知名投資者支持 Tesla 及 Elon Musk 的立場解析

在最近的一則推文中，知名投資者 Martin Shkreli 表達了他對於 Tesla 的看法，特別是對於做空 Tesla 股票的人的困惑。他曾因收購一種藥物的權利而廣受關注，並因此被稱為「Pharmabro」，最終因證券詐騙和共謀罪入獄數年。如今，他是一位投資者，並共同創立了幾家對沖基金，包括 Elea Capital 和 MSMB Capital Management。他在社交平台 X 上以直言不諱的風格聞名，目前他在 LinkedIn 上的頭銜是 DL Software Inc. 的聯合創始人。

Shkreli 在推文中批評了選擇做空 Tesla 股票的投資者，表示他無法理解他們的觀點。他列出了一些原因，雖然這些原因不一定適合所有人，但可以概括為以下幾點：基本面始終是重要的，Tesla 是一家出色的公司，管理層亦非常優秀，而做空者則在「反對 Elon」的賭注中犯了錯；Shkreli 認為他所做的做空是針對「詐騙和空想」。他進一步質疑了做空 Tesla 的心態，指出：「我不理解‘$TSLAQ’，他是世界上最富有的人。他贏了。結束了。他在他的第二、第三和第四大公司上比你將來任何時候都要成功得多，這是 x100 的差距。你可以承認自己錯了，這只是一種感覺，隨著時間會消散，相信我。」

根據《財富》和《商業內幕》的報導，自 2010 年 Tesla 發行上市以來，做空 Tesla 的投資者已經累計損失了 645 億美元。雖然今年早些時候，做空者曾一度獲利 162 億美元，但整體來看，Tesla 的強勁增長和市場表現使得這些做空者面臨著巨大的挑戰。

在面對如此顯著的損失和市場反彈時，Tesla 的創新能力和 Elon Musk 的領導無疑為公司未來的發展奠定了堅實的基礎。隨著 Tesla 在電動車及相關技術領域的不斷突破，其在市場中的影響力也將持續增強，為投資者和消費者帶來更多的機會與選擇。

