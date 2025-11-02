宋慧喬、孫藝真、Karina...她們都是「短髮天才」！韓星短髮髮型參考，「氛圍感髮型」直接交給髮型師剪

最近不少韓星都換上了極具個人特色的短髮造型，每一款都充滿獨特氛圍感，讓人看了忍不住想跟著剪短！從宋慧喬的帥氣層次到Karina的溫柔造型，快來看看哪款短髮髮型最適合你！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

宋慧喬：層次感黑色短髮

廣告 廣告

宋慧喬近期以一頭黑色層次短髮亮相，整體線條俐落分明。這款髮型在髮尾處打造出豐富層次，搭配深黑髮色更顯質感。中性風格的設計帥氣中帶點柔美，完美襯托出她的五官立體度，簡單卻很有型。

Karina：女神系肩上黑髮

Karina維持她一貫的女神風格，選擇了經典的黑色肩上髮。髮絲順滑有光澤，長度剛好落在鎖骨對上位置。整個造型沒有過多裝飾，自然弧度看起來優雅又大方。

孫藝真：清爽瀏海短髮

孫藝真以一款帶有瀏海的短髮造型出現，給人清爽又隨性的感覺。瀏海長度恰到好處，不會遮住眉眼又能修飾臉型。搭配她自然的黑髮色，整體看起來年輕有活力，搭配她的街頭私服look秒減齡10歲！

MOMO：微捲棕色中長髮

MOMO選擇了充滿女人味的微捲中長髮，髮色是溫暖的棕褐色。髮尾處打造出溫柔的弧度，不會太過誇張。以瀏海中分及旁分的變化，為造型帶來不同感覺，整體看起來柔和又時尚。

Wendy：俐落耳下短髮

Wendy這款耳下短髮造型相當俐落，髮長剛好落在下巴位置。整齊的剪裁展現出清晰髮型線條，沒有多餘層次。搭配深色髮色更顯膚色白皙，整體造型乾淨清爽，很有個人特色。

孫藝珍換了「小丸子妹妹頭」新髮型？剪了瀏海與短髮超減齡，還配搭日本FamilyMart襪造型很可愛

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

網民嚴選6大經典「港圈短髮女神」，打破長髮美女既定印象！陳法蓉、袁潔瑩、陳松伶、張可頣、朱茵、袁詠儀，那一位最合你心？

43歲全智賢新短髮造型根本就是少女！女明星超減齡短髮髮型這夏季要參考

髮型2025｜朴圭瑛、高海寧、楊丞琳短髮太好看！3款夏季顯嫩短髮髮型，剪對讓臉型小一圈