服令（見報道）。