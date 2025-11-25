石油氣站下月調低上限價 每公升減7至8仙

【on.cc東網專訊】機電工程署今日(25日)宣布，按專用石油氣加氣站的合約規條，調整專用氣站在下月1日至30日期間的車用石油氣上限價格。

發言人稱，調整反映9月的國際石油氣價格變動。經調整後，各專用氣站車用石油氣的上限價格，為每公升3.05至3.96港元不等，跌幅為每公升7至8港仙。

本港現有12個專用氣站，其中位於葵涌葵安道的專用氣站，經調整後的車用石油氣上限價格，每公升減7港仙至3.05港元，仍是價格最低的專用氣站。

