瞄準中高階市場！傳華為 Pura X Premium Edition 提早至明年一月發表，定價更進取

根據最新消息，華為或將調整其摺疊手機的發佈策略，計劃於 2026 年第一季率先推出 Huawei Pura X Premium Edition。這款新機定位為「親民特別版」，旨在以更具競爭力的價格，吸引更廣泛的中高階市場消費者!

回顧華為 Pura 系列摺疊手機的發展，首款機型於去年三月登場，其獨特的 16:10 外屏比例與藝術化設計語言，在市場上獲得不少關注。而按照慣例，下一代主力摺疊機型通常會於每年春季更新。然而，最新來自中國爆料者的資訊指出，華為可能會在 2026 年 3 月發表第二代 Pura X 之前，提前於同年 1 月先行推出這款 Pura X Premium Edition。此舉被認為是為了細分市場，在主流旗艦與更注重性價比的機型之間建立明確的區隔。

廣告 廣告

在硬件配置方面，據悉 Pura X Premium Edition 將搭載 Kirin 9020A 晶片。這款晶片在性能上與標準版的 Kirin 9020 5G 版本略有不同，但預期在日常使用體驗上的差距將相當有限。這款特別版的主要亮點在於其定價策略，消息指出其售價將比現行 Pura X 機型低 300 至 1000 人民幣，成為進入華為摺疊螢幕門檻的更親民選擇。

目前，華為 Pura X 的官方售價為，12GB RAM + 256GB ROM 版本定價 7499 人民幣，至於 12GB RAM + 512GB ROM 版本則為 7999 人民幣。Pura X Premium Edition 的最終定價、規格與發售日期，仍有待官方進一步確認。