「知難而進，為香港而跑」Nike 聯同本地跑手陪你衝刺 2026 馬拉松賽季

馬拉松是一段反覆和自己對話、一次又一次撐過低谷的旅程。 今年，Nike 聯同多位本地運動員及 Nike Run Club，在香港打造一系列以跑步為核心的活動與服務站，由備戰、訓練到賽後回顧，都陪住跑手「知難而進」，跑得更快、更遠。 無論你是第一次挑戰馬拉松的新手，還是想再 PB 的老手，都可以在城市不同角落找到屬於自己的加油站和儀式感，讓每一步都更有動力！

Nike 特別設立「跑手服務站」，集合賽前準備、訓練支援和賽後回顧，一站式照顧跑者的需要，並開放網上頁面讓跑手登記及了解詳情。 跑者可以因應自己賽季安排，靈活參加不同活動，為比賽建立更有系統的節奏與計劃。​

服務站不只著重表現數據，亦鼓勵跑手記錄心情與目標，讓備戰過程變成一段值得被好好保存的經歷，而不是一條單調的訓練清單。

為了在備賽路上陪住跑手，Nike 在多區設置馬拉松打氣站及訓練加油站，於指定日子出現於港鐵站、鬧市及訓練熱點，為跑者「補給體力亦補給心情」。 NIKE.COM 會員可以在打氣站寫下明信片，記錄自己的目標或為朋友打氣，Nike 會把這份心意寄去指定香港地址，完成後更可獲得小禮物及指定店舖購物優惠。​

訓練加油站則提供小食及飲品作能量補給，同場設有放鬆區，讓跑手使用按摩槍舒緩肌肉、試穿 Nike Alphafly 與 Vaporfly 等跑鞋，在訓練與恢復之間找到最舒服的平衡。 會員如果在現場於 Instagram 打卡並標記 @nikehkg 及 # Nike香港2026，更有機會獲贈 Nike 雙面毛巾，為訓練添上一點儀式感。





城市訊息欄與門店體驗：把正能量放進日常生活

除了真正站在賽道旁打氣，Nike 亦將鼓勵化成一句句貼在城市中的字句，貼上於旺角、尖沙咀、銅鑼灣、沙田、黃埔及將軍澳一帶的指定郵箱，提醒路過的你：「向前嘅每一步，都係勇氣同信念嘅累積」及「每跨出一步，都值得你自豪」。 這些看似簡單的句子，正好在你最想放棄、或是工作壓力爆煲那一刻，悄悄成為推你再向前一步的助力。​

在指定 Nike 門店，品牌亦同步推出一系列跑手專屬體驗，從空間設計到智能化設備，都以跑步文化為主軸，讓跑者可以享受一趟貼地又具科技感的「跑步 fitting」。店內配備先進足部掃描系統，讓跑者了解自己的足部形態，再按需要揀選 Pegasus、Vomero 或 Structure 等不同定位的鞋款，實現更精準的足部支撐。

Nike 運動員黃卓寧在體驗後亦分享，這種科技配搭可以令備戰變得事半功倍，尤其在漫長的訓練週期，更需要一雙真正適合自己的跑鞋。​





「We Run Hong Kong」客製系列：把賽道記憶穿上身

為了將跑步與城市連結得更深，Nike By You 推出「We Run Hong Kong」期間限定客製系列，把汀九橋和中環海濱摩天輪等標誌性地標融入設計，呼應全馬及維港賽道上的經典畫面。 跑者可以在功能性裝備上加入個人化元素，在賽事與平日操練時，同樣穿出自己的故事與態度。​

從顏色選擇到圖案細節，跑者都可以按自己跑步風格及回憶去打造獨一無二的作品，令每次穿上裝備，都是一次重溫賽道風景與心情的儀式。

教練與 Pacer 心水戰鞋：為你找對那一雙

當裝備愈來愈多元，如何選擇適合自己的跑鞋，成為不少跑手的困惑之一。 Nike 於附錄中集合 NRC 總教練及 Pacer 的心水推介，從碳板戰鞋到日常訓練鞋，讓跑手可以參考專業意見再作選擇。NRC 總教練蘇凱男推介 Nike Alphafly 3，指其碳板結構加上 ZoomX 與前掌 Zoom Air 氣墊，能提供穩定又具推進力的腳感，適合 10 公里以上賽事及速度訓練。

而 NRC 教練雷德怡則推薦 Nike Structure 26，強調全掌 ReactX 泡棉與中足支撐系統可以為足弓提供額外穩定，是需要矯正步姿或重視支撐感跑手的好選擇。 至於長距離訓練，NRC Pacer 柳程健喜歡 Nike Vomero Plus，因為厚實的 ZoomX 中底帶來明顯緩震，是非碳板長課跑鞋的首選；NRC Pacer 張栢炘則鍾情 Nike Pegasus 41，認為這雙全能型跑鞋適合日常輕鬆跑及節奏跑，一雙鞋就可以應付大部分訓練日常。



