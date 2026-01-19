曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
睽違逾10年 菲律賓發現新天然氣田
（法新社馬尼拉19日電） 菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天宣布，菲國睽違10多年後再次發現新天然氣，初步測試結果顯示，這口探勘井每日產氣量達6000萬立方英尺，且具有更大的產量潛能。
小馬可仕表示，在巴拉旺島（Palawan Island）附近的馬蘭巴雅天然氣田（Malampaya Field）以東5公里處，發現了約980億立方英尺的天然氣，足以供應570萬戶家庭使用一年。
菲律賓的能源成本在區域內名列前茅，並面臨迫在眉睫的危機，因為馬蘭巴雅天然氣田預計將在未來幾年內枯竭。這處天然氣田提供菲律賓群島主要島嶼呂宋島（Luzon）約40%電力。
小馬可仕在聲明中表示：「這有助於馬蘭巴雅天然氣田的貢獻，並在未來多年內強化我們國內的天然氣供應。」
菲律賓經常飽受電力短缺之苦，超過一半的發電量仰賴進口煤炭。
2022年，時任菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）下令停止在與中國有爭議的南海海域進行油氣探勘。（編譯：劉文瑜）
其他人也在看
75歲李龍基被指與第二任太太未離婚 遭揶揄「失德基」惹質疑從來無心娶王青霞
75歲李龍基（基哥）與39歲王青霞（Chris）的「爺孫戀」雖畫上句號，但過往種種事跡以及李龍基動向仍受到極大關注。其中多次就「基霞戀」爆料的YouTuber「導遊哥哥」Hugo，早前踢爆王青霞與內地丈夫未離婚，而且兒子已經16歲。其後李龍基終於「傷心地」承認跟王青霞已分手，祝福對方，但不會向對方的丈夫道歉，反而多謝爆料人令他知道真相。Yahoo 娛樂圈 ・ 40 分鐘前
陳懿德為爸爸慶生曝光「會長」身份 媽媽被激讚後生
陳懿德（德德）近日於社交平台分享多張為爸爸慶祝生日嘅家庭照，寫道：「Happy birthday to my Superman🚀」。從照片所見，一家三口擺出愉悅幸福嘅笑容，非常溫馨；枱上放咗一個哥爾夫球場造型蛋糕，蛋糕上印有「會長 STANLEY」字樣，疑似係爸爸在外嘅稱號。著上橙紅色上衣嘅陳懿德爸爸雖然一頭白髮且有皺紋，但精神飽滿。而陳懿德媽媽則被網民激讚保養得宜，睇落個樣好後生，與陳懿德宛如姊妹：「你媽咪？好後生呀」Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
蔡俊彥自爆同前隊友江旻憓冇嘢講 祝福對方 「各行各路、人各有志」
賽馬會喺星期日賽馬日舉行儀式，向早前全運會得獎運動員頒贈超過1100萬元獎金。早前當選成為立法會議員、巴黎奧運重劍女子金牌得主江旻憓都有出席。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
差點與朴寶劍跑渣馬！喜愛跑步的不只周潤發，這些明星也是馬拉松常客
渣打馬拉松在日前1月18日完美落幕。今年有周潤發發哥以及劉江、鄭則仕、鮑起靜一起跑之外，林家謙、MIRROR成員Alton也參與其中。其賽在開跑前，Threads已在說看到朴寶劍、前NewJeans成員Danielle名字出現在半馬選手名單中，可惜最後二人沒有出席，差一點點就可以在渣馬場上遇上偶像。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（19/01-01/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，西班牙Palacios Pizza系列低至$23.8/件、SUPREME 無激素春雞穀飼全雞1.0kg+低至$62.8/2件、Leo Kee 新加坡海南沙爹串低至 $63.9-69.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 4 小時前
76歲陳百祥展示「爆血管」傷勢呼「好慘」！看淡生死不排除安樂死：我無乜牽掛
76歲資深藝人陳百祥（阿叻）近年已沒有參與幕前演出，但仍有帶領精裝明星足球隊四出活動，更不時在社交網站更新近況，而近日小紅書流傳一條影片，嚇人題目寫道Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
許瑋甯再揹「Goyard後背包」輕巧可折疊至極小，根本是旅行必備！這款後背包韓妞超愛
Goyard 連續兩年登上「最保值包款」排行榜，低調卻強勢的存在感，再次證明老錢風的長青魅力。先前我們曾介紹藍心湄的人生第一顆 Goyard，用多年依舊耐看耐用，而這回許瑋甯在機場被捕捉到的私服造型，女人我最大 ・ 1 小時前
茶記筷子筒「頭向上vs向下」大激鬥！網民揭筒底暗黑真相 怕污糟教路做多1步最實際
近日有網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」出帖，詢問網友平常在外食飯見到的筷子筒，多數會揀筷子向上還是向下的進食。帖文獲得多名網友回覆解釋，反應熱烈，大多數網友果不其然都是揀「向上」，只因害怕筒底極度骯髒，更有網友一言驚醒夢中人，指正正就是因為筒底骯髒，所以筷子才會倒插筒內；不過有網友就選擇「向下」，只因筷子暴露於空氣之中會有細菌，食客談天時的口沫唾液橫飛都會令「向上」的筷子惹到，所以不論如何，都會自行先抹一抹，或先浸於熱水就最穩陣！讀者們，不知你們如何選擇？Yahoo Food ・ 6 小時前
詐騙園區成員逃出求助 中國駐柬使館現人龍
柬埔寨政府本月搗破多個電騙集團據點，大量集團成員逃亡後前往所屬國家的駐柬使館求助，位於金邊的中國大使館，昨日（18 日）起門外就大排長龍。報道稱，他們有些人身上沒有護照，向使館求助，想在農曆新年前辦理護照，以便回國。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付
日元跌至逾一年低位，有找換店跌穿4.9算，市場甚至有估計兌匯將跌近4.7算，燃起港人遊日決心。之不過，日本國內通脹短期內似乎無法解決，日媒報道指有景點以及餐廳為節省成本，已經停止接受電子支付，改為只接受信用卡和現金。若然未來數月港人去日本玩，在尋找最佳「唱Yen」匯價外，宜留意此一趨勢Yahoo財經 ・ 4 天前
《中年好聲音2》陳俞霏曬碩士畢業證書 網民質疑淘寶貨 刪帖惹更大爭議
2023年舉行的《中年好聲音2》第五名、女團MISSY成員陳俞霏（霏霏）日前在社交平台曬出「MBA工商管理碩士」畢業證書，興奮留言表示：「啊霏！！！你得咗啦！考咗個MBA充實自己，完成咗自己2025年嘅一個小小目標，學習新知識真係會令人好快樂，2026年繼續努力上進，生活處處都係舞台，精彩Everywhere。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「四仔主義」過時？年輕人「及時行樂」不婚不置業惹熱議
香港樓市回穩之際，「不婚不買」再成熱話。連登討論顯示年輕人置業取態趨保守，與內地資金持續入市並存，或促使發展商調整推盤部署。Yahoo 地產 ・ 1 天前
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 1 小時前
加拿大與中國達成協議，凸顯脫美轉向
Getty Images 加拿大總理卡尼（Mark Carney）對外交政策的新方針或許可以用一句話概括：「我們接受世界的現狀，而非我們所希望的樣子。」 這是他在週五（1月17日）被問及與中國達成協議時的回應。儘管外界對中國的人權紀錄有所擔憂，而距離他曾稱中國是「加拿大面臨的最大安全威脅」僅不到一年。 根據協議，加拿大將放寬2024年與美國同步對中國電動車所施加的關稅；作為交換，中國將降低對加拿大主要農產品的報復性關稅。 ...BBC News 中文 ・ 21 小時前
王卓淇澳洲海灘水着放題 Deep V露背乜都齊
【on.cc東網專訊】前港姐王卓淇早前到澳洲旅行，當然少不了換上泳裝到當地的海灘遊玩，日前她晒出到澳洲曼利海灘的靚相，並寫道：「我愛南半球的夏天，翻到一組沒發過的hehehe，好像還是相機更有質感呢～（P1-P3），手機的話是更加有自然氛圍感。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
渣馬2026｜何偉豪曾報名半馬 消防員同袍帶肖像照號碼布完賽 未婚妻感觸：多謝沙田兄弟｜Yahoo
渣打香港馬拉松 2026 昨日（18 日）舉行。在大埔宏福苑五級火殉職的消防員何偉豪原先有報名參賽，大會就在半馬賽事第三組開始前進行默哀儀式。何偉豪未婚妻 Kiki 昨日在社交平台發文，表示何的同袍帶着其號碼布跟公仔完成半馬賽事，「第一次就跑半馬，好叻仔，我哋又一齊完成咗啦」，「多謝渣馬多謝沙田兄弟」。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
ECB官員直言：別天真了！歐洲早已與俄國「開戰」
歐洲中央銀行（ECB）管理委員會成員馬丁斯 · 哈薩克斯（Martins Kazaks）接受《金融時報》專訪時發出嚴正警告。他表示，決策者不應「天真」地認為歐洲尚未與俄羅斯進入戰爭狀態，並強調各國央行必須為局勢的進一步升級預作準備。鉅亨網 ・ 7 小時前
歐洲議會將對馮德萊恩發起不信任動議
歐洲議會將於下周一(19日),就針對歐盟委員會的不信任動議進行辯論,並於22日進行表決。infocast ・ 2 天前
非洲盃 ｜罷踢離場變捧盃 塞內加爾逆轉勝摩洛哥
非洲盃決賽塞內加爾鬥摩洛哥，塞內加爾因一個12碼，一度罷踢離場，但最終逆轉勝摩洛哥，在最近三屆賽事中第二度捧走非洲國家盃冠軍。Yahoo 體育 ・ 5 小時前
政府收入改善 財政預算案文件卻「隱藏喜訊」 財爺為派糖留驚喜？
政府收入數據出現改善，但今年財政預算案諮詢文件多項關鍵財政圖表缺席。隨着印花稅及稅收回升，市場憧憬財爺或為預算案預留「派糖」驚喜。Yahoo財經 ・ 7 小時前