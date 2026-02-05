短期投機被抑制了嗎？房地合一稅10年總體檢
[NOWnews今日新聞] 房地合一稅自 2016 年正式上路，至今已走過將近十年，最新一集的《房屋聽信義》Podcast邀請信義房屋企研室專案經理曾敬德與主持人洪子琪，從制度背景、稅率設計到實務眉角，全面回顧房地合一稅十年的政策軌跡與市場影響。
回顧制度誕生背景，曾敬德指出，早在 2008 年，政府即意識到舊制下房地交易稅負失衡，許多獲利被歸類為土地增值，實際課稅比例偏低，因此催生了 2016 年上路的房地合一稅1.0。制度初期，由於市場對課稅方式不熟悉，反而引發過戶潮，顯示「不確定性」本身就足以左右交易行為。
隨後在疫情、通膨、原物料與造價齊漲的環境下，房價再度走升，政府於是加重短期交易稅率，推出房地合一稅2.0，將兩年內交易稅率提高45%，二至五年為35%。曾敬德形容，這就像一帖藥，初期藥效強烈，但市場逐漸適應後，開始以「持有時間」作為主要因應策略，也讓政策效果逐漸遞減，最終必須搭配信用管制、限貸等措施共同發揮效果。
在節目中，雙方也深入討論「滿五年」為何成為關鍵門檻。曾敬德分析，五年前正值房市交易量回溫、疫情後房價起漲的時點，如今這批屋主持有年限陸續滿五年，適用稅率降至 20%，成為市場上最大宗的申報族群。相較於兩年內 45% 高稅負，五年後稅率明顯下降，卻又未必值得為了再等到十年而多撐數年，讓「五年」成為不少人心理與實務上的最佳出場點。
對於有換屋需求的族群，節目也特別提醒「重購退稅」的實務風險。無論是先買後賣或先賣後買，關鍵都在於兩年期限內完成移轉，但實務上預售屋交期不確定，若時間抓得過緊，可能因延遲而喪失退稅資格。曾敬德建議，換屋族務必事前與代書、專業人士充分確認時程，避免因小失大。
此外，針對自住400萬免稅額的申請條件，節目也再三強調「連續設籍滿六年、實際居住、不得出租」的重要性，水電使用、生活軌跡、租金補貼與報稅紀錄，都是國稅局查核的依據，節稅必須合法、完整留存相關證明，才能安心無虞。
透過本集節目，《房屋聽信義》不僅帶聽眾回顧房地合一稅的政策演進，也提醒在高房價與高稅負時代，唯有事前理解制度、精準規劃，才能在買賣與換屋的關鍵時刻，做出最適合自己的選擇。收聽連結https://lihi3.me/chvch
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／不動產交易詐欺多 履約保證築起安全防線
房市／買房何時能看不動產說明書？專業房仲這麼說
房市／高捷黃線Y16站施工里程碑 陽明商圈中古屋受惠
其他人也在看
押注黃金大賺30億美元後 一位中國交易員大舉沽空白銀
【彭博】— 因押中金價創紀錄上漲而名聲大噪的一位中國億萬富翁交易員，如今把目光投向了白銀的急速飆升，並持有目前價值近3億美元的空倉。
中大醫院去年度虧損約 1.85 億元 院方無要求延遲還款 盧寵茂：不排除任何解決方案︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府向中大醫院批出 40 億 3,300 萬元貸款，首次還款日期已順延至 2028 年。醫務衞生局局長盧寵茂今日（4 日）在立法會書面回覆表示，中大醫院在 24/25 財政年度全年虧損約 1 億 8,500 萬元，局方至今未收到院方再延遲還款要求，但若醫院營運及財政出現結構性問題，政府不排除任何可能的解決方案。
《大行》大摩列出港股焦點股名單(表)
摩根士丹利發表中國市場策略報告，列出港股及中資股焦點股名單(Focus List)，剔出長江電力(600900.SH)，同時納入中鋁(601600.SH)： 股份│股價較目標價潛在升幅 阿里巴巴(BABA.US)│3.3% 中鋁(601600.SH)│-1.9% 寧德時代(300750.SZ)│43.3% 映恩生物-B(09606.HK)│46.4% 樂鑫科技(688018.SH)│29.1% 港交所(00388.HK)│14.5% 香港電訊—SS(06823.HK)│11.3% 國電南瑞(600406.SH)│5.5% 中國平安(02318.HK)│21.6% 匯川技術(300124.SZ)│25.2% 中材科技(002080.SZ)│15.7% 春秋航空(601021.SH)│11.5% 舜宇光學(02382.HK)│43.3% 騰訊(00700.HK)│18.3% 紫金礦業(02899.HK)│28% (wl/u) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
白銀又遭資金撤離重擊 亞洲盤週四暴跌逾16% 反彈行情瞬間蒸發
銀價週四 (5 日) 在亞洲交易時段重挫，拖累整體貴金屬市場走弱，先前短暫反彈幾乎遭到完全抹去。現貨白銀一度暴跌 16.7%，跌至每盎司 73.5565 美元，重新逼近上週市場劇烈拋售後觸及的低點；3 月交割白銀期貨也大跌逾 10%，至每盎司 73.383 美元。市場人士指出，本輪跌勢主要發生於亞洲盤時段，並伴隨美元小幅走強，使以美元計價的貴金屬承受額外壓力。
黑石洽購新世界疑雲：瞄準酒店轉型學生宿舍？ 拆解千億債務下的求生路
最近一周，新世界發展的股價表現如同坐過山車。先是有外媒彭博報導，美國私募股權巨頭黑石集團正深入談判，可能成為新世界的最大股東。消息一出，新世界股價於上周四（29日）一度急升超過一成。然而，隨著母公司周大福企業於上周五（30日）發出澄清公告，表明潛在投資者「無意提出全面要約」，市場熱情瞬間冷卻，股價隨即在本周一（2日）復牌後大跌近14%。
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。
《美股》道指早段跌逾200點 Alphabet績後曾挫8% 晶片股逆市揚
投資者避險情緒升溫，科技股拋售壓力持續，美股周四走低。納指低開300點或1.3%，報22,604點，最新跌幅收窄至約110點或0.5%。
英國政治動盪衝擊市場 英鎊和長期英債遭受重創
【彭博】— 英國新一輪政治動盪周四在該國市場引發連鎖反應，英鎊和長期債券遭受重創。
五連跌！騰訊今續挫3%創半年新低 失守5兆港元市值
中國互聯網巨頭騰訊 (0700.HK)今 (5) 日午間休市暫收低 2.87% 至每股 542 港元，一度跌深至每股 541 港元，連續第五個交易日走跌，累計跌幅近 13%，股價創 2025 年 8 月 4 日來新低，市值跌破 5 兆港元。今年迄今，騰訊股價跌近一成。
供樓供到70歲後 有甚麼隱憂要注意？
隨著樓價上升，生活成本上漲，業主承受更高的利率，許多人希望將按揭貸款期限延長到70多歲。但是，延長按揭貸款期限的優點和缺點是甚麼？Yahoo財經詢問了四個按揭貸款專家的意見⋯⋯
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！
憂AI帶來行業末日 華爾街不問價格甩賣軟件股
【彭博】— 華爾街對軟件板塊的懷疑已有一段時間，但最近市場情緒從「看空」升級到近乎「末日論」的程度，交易員正在拋售整個行業的公司股票，原因是對人工智能可能對行業帶來顛覆性衝擊的擔憂不斷累積。
金宣虎為逃稅爭議道歉 已補繳漏稅注銷個人公司
早前憑韓劇《愛情怎麼翻譯？》人氣再飆升的韓星金宣虎，日前爆出逃稅爭議後，他所屬的Fantagio事務所第二度發聲明，回應金宣虎被指疑透過開設個人公司逃稅一事，聲明指他於2024年1月為演藝活動及話劇開設個人公司，並在去年2月與Fantagio簽訂新合約之前，相關活動均通過該公司進行結算，但金宣虎意識到該公司運營可能存在問題，便已決定中止運營，最近一年多也未有通過該公司進行任何活動。Fantagio強調與金宣虎之間的合約及所有演藝活動，均與金宣虎之前開設的個人公司沒任何關係，又表示自去年2月至今，對於金宣虎演藝活動所有結算金額，均是直接支付給演員本人。
【專家分析】軟件股價崩「幕後推手」係...
【Now財經台】軟件股今輪出現全球性暴跌，市場解讀為係行業一次估值大重估，標普軟件及服務指數已落到2025年4月低位，預測市盈率(PE)唔夠23倍，係2023年以來最低水平，如果同去年底嘅32倍比較，已調整咗近30%，背後涉及咩因素？鴻鵠資產管理行政總裁陸庭龍指，主要係流動性變得緊張，若美國聯儲局下任主席沃什(Kevin Warsh)執行針對通脹及強美元政策，美元流動性將會更緊，令近期吸引較多流動性嘅資產出現盈利下跌危機，例如近期一度插水嘅黃金及白銀，科技股亦係其中之一。Alan續指，雖然唔少近期出咗業績嘅科技股盈利大升，但呢啲公司未來2至3年嘅人工智能(AI)投資，普遍相當於過去2至3倍，會令市場擔心收益及開支無法達至平衡，繼而拖低估值，加上市場過去一直在透支減息紅利，如果聯儲局未來嘅貨幣政策唔係持續減息，市場將冇辦法支持科技股向上。
黃金價格反彈至5000美元上方 投資者在貴金屬大跌後逢低買入
黃金價格連續第二天上漲，反彈至每盎司5000美元上方，投資者在貴金屬從紀錄高點歷史性暴跌之後逢低買入。
藍灣半島5座高層3房套以$1,245萬成交 (另有本日最新成交)
藍灣半島5座高層3房套以$1,245萬成交 美聯物業 - 黃志佳經理表示，該行剛促成藍灣半島一個729實呎海景戶成交，同區用家見市況向好及單位優質，故趁農曆新年前加快拍板入市，並以$1,245萬承接，2003年貨帳面大幅升值逾2.2倍。 黃志佳指出，該行剛促成藍灣半島5座高層A室單位，實用面積約為729呎，為三房連套房及多用途房間隔，單位享開揚海景，屬屋苑內的優質放盤。單位原叫價$1,260萬，獲同區用家洽詢承接，議價後以$1,245萬成交，折合實用呎價約為$17,078。 原業主於2003年6月以約$383萬購入上述物業，持貨至今轉售，帳面獲利約$862萬，物業升值約225%。 延伸閱讀: 揚海 藍灣半島 西營盤懿山中低層2房戶 意頭價$888萬易手 美聯物業 - 陳凱廸經理表示，該行剛促成西營盤懿山一個兩房戶成交，獲同區上車客以$888萬意頭價承接。 陳凱廸指出，上述成交為懿山的中低層A室單位，實用面積約450平方呎，為兩房間隔，單位間隔實用。買家為同區上車客，見單位合預算，加上鄰近港鐵站，交通方便，迅速決定入市，成交價$888萬，折合實用呎價約$19,733。 資料顯示，原業主於
比特幣跌至特朗普重返白宮以來最低水平
【彭博】— 比特幣跌至特朗普一年多前重返白宮以來的最低水平。
美股日誌｜ 避險情緒濃 蘋果逆市升變資金避風港
美國股市周三避險情緒濃，道指微升0.4%，資金由科技股轉炒較具防守性的藍籌股。標普500指數下跌約 0.5%；納斯達克指數下跌超過 1.5%，是連續兩日下跌，每日皆跌逾1%。
貝森特：特朗普有權干預聯儲局決策
美國財政部長貝森特週三 (4 日) 在國會作證時表示，美國總統有權以言語與政治方式介入聯儲局 (Fed) 的決策，引發外界對央行獨立性的再度關注。
知名富達基金經理在黃金暴跌前減倉 現在做好了重新入場的準備
8%，升至每盎司5080美元上方；此前一個交易日漲幅超過6%。1月29日，金價曾觸及每盎司5595.