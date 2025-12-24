39歲石原里美，當母親後更添魅力！打破常見婚後即隱退的女演員常態：愛情如鏡，要讓自己成為更好的人

石原里美是一個傳奇，婚前是人氣頂尖的廣告女王、緋聞不絕，無人不被她的魅力迷倒。突然宣布結婚，也有了孩子，但有別於常見的婚後即隱退的常態，石原里美在不久後便復出，拒絕當全職媽媽，繼續自己的專業、繼續做喜愛的事。能如此兼顧多個角色的她，在本月迎來39歲生日，不是更帥氣、更富魅力嗎？

（Getty Images）

（Getty Images）

今年迎來39歲的石原里美，已經出道了22年，多變的演技加上標準的甜美外型，讓她自出道以來便和不少帥氣男星傳出緋聞。瀧澤秀明、松本潤、生田斗真、小栗旬、佐藤健等，均榜上有名，當中和山下智久的緋聞時間最長，但二人從沒正面回應過。

2020年，石原里美突然以手寫信宣布結婚一事，很多人也好奇她最後會情歸哪位圈內型男，最後她回應指丈夫是圈外的「普通上班族」。後來才被爆出丈夫糸木悠不但是畢業於東京大學的高材生，也任職於知名金融投資公司高盛，有指年收入超過一億日元，而且外型帥氣，和石原里美非常合襯。在2022年，二人迎來長子，今年5月再迎來第二名孩子，但為了保護私隱，石原未曾公開孩子的姓別。

（Getty Images）

在2022年誕下長子後的第二年，石原里美便把戲外的母親狀態，首次帶到工作中，在作品《Missing》裡，飾演同時面對孩子失蹤和家庭崩解的母親，真實的演技獲得一致的好評。石原曾分享說，在當母親後，真確地感受到孩子的命比自己的更重要：「如果自己倒下，家人也會跟著倒下，當母親後的一切都很不容易。就算有要事，也無法把孩子立即交託給別人，當母親實在很難把自己放在第一位。」而在當母親後遇上《Missing》中的母親一角，就是最剛好的時間點：「未來我會把孩子放在第一位，並按照自己的步伐，在最喜歡的演藝工作上努力。」

石原里美在產後的首部作品《Missing》，是她從影生涯的一大突破。

石原里美對35歲產子有種執著，她的母親和外婆都是在35歲時迎來孩子。她記得父母在生自己時也不算年輕，看到母親在照顧自己時，也要照顧自己的母親，就覺得很辛苦。在結婚前，也是以「找到令自己幸福一輩子的人」為目標，但同時又覺得感情事是順其自然，就算不結婚也可：「我覺得結婚或生子與否都不重要，沒有小孩仍非常有活力的單身女生還是很多。」

（Getty Images）

對於愛情，石原總是記得母親的提點－－當新娘子要儲錢：「意思是人會喜歡和自己相似的人，所以要鍛鍊自己、令自己加分，才會有如鏡的人出現。故此應該讓自己成為更好的人，才會談到優質的戀愛！」已成為人母的石原，無論是對愛情的理解，還是對母親的身份均有深刻感悟，這個年紀、經歷的她，更加閃閃發亮了。

