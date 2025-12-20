短期赴華簽證申請人 明年底前免採指紋

【on.cc東網專訊】中國駐多國使領館周五（19日）發布通知，即日起至明年12月31日，中國駐外簽證機關對所有申請停留期在180日以內的短期簽證申請人，免採指紋。

中國駐新加坡、荷蘭、新西蘭、加拿大等多國使領館均發布了相關通知，稱此舉為進一步便利簽證申請人。不過，對D字、J1字、Q1字、S1字、X1字及Z字等入境後需辦理居留證件的簽證申請人，仍要按規定採集指紋。

據報道，中國自去年9月2日起至本月31日，已對申請一次或兩次入境、停留期在180日以內的短期簽證申請人採取類似政策，毋須被採集指紋。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】