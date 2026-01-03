短吻果蝠闖校園 嘉道理農場三週接3宗求助個案 涉約30隻部分有受傷｜Yahoo

龔慈恩專訪 《新聞女王2》爭女配
【Yahoo 新聞報道】香港有20多種蝙蝠，均受野生動物保護條例保護。其中短吻果蝠眼睛大大，樣子猶如小狗，在香港很常見，晝伏夜出，擔任種子和花粉傳播者的角色。嘉道理農場暨植物園今（3 日）在 FB 發文指，近日接獲三宗短吻果蝠進入校園求助個案，相信與附近的私人屋苑修樹有關。
嘉道理農場暨植物園指，過去三週接獲 3 宗短吻果蝠進入校園求助個案，當中牽涉約30隻短吻果蝠，有一些出現受傷情況。園方發現， 其中兩宗求助個案為兩所相鄰的學校，校內雖沒有短吻果蝠常棲息的蒲葵樹，但園方在附近一個私人屋苑內發現三棵被大幅度修剪的蒲葵樹。園方回覆指，個案發生在大埔區。
園方指，相信短吻果蝠因為修樹而失去家園，導致需要在附近建築物尋找臨時安身之所。 短吻果蝠一般日間會留在蒲葵葉下休息，相信蒲葵樹被修剪時牠們仍在樹下休息，且突然被驚醒，慌忙逃走。
所有蝙蝠包括短吻果蝠均受野生動物保護條例保護，園方強調，任何騷擾、驚擾、破壞棲息地，導致動物受傷的行為均屬犯法，修剪植物時發現任何野生動物，應避免修剪而驚擾牠們。如發現蝙蝠棲身於屋苑、學校的外牆或建築物內，請讓蝙蝠留在原處，確保牠們有空間離開，通常牠們正在尋找新的家園，暫居建築物數天後便會自行飛走。
如果遇到受傷或無法飛行的動物，請聯絡愛護動物協會 2711 1000；漁農自然護理署 1823；嘉道理農場暨植物園野生動物拯救中心 2483 7200或 6713 9881 以尋求進一步協助。
短吻果蝠以果實為主食，棲息於蒲葵樹上，據 2023 年時漁護署調查，全港44個公園近3000棵葵樹上，發現合共701隻短吻果蝠，顯示短吻果蝠廣泛分佈於本港市區。
