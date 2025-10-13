石油王出手？《戰地風雲6》因首日登入問題，官方補償送受影響玩家第1賽季通行證

EA（Electronic Arts）旗下《戰地風雲6》（Battlefield 6）也有在自家 PC 平台 EA App 上推出，然而一直以來 EA App 都有不少的問題，一直受到玩家詬病。尤其是《戰地風雲6》發售後，EA App 曾出現短暫的錯誤導致玩家無法在第一間進入遊戲，為了補償玩家，EA 直接宣布送出第 1 賽季的通行證。

《戰地風雲6》發售後首日，或許是因為大量人潮湧入 EA App 直接出現無法進入的情況，並且該情況持續了 6 到 10 小時左右。對此，遊戲開發商戰地風雲工作室迅速做出回應，除了修復問題外，更祭出大手筆補償方案，希望能彌補玩家的損失。

官方確認，凡是受到這次 EA App 故障影響的玩家，都將獲得 12 個設備加成道具，和 12 個 60 分鐘的生涯經驗加成道具，這些補償預計將於本週末陸續發送至受影響玩家的遊戲內信箱。此外，EA 更是宣布，所有受影響的玩家都將獲得第 1 賽季的通行證。假如受影響的玩家是購買了更高級的「魅影版」，將會額外獲得第 2 賽季的完整通行證。

而這些補償也讓不少玩家感到驚訝，畢竟過去 EA 給大家的印象就是非常吝嗇，原本以為只會有一些經驗加成的補償，沒想到直接送出將在 10 月 28 日上線的第 1 賽季通行證。因此有玩家開玩笑，是不是收購後的石油王下令的。當然也有人指出，《戰地風雲2042》推出時，最貴的終極版給的是第 1 年的 4 個賽季戰鬥通行證，一次給 4 張，這次《戰地風雲6》「魅影版」幾乎差不多的價格卻只給了 1 張，其實也沒有很佛心。

