短今韓國遇困境勁崩潰 幸得「天使」伸援手

【on.cc東網專訊】台灣啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員短今（胡馨儀），有着E Cup傲人上圍及前凸後翹身材，而不時透過社交網分享生活點滴的她，日前就透露自己在韓國選遊搭巴士時，發現交通卡餘額不足，不懂如何即場充值的她，雖然嘗試使用信用卡付款，無奈一律失敗告終之餘，更因對方不收現金的關係，令她相當崩潰，正當短今進退兩難之際，一位熱心小姐竟然主動幫她刷卡付款解決困境，短今表示：「我要把現金給她，她也不收。」對於對方的善心表現，短今亦感激地以「我遇到天使」形容對方。

