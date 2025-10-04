知識產權融資沙盒今年內公布 政府半額資助中小企專利估值(蘇敬華報道)

【Now新聞台】施政報告提到推出知識產權融資沙盒，協助持有專利的中小企融資。商經局指，首批會加入3至5項不同類型的知識產權，解決以往估值難等問題。

剛起步的科技中小企，即使有新發明成功申請專利，亦可能因資金不足，無法將成果轉化為產品。

為協助這些中小企融資，施政報告提出由商經局及知識產權署聯同金管局，推出知識產權融資沙盒，今年內會公布細節，首批希望加入3至5項不同類型的IP，由銀行考慮該IP的價值，決定貸款額及條款，希望能協助持有專利的中小企，特別是科技企業進一步發展。

商務及經濟發展局副秘書長林兆康：「我假設我手上這支筆，這支筆不知為何怎麼跌都不會斷墨，走珠的發明是很新穎，令這支筆寫多久都不會斷。我拿這個發明出來，通常新穎的發明是欠缺了歷史數據，令大家知道這支筆潛在市場價值是甚麼。既然我們針對的痛點是估值難及市場參考少這問題的話，我們主要希望多一點科技IP可加入沙盒，令我們知道如何可針對性幫到這類IP。」

要用專利融資，也需要證明它的價值。政府計劃推行為期兩年的先導計劃，資助中小企做專利估值，商經局指會半額資助中小企，上限8萬元，預計明年第三季推出；另外又會支持生產力促進局轄下的香港技術與創新支持中心，為中小企提供專利評估，中心年底正式運作，評估會以內地2023年訂立的「專利評估指引」作標準。

林兆康：「當然(專利技術)研發是在香港，但到落地製造時都是在內地生產，其實他們自然會在內地尋求專利保護。如果有一個專利評估標準是可與內地銜接得到，可以令整件事更自然。」

商經局又指，會繼續透過不同途徑推廣香港的IP，包括推薦創科企業參加「中國專利獎」。

