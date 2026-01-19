睽違逾10年 菲律賓發現新天然氣田

（法新社馬尼拉19日電） 菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天宣布，菲國睽違10多年後再次發現新天然氣，初步測試結果顯示，這口探勘井每日產氣量達6000萬立方英尺，且具有更大的產量潛能。

小馬可仕表示，在巴拉旺島（Palawan Island）附近的馬蘭巴雅天然氣田（Malampaya Field）以東5公里處，發現了約980億立方英尺的天然氣，足以供應570萬戶家庭使用一年。

菲律賓的能源成本在區域內名列前茅，並面臨迫在眉睫的危機，因為馬蘭巴雅天然氣田預計將在未來幾年內枯竭。這處天然氣田提供菲律賓群島主要島嶼呂宋島（Luzon）約40%電力。

小馬可仕在聲明中表示：「這有助於馬蘭巴雅天然氣田的貢獻，並在未來多年內強化我們國內的天然氣供應。」

菲律賓經常飽受電力短缺之苦，超過一半的發電量仰賴進口煤炭。

2022年，時任菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）下令停止在與中國有爭議的南海海域進行油氣探勘。（編譯：劉文瑜）