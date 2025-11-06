西樹泡芙限時第二件$11！限定芋泥牛奶忌廉泡芙
睽違7年將重返大銀幕 梅根客串喜劇片小試水溫
（法新社洛杉磯6日電） 英國哈利王子（Prince Harry）之妻、演員梅根馬克爾（Meghan Markle）據報將重返影壇，她正在洛杉磯地區拍攝的電影中客串演出，這將是她自退出演藝圈7年以來首度回歸大銀幕。
根據美國娛樂媒體「綜藝」（Variety），梅根近期正在拍攝喜劇片「親密好友」（暫譯，Close Personal Friends），該片由「艾蜜莉在巴黎」（Emily in Paris）女星莉莉柯林斯（Lily Collins）主演，並由傑克奎德（Jack Quaid）、奧斯卡影后布麗拉森（Brie Larson）與英國、馬來西亞混血男星亨利高汀（Henry Golding）共同參與演出。
據悉，電影故事圍繞一對普通情侶在前往聖巴巴拉（Santa Barbara）旅途中，意外結識一對名人夫妻而展開的幽默情節。
梅根曾因美劇「無照律師」（Suits）而走紅，並連續主演7季。2018年她與哈利王子完婚後宣布息影，並表示將結束演藝事業。
梅根與哈利於2020年正式卸下王室職務後，定居美國加州。他們不再享有英國公帑資助，主要收入來源為與Netflix簽訂的高額合作合約，以及梅根新創的生活風格品牌。
Netflix 節目「愛你的梅根」（With Love, Meghan）以半虛構形式呈現她的居家生活，劇中梅根化身成功的家庭女主人，接待賓客、採收蜂蜜並親手調製泡澡鹽。雖然該節目被影評人批評為「毫無意義」，卻因話題熱度而推出第二季，並預定在12月推出耶誕特別篇。
自「脫離王室」以來，哈利與英國王室的關係持續緊張，特別是與兄長威廉王子之間。哈利2023年出版的回憶錄「備胎」（Spare）更令白金漢宮震怒，書中直言批評父親查爾斯三世（King Charles III）的妻子卡蜜拉王后及嫂子凱薩琳王妃。
不過，哈利近來表示希望與家人「重修舊好」，並於今年9月短暫返英會晤父王查爾斯三世。現年76歲的查爾斯三世目前正接受癌症治療，但病情並未公開。
其他人也在看
林嘉華逼供安德尊成功 大王首度大方認愛宋芝齡？！
TVB午間節目《流行都市》嘅王牌主持安德尊(大王）同宋芝齡，friend到似情侶多過拍檔。前年大王62歲生日正日，《流行都市》全廠搞驚喜為壽星祝壽，但係場面似係大王同宋芝齡嘅放閃儀式一樣，sweet到爆。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場 網驚呼：整型級變化
這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。姊妹淘 ・ 1 天前
林明禎日本食極唔肥 Big爆小背心
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神林明禎近日到日本旅遊，難得去玩都不忘於社交平台放靚相派福利，穿上啡色短裙配皮褸的她，在東京街頭擺靚甫影相，型格十足！而昨（5日），她就分享到淺草寺拜神的相片及短片，短片中，林明禎在寺廟前不斷轉圈，看來心情相當不俗，入廟前，她亦有東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
細細粒陳嘉佳哽咽坦白復胖心聲 外出偷偷摸摸唔知點面對大家
陳嘉佳（細細粒）近年轉型美食博主和帶貨達人，2023年因健康響起警號決心減肥，從286磅減到約150磅，瘦身成果震驚眾人。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
「最美混血港姐冠軍」謝嘉怡突宣布離巢TVB 轉戰商界成女強人 仍有興趣幕前演出
現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展，加入TVB以來工作量不算多，而她日前出席活動時，突然宣布與TVB五年合約已完結。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！
毛舜筠11月5日迎來65歲生日，仍熱愛工作又魅力不減的她，實在令人驚訝，在步往七十歲的路上，仍能保養得那麼健康又好看。身型比較小巧的毛舜筠，認為把健康放先，自然便能瘦下來，加上一點小小的堅持，就能保養得輕鬆。Yahoo Style HK ・ 1 天前
何猷君大仔被指遺傳何鴻燊超強基因 網民震驚：和賭王照片一模一樣
已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）與內地超模奚夢瑤於2019年結婚，奚夢瑤於同年誕下大仔何廣燊（Ronaldo），2021年再育有細女Romee，成功湊成「好」字，一家四口幸福滿滿。日前，何猷君和奚夢瑤為大仔何廣燊慶祝6歲生日，以及帶佢去美國參加何猷君剛成為股東之一嘅NBA球隊塞爾特人（Boston Celtics）慈善晚宴，其後又到高級餐廳食飯慶祝，被網民指何廣燊外貌與已故賭王何鴻燊甚為相似。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
袁偉豪玩「西瓜挑戰」 張寶兒佗二胎肋骨筋膜扯到痛
【on.cc東網專訊】藝人張寶兒（Bowie）早前宣布懷有二胎，目前已踏入第三孕期，腹大便便的她即將臨盆迎來「袁氹氹」，近日她在個人網絡頻道晒出影片，片段中的她無論精神狀態皆不錯，更與老公袁偉豪（Ben）大玩「西瓜挑戰」，即要在肚上綁住西瓜，模擬女性懷孕時的肚子東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
真人版長髮公主傳由Lisa擔任？《魔髮奇緣》「樂佩」角色人選傳聞多，網民敲碗最想「她」成為迪士尼公主
BLACKPINK成員Lisa 近日被傳將出演迪士尼真人版《魔髮奇緣》樂佩公主，這位集甜美氣質與舞台魅力於一身的超人氣偶像，讓粉絲們視她為現實版的公主。Yahoo Style HK ・ 1 天前
向太火力全開大談王家衛 透露拍片基本上都虧錢：絕不錄用他
著名導演王家衛日前捲入罕見風波，首執導電視劇《繁花》播出兩年後，遭一名自稱曾參與該劇編劇嘅古二（程駿年）控訴Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
JPEX案張智霖莊思敏甩難遭熱議 美國名人宣傳無披露紛被起訴
JPEX案再起波瀾，警方檢控16人並追緝主腦，網民熱議張智霖、莊思敏為何「甩難」。專欄作家指涉案層級不同；外國名人則因未披露宣傳收益被罰巨款。Yahoo財經 ・ 6 小時前
《射鵰》林尚武心臟病發離世 享年75歲
有份參演《射鵰英雄傳》之資深演員林尚武，昨日（5日）心臟病發逝世，享年75歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
高鈞賢老婆黃梓漫激罕分享與前夫離婚細節 疑淨身出戶：靠自己雙手打拼的底氣和尊嚴
高鈞賢（Matthew）去年12月宣布與比佢年輕10歲嘅太太黃梓漫結婚，並且公布雙喜臨門。當時，有網民爆出黃梓漫家底雄厚，據悉有份投資嘅美容院更喺香港有4間分店，又直言黃梓漫曾離婚兼有一對仔女。對於太太被攻擊，高鈞賢對此表示心痛：「畢竟佢唔係圈中人，亦係後生女。所以公佈嗰陣，話一定要講清楚細過我10年，其他都唔太理。當然佢有唔開心，我亦有心痛，所以第一時間企出嚟講返件事，好過太多猜測。」日前，黃梓漫罕有分享與前夫離婚細節，又因前往酒店欣賞頂級名錶期間，回想起一件往事。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
何超蓮逛街被野生捕獲 網民批新造型：造型像幾十年代以前的
已故賭王何鴻燊三房女兒何超蓮擁有甜美外貌和Fit爆身材，獲封為「最美千金」，不時於社交平台大晒美照，亦係各大時裝品牌寵兒，被唔少網民大讚時尚觸覺超好。不過，有網民近日於上海逛街時野生捕獲何超蓮，意外令何超蓮當日造備受關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
前TVB「御用癲人」王偉樑動向成謎 被爆轉行做Salon 網民大讚由明星到打工仔極貼地
資深演員王偉樑有「御用癲人」之稱，1989年憑電視劇《他來自江湖》入行，於TVB工作20多年曾參與近百套電視劇，2010年拍畢TVB劇集《施公奇案II》淡出幕前，動向成謎，引發無數網民猜測與討論，有傳聞指佢精神出問題，甚至剃度出家，真實狀況仍眾說紛紜。令粉絲十分憂心。近日，喺Facebook群組「舊相重溫 Old photos revisit」中，一則關於王偉樑近況嘅帖子意外爆紅。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
47歲楊思琦傳每月賺250萬 與囝囝行街盡顯慳家本色
現年47歲嘅楊思琦，係2001年香港小姐冠軍，為咗賺錢養仔女同供樓，近年主力於內地發展，積極登台及經營內地社交平台，不時拍攝影片分享唱歌及打卡旅遊、煮食等生活題材，又不時開直播以賺取金錢，近月更加入直播帶貨行列，可謂相當辛苦。有指佢每月喺內地進行大約10場直播帶貨，而每場嘅酬勞則近20萬人民幣，加埋商演及登台等工作，估計每月收入最少250萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
T-ara恩靜婚紗首曝光！閃婚導演男友，夢幻仙氣照美翻！
因兩人在交往期間未曾公開戀情，如今直接宣佈結婚，令不少粉絲又驚又喜。不過也因此引發部分網友猜測是否因懷孕而匆忙結婚，對此，韓媒親自向相關人士求證，確認並非奉子成婚，而是兩人感情穩定成熟，選擇在今年冬天攜手邁向人生新篇章。Red Velvet Joy三姊妹基因太強大！老...styletc ・ 1 天前
碧咸授勳獲封爵士
【Now Sports】現任美國職業足球聯賽國際邁阿密聯合班主的英格蘭前隊長碧咸，周二在溫莎城堡授勳，獲封為爵士。現年50歲的碧咸（David Beckham）因為過去多年以來，在體育界及慈善工作上作出的貢獻，因而獲得英國皇室授予爵士勳章，正式可稱呼他為碧咸爵士。碧咸周二連同家人，包括其「辣妹」太太維多莉亞也有出席，見證他成功時刻。「七旋斬」碧咸過去曾經替英格蘭國家隊披甲115次，當中59次以隊長身份出戰，歷來只有兩名球員在上陣次數多於他。球會方面，碧咸6次為曼聯贏下英格蘭超級聯賽錦標，也是摘下歐洲冠軍球會功臣。離開曼聯後，碧咸加盟西甲班霸皇家馬德里，之後亦效力過洛杉磯銀河、巴黎聖日耳門及AC米蘭，直至2013年正式掛靴。now.com 體育 ・ 1 天前