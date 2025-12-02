宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
短髮病大爆發！宋慧喬、孫藝真、金高銀短髮美到犯規，青龍獎4位女神範本
還在想要換什麼髮型嗎？南韓《青龍電影獎》女星們的短髮造型直接霸版，宋慧喬優雅鮑伯頭、孫藝珍層次短髮、辛叡恩長鮑伯以及短髮元老級女神金高銀，引發觀眾「短髮病」發作！
宋慧喬
宋慧喬選擇的是線條乾淨、長度落在下巴附近的短髮，沒有刻意堆疊層次，也不追求蓬鬆空氣感，重點就是俐落，默默放大五官優點。
孫藝真
孫藝真的短髮保留自然弧度與層次感，線條並不生硬，而是帶著柔軟空隙，讓整體看起來輕巧卻不單薄。最加分的是她的瀏海設定，不是整片下壓，而是略鬆、略薄，像自然散開一樣，讓臉部輪廓變得柔和，整個人看起來變得更年輕。
辛叡恩
辛叡恩這次的短髮乍看之下好像很簡單，但越看越覺得聰明。長度剛好落在鎖骨上方，線條簡單，瀏海整齊，搭配內彎髮尾，整體就是一種「乾乾淨淨」的感覺。
金高銀
金高銀對短髮來說，早就不是「嘗試」，而是「本體」。沒有刻意分線、沒有精緻造型，頭髮自然落下、隨風亂飛都好看，這種短髮不靠技巧，完全靠氣場撐場。
