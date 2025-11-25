石油氣站下月調低上限價 每公升減7至8仙

張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
[深度] 日本首相言論被北京借勢發酵 施壓各國在台海問題上表態
【彭博】--Bloomberg ・ 11 小時前
日圓匯價｜日圓兌港元跌至「5算」 日政府顧問稱主動介入 或跌破160關前便出手干預
日本政府顧問近日透露，高市早苗新政府在應對日圓貶值問題上，正準備採取比以往更為積極的匯市干預立場，以緩和日圓疲軟對經濟造成的衝擊，而干預的實際門檻或低於市場普遍預期的160水平。最新匯價顯示，美元兌日圓報156.76，每百日圓兌港元報4.97，仍徘徊於「五算」下方。BossMind ・ 22 小時前
一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品
一田冬日購物賞又到啦！由11月21日至30日，一連10日全線一田分店同步大減價，過萬件貨品低至16折發售！適逢一田35週年，今年特設「$20及$35專區」，精選人氣商品以$35超低價發售。今年冬日購物賞一田貼心增設節日送禮懶人包，特別推出節日精品及冬日送禮指南，聖誕節就不用煩惱要買甚麼給另一半，party交換禮物亦輕鬆很多啦！YAHOO著數 ・ 1 小時前
香港街馬｜賽事中途被 DQ am730 社長：報名時未有截龍安排 慨嘆賽事「年年有伏」｜Yahoo
昨早（23 日）舉行的「嘉里香港街馬 2025」慈善跑，除了出現領取行李的問題外，賽事時間安排亦引起爭議。《am730》社長盧覺麟昨日在其個人 facebook 表示，他報名參加了今年的全馬（42.195 公里）賽事，但在路途逾半的 24.8 公里位置被取消資格。盧並指，他在報名時知悉全馬時限為 7 小時，但到了領取選手包時才發現有「截龍位」，昨日最終「只差一分幾鐘」就被安排「上巴士」離開，「同場被 DQ 的跑友都十分無奈」。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
魚樂無窮│雷軍增持 小米博反彈定趁高沽（唐牛）
雖然股價由9月高位59.9元，跌至上周五低位36.62元，累積跌幅近四成，但消息層面上卻持續不濟。Yahoo財經專欄 ・ 4 小時前
【7-11】7CAFÉ美式咖啡買一送一（25/11-26/11）
由今日起至11月26日，一連2日買7CAFÉ美式咖啡，都有買一送一優惠，熱飲($17)/凍飲($19)均可！YAHOO著數 ・ 3 小時前
納米樓未跌完！132呎開放式戶「1字頭」有交易 3年蝕逾15%｜二手樓成交
二手交投氣氛活躍，惟近年備受追捧的納米樓，身價跌勢仍然持續。有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，市場消息指，一個高層32室，實用面積約132方呎，開放式間隔，以190萬元易手，呎價約14,394元。 據悉，原業主於2022年底以225萬元購入單位，持貨約3年，現轉售帳面虧9蝕35萬元，物業期內跌價約15.6%。資料顯示，am730 ・ 1 天前
俄烏戰爭｜烏克蘭刪除 28 點方案極端條款 領土問題未定論 美烏總統稍後再議｜Yahoo
美國就俄羅斯與烏克蘭問題的「28 點和平方案」，包括要求烏方從俄方已控制的領土，包括東部盧甘斯克和頓涅茨克等撤軍，相關內容上周洩露後震驚國際社會。美、歐與烏克蘭周日在瑞士討論修改方案內容，烏克蘭總統澤連斯基在社交平台表示，經蹉商後的最新方案已經有所精簡，少於 28 點，他並將會跟美國總統特朗普討論敏感議題。外媒報道指，烏克蘭在蹉商期間刪除了一些極端條款，目前只剩 19 項，不過領土問題暫時未能取得共識，稍後要交給美烏兩國總統決定。至於白宮新聞秘書萊維特就否認特朗普會跟澤連斯基會晤，表示本周未有相關安排。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
立法會選舉2025︱廣告鋪天蓋地 總有一張喺左近 宣傳開支1.77 億元創新高︱Yahoo圖輯
【Yahoo新聞報道】立法會選舉下月 7 日舉行，政府早前已發起了排山倒海的宣傳攻勢，讓香港街頭巷尾、媒體網絡都被各式各樣的選舉廣告鋪天蓋地般覆蓋。Yahoo新聞 ・ 1 天前
港府取消下月初與日本總領事會晤｜永久離港提強積金逾 16 億｜邱淑貞侄女嫁富二代揭豪門連繫｜11 月 24 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 11 月 24 日，星期一。預計明日初時將有一股東北季候風補充抵達華南沿岸，本港將漸轉天晴。明日早晚市區最低氣溫約 19 度，新界再低兩三度，日間非常乾燥，最高氣溫約 25 度。吹輕微至和緩東北風，明日北風增強。本週將持續天晴乾燥，早上清涼，日夜溫差較大，請注意保暖與補水。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
習近平主動致電特朗普通話 1 小時 強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分｜Yahoo
國家主席習近平周一（24 日）主動致電美國總統特朗普。內地官媒《新華社》報道，習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。報道並引述特朗普指，中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。白宮表示，兩人對話歷時一小時；至於特朗普就在社交平台 Truth Social 發文，習近平在通話中邀請他明年 4 月訪華，他已經答應。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
中日關係急凍 2025那些日本品牌退出中國市場？
日相高市早苗近日「台灣有事論」致使中日關係再度緊張，本就複雜的中日經貿關係在技術變革與消費偏好變遷的交織影響下，更加艱難前，但從整體數據來看，中國市場依舊魅力十足，今年前三季日本對中國的直接投資金額年增 55.5%，例如本田新建兩座新能源工廠投產，電裝、東洋炭素加大在重慶、成都佈局，松下也看著發展新能源汽車業務，都彰顯著日本資金對中國市場的看好。鉅亨網 ・ 23 小時前
日本機場擠滿了回中國旅客 整趟航班滿座
近日多名中國網友發布影片，稱日本多座機場擠滿了返回國內的中國民眾，有的原計劃近期回國，也有人選擇提前結束在日行程安排，提前回國，大家拎著大包小包排隊登機。鉅亨網 ・ 3 小時前
立法會選舉 2025 ⎮ 大愛沙田區議員 新界東南候選人個個都「邦」
2025 立法會換屆選舉下月舉行，雖然地方選區議席僅佔整體九十席中的二十席，不到 23%。不過地方選區氣氛並不冷淡，起碼大街小巷最近都密集式放置着各候選人的競選海報和直幡。以新界東南為例，五名候選人競逐兩個席位，宣傳物品遍佈區內地鐵站和屋邨、屋苑。Yahoo新聞 ・ 1 天前
罕見抄底！雷軍自掏1億港元增持小米 股價觸底反彈的強烈信號？
小米集團 (01810-HK) 周一 (24 日) 晚間發佈公告表示，創辦人、執行董事、董事長、執行長兼控股股東雷軍當天透過全資擁有的 Team Guide Limite鉅亨網 ・ 4 小時前
谷婭溦成《中年4》評審 黃博趙浚承勁多Job
【on.cc東網專訊】歌手谷婭溦（Vivian）在無綫機會多多，除在熱爆劇《新聞女王2》中飾演練習記者「小天」一角色外，又「升呢」在歌唱比賽《中年好聲音4》中擔任常駐評審，而珍惜機遇的她，在社交網甫靚相為節目大做宣傳，她謂：「廣告時間，請大家多多支持《中年好聲音東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前