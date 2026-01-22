短租工廈設電話詐騙中心 12人涉假冒客服騙案被捕

不法集團租用位於九龍灣、觀塘及葵涌的3個工廈單位，設立為「電話詐騙中心」。

黑社會操控的詐騙集團以短租方式，流竄不同工廈單位開設「電話詐騙中心」，假冒客服行騙。警方鎖定目標日前採取行動，拘捕12人，最少涉20宗案件，款額逾200萬元，警方並在檢獲的電話中，初步發現載有逾一萬名市民個人資料，並不排除集團涉更多案件。

東九龍總區科技及財富罪案組總督察林詩棋表示，在過去年接獲「假冒客服」相關案件顯著上升。東九龍總區刑事部經情報分析及深入調查後，鎖定一個由黑社會操控的詐騙團夥。該集團租用位於九龍灣、觀塘及葵涌的3個工廈單位，設立為「電話詐騙中心」，該集團常假扮支付平台客服，訛稱受害人啟用保險或收費服務；若受害人否認使用，騙徒會把電話「轉駁」至另一名假冒銀行職員，再以取消服務為名，引導受害人提供銀行資料、密碼，或要求轉賬作「保證金」，最終騙取大額款項。

警方前日(21日)採取突擊拘捕行動，搗破3個正在運作的詐騙中心，並以「串謀詐騙」罪拘捕12人，年齡乎21至38歲，包括3名骨幹成員。行動中檢獲多部電腦、手機、電話卡，以及大量假冒客服講稿。警方初步檢視發現來檢獲電話內載有逾一萬名市民的個人資料，包括姓名、電話及身份證資料。

東九龍總區科技及財富罪案組高級督察李泳鋒指，調查顯示，該犯罪集團由骨幹成員負責營運，並設置專門「打電話」崗位；另有成員負責招募打手及提供應對講稿。警方形容集團警覺性極高，常以短租不同工廈單位，每隔數月轉換地點以逃避追查。警方相信該集團自去年9月至今成功干犯至少20宗案件，涉款超過200萬元。行動仍在進行，不排除有更多人被捕。

警方呼籲市民保持警覺，指任何正式支付平台均不會要求市民提供銀行密碼，亦不會要求透過轉帳方式認證身份。如遇可疑來電，應透過官方渠道查核，或致電「防騙易」熱線18222以及使用「防騙視伏器」查詢。

警方亦留意到涉及案件的多名被捕者較年輕，有人受不法分子遊說，以「只負責打電話」為名誤信不會觸法。警方強調，只要參與騙案任何一環，即屬犯罪；市民切勿因貪圖快錢而出租或售賣個人資料、銀行戶口或電話號碼，否則有機會干犯「串謀詐騙」或「洗黑錢」罪，最高可判監14年

