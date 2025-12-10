石橋貴明64歲暴瘦握拳！ 隧道二人組永遠缺一真相！

帝京OB會的握拳暴瘦照

12月3日，前火腿鬥士球員杉谷拳士在X po出石橋貴明參加帝京高等學校棒球部OB會的近照，石橋穿休閒裝，頭髮花白身材瘦削，但握拳姿勢依舊有力，被一票職棒前輩簇擁。

杉谷寫道：「帝京的頂樑柱石橋先生，無論歡笑或困境，他的溫暖總陪伴我們，看到他我獲得勇氣，難以言表。」另一張他摟石橋肩照，

配文：「石橋先生，我尊敬您，我愛您，謝謝款待，希望您精力充沛。」讀賣新聞報導，這是石橋自4月癌公佈後罕見露面，粉絲淚喊「貴明さん，握拳好帥」。這種暴瘦，這握拳總讓人又疼又暖。🤝

食道癌併咽喉的低谷拒療

石橋貴明出道45年，隧道二人組與木梨憲武紅遍綜藝，2024年4月婦女SEVEN爆料他食道癌早期發現，卻併發咽喉癌，化療副作用劇痛讓他拒絕第二次治療。

NHK報導，石橋回覆親友訊息都難，狀況嚴重到無法復工，經紀公司低調應對。網友在X調侃：「天王拒化療，貴明不屈魂。」這種低谷，這拒療總讓傳奇多點堅韌。💪

杉谷拳士的愛與勇氣熱議

事件發酵，X和LIHKG如火山！台灣網友po：「石橋貴明暴瘦帝京照，杉谷拳士『我愛您』淚崩！」香港讀者笑：「握拳依舊，隧道天王怕怕。」

有人怒：「癌併發太狠，醫療補助呢？」；有人嘆：「貴明45年傳奇，OB會溫暖救贖。」讀賣新聞預告文狂吸千萬流量，粉絲猜「石橋會不會拍復健節目」。

這種熱議，這勇氣總讓人邊笑邊嘆：低谷慘，天王更亮。📱

