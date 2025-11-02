宋慧喬、孫藝真、Karina...她們都是「短髮天才」！韓星短髮髮型參考，「氛圍感髮型」直接交給髮型師剪

雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
最近不少韓星都換上了極具個人特色的短髮造型，每一款都充滿獨特氛圍感，讓人看了忍不住想跟著剪短！從宋慧喬的帥氣層次到Karina的溫柔造型，快來看看哪款短髮髮型最適合你！
宋慧喬：層次感黑色短髮
宋慧喬近期以一頭黑色層次短髮亮相，整體線條俐落分明。這款髮型在髮尾處打造出豐富層次，搭配深黑髮色更顯質感。中性風格的設計帥氣中帶點柔美，完美襯托出她的五官立體度，簡單卻很有型。
Karina：女神系肩上黑髮
Karina維持她一貫的女神風格，選擇了經典的黑色肩上髮。髮絲順滑有光澤，長度剛好落在鎖骨對上位置。整個造型沒有過多裝飾，自然弧度看起來優雅又大方。
孫藝真：清爽瀏海短髮
孫藝真以一款帶有瀏海的短髮造型出現，給人清爽又隨性的感覺。瀏海長度恰到好處，不會遮住眉眼又能修飾臉型。搭配她自然的黑髮色，整體看起來年輕有活力，搭配她的街頭私服look秒減齡10歲！
MOMO：微捲棕色中長髮
MOMO選擇了充滿女人味的微捲中長髮，髮色是溫暖的棕褐色。髮尾處打造出溫柔的弧度，不會太過誇張。以瀏海中分及旁分的變化，為造型帶來不同感覺，整體看起來柔和又時尚。
Wendy：俐落耳下短髮
Wendy這款耳下短髮造型相當俐落，髮長剛好落在下巴位置。整齊的剪裁展現出清晰髮型線條，沒有多餘層次。搭配深色髮色更顯膚色白皙，整體造型乾淨清爽，很有個人特色。
