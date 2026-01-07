前奧運選手大推「Jeffing跑步法」超適合新手
石澳滑翔傘死亡意外 民航調查報告：強風突將事主掀離地面 疑未及帶頭盔及扣座袋｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】石澳上月9日發生滑翔傘飛行失控意外，一名68歲男子不治。民航意外調查機構今（7 日）發表意外調查初步報告，指涉事的BGD Base 3滑翔傘是私人擁有，並無損壞，涉事飛行員獨自一人，起飛前遇上強陣風不幸遇難。
目擊者：飛行員未佩戴頭盔
報告指，事發地點位於石澳郊野公園的滑翔傘活動區起飛場，去年 12 月 9 日下午約 2 時 08 分，有行山人士目睹飛行員在地面整理傘繩，滑翔傘受風力影響曾部分充氣，但仍在地面；當時飛行員未佩戴頭盔，亦未扣上座袋。
約 40 秒後，一陣突如其來的強陣風令滑翔傘完全充氣，連同飛行員一併被掀離地面。目擊者指，飛行員當時身軀面向滑翔傘後方，雙手分別握著操縱繩；升空約 10 秒後，其中一邊操縱繩從手中脫落，滑翔傘隨即開始摺疊，其後數秒飛行員連同滑翔傘墜落山坡，行山人士隨即報警。
飛行員墜山 搶救不治
救援方面，報告指政府飛行服務隊直升機於下午 3 時 19 分把事主送往東區尤德夫人那打素醫院急救，但事主於同日下午 3 時 47 分經搶救後證實不治。
民航意外調查機構表示，已聯絡警方跟進及核實資料，事故歸類為意外，現階段已完成檢查涉事滑翔傘、設備及配件，亦從飛行員的高度錶下載飛行數據，並收集目擊者拍攝的地面整理及飛行片段，同時取得滑翔傘使用手冊；下一步將分析片段及數據、收集與分析氣象資料，以及審閱屍體剖驗報告。
機構提醒，初步報告旨在提供早期取證階段已確定資料，內容不包括分析或結論；如任何人士欲就意外情況或因由作出申述，可於14 日內聯絡總調查主任。
民航意外調查機構是運輸及物流局下成立的一個獨立調查機構，負責根據《香港民航（意外調查）規例》（第448B章）及參考國際民用航空組織的標準，進行民航意外及事故的調查。
其他人也在看
瘋傳藥房「掉錢包陷阱」 大鈔銀包跌地 網民憶述險中伏經歷
社交平台周一（6日）流傳一間本港連鎖大型藥房出現懷疑「掉錢包陷阱」，一名親歷事件的網民發帖文由憶述經過，懷疑自己險些陷入「撿錢包反被誣陷偷錢」騙局，引起網民熱議及警惕。 facebook群組「紅磡黃埔社區藍圖」周一有網民發帖，稱在一間大型連鎖藥房購物時遇到可疑事件：「喺XX買藥嗰陣，將個籃放喺地上睇貨。期間一名戴am730 ・ 6 小時前
馬斯克預言成真！全球變壓器危機爆發 中國手握60%產能成最大贏家
在全球電力需求爆發性成長與能源轉型加速的背景下，一場前所未有的變壓器供應危機正席捲各國。馬斯克在 2024 年博世互聯世界大會上「一年前全球缺少的是晶片，接下來將會是變壓器」的預言正成為現實。這場危機不僅考驗著各國的電網升級計畫，更意外地將佔據全球變壓器產能 60% 的中國推向了舞台中央。鉅亨網 ・ 23 小時前
網民討論遇過最有禮貌及無禮貌藝人 「A0」對年長fans變臉 武打明星揸車唔等得啄人車尾
不時都有網民開post收集平日遇見明星嘅故事，呢期threads就有人發起「不如講吓你遇過最無禮貌嘅藝人嘅經歷」，唔少人都留言回應。以下係精選帖文，我地盡量俾貼士你估誰是誰主角啦 －Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
馮皓揚再被童星學院校長追擊爆「食霸王餐」 經理人交律師處理 網民踢爆童星學院曾被TVB指侵權
喺電影《媽媽的神奇小子》中飾演少年蘇樺偉嘅馮皓揚（羊羊），憑該片奪得第40屆香港電影金像獎最佳男配角，去年加入TVB備受力捧，早前更於《萬千星輝頒獎典禮》贏得「最佳男新人」。馮皓揚本來形象正面，但自稱曾經悉心培育羊羊嘅童星訓練學校校長Momo（巫麗儀），月前拍片控訴多宗罪，暗示羊羊母子「喺我背後狠狠咁插我一刀」，聲稱「同佢無條件解咗本身簽咗10年嘅藝人合約，親手送咗佢入更大嘅舞臺」，但有人為咗劃清界線，向外界表示Momo嘅課程「唔係咁正規」，並且「周圍咁唱我，完全否定咗我5年嚟嘅心血，同埋專業」。Momo又暗示有家長表示冇錢交學費，「點不知我後嚟發現原來佢屋企係開髮型屋，同埋做生意㗎！」。馮皓揚之後對Mono嘅言論回應話「問心無愧」。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
劉嘉玲遭開罰單！自嘲「新年第一份愛心紅包」 意外曝光千萬大G座駕
2026年第二天，劉嘉玲在社群平台分享一張日常照片，畫面中她手拿一張交通違規罰單，幽默形容是「新年第一份禮物」，自嘲語氣引發不少網友關注，也意外讓她身後的座駕成為討論焦點。姊妹淘 ・ 5 小時前
港鐵老翁涉襲擊女乘客 揮拳後反駁「香港又點呀？」 據了解警方列「普通襲擊」通緝 60 歲男子︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】社交平台Threads昨（5日）流傳片段，顯示港鐵車廂內一名男乘客突揮拳襲擊身旁一名女乘客面部。在場多人乘客喝止，女乘客即表示報警。另一名乘客稱「呢度係香港，有法治㗎」，但施襲男子反駁「香港又點呀？」據目擊事件的上載者稱，涉事男子心急走向空位時，不慎該碰到女子，雙方因而發生口角，警方到場後指示女乘客在觀塘站下車，但沒有在場拘捕男乘客。港鐵回覆《Yahoo新聞》查詢表示，周日（4日）晚收到警方轉介一宗乘客爭執的求助，相信片中個案。港鐵曾派員上車了解，但未能找到相關乘客。Yahoo新聞 ・ 1 天前
71歲成龍爆砸4千萬港幣救女兒！匿名付房租、助創業 吳卓林低調態度洩玄機
父女終於有望和好？71歲的成龍被爆近年透過資金與資源，不斷低調支援女兒吳卓林，包括信託基金、生活費與工作合作，相關細節曝光後引發網路熱議，也讓這段長期疏離的父女關係再度成為話題。姊妹淘 ・ 1 天前
中式糖水 = 減肥大忌？合桃露熱量竟等於1.5碗白飯！ 「這款」糖水反而有助預防骨質疏鬆？｜營養師Audrey Tam
天氣轉涼，乾咳、喉嚨乾癢、皮膚乾燥等問題紛紛出現，所以不少人會多食幾碗中式糖水來滋陰潤燥、暖身暖胃，但你知道嗎？一碗看似健康的合桃露，熱量竟等同1.5碗白飯，隨時要慢跑一小時才能抵銷…問你怕未！Yahoo Food ・ 6 小時前
古巨基57歲妻二胎引熱議！凍卵與試管嬰兒如何改寫高齡懷孕的可能性？徐明義教授解析：「生理年齡」不等於「卵子年齡」
2026年開春，53歲港星古巨基宣佈57歲愛妻陳韻晴順利產下二胎，這則喜訊在引發關注的同時，也讓不少高齡備孕女性開始思考：「高齡懷孕，真的可行嗎？」。姊妹淘 ・ 3 小時前
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬馬犯太歲不等於行衰運？宜「一喜擋三災」，選錯顏色要小心撞車意外！
蘇民峰2026馬年生肖運程｜屬馬人士踏入2026丙午馬年「犯太歲」，不少人第一反應往往是運氣轉差、諸事不順，其實真正需要留神的是情緒起伏與身心狀態的變化。不過也毋須過分擔憂，只要掌握以下正確的化解方法，配合自身命格特質，便能夠化險為夷！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
大牌檔午市套餐創意命名超吸睛 網民：「蒼井老師即係食啲乜?」
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享長沙灣一間大牌檔的午市餐牌，直言「A餐好吸引」，全因套餐名稱玩味十足。原來該大牌檔一向習慣在餐牌展現創意，務求第一眼就成功吸引食客目光，由於套餐名稱相當「有畫面」，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
「暴走神鞋」舒服波鞋網民推介3大品牌：HOKA行萬步不覺痛、車銀優代言Skechers也是舒服鞋子天才？
當大家仍在 Nike 或 Adidas 之間選擇困難時，近期網民在社交平台上分享自己的「暴走神鞋」體驗；3個品牌的波鞋，因出色的緩震技術和實用性能，獲得大量用家推介。Yahoo Style HK ・ 1 天前
小米內地起「關公災難」，邀「米黑」合作惹全網米粉不滿，24 小時辭退員工、扣高層百萬獎金！
小米近日爆發品牌史上極為罕見的內部大處分。針對公關團隊計劃與長期抹黑品牌的博主「萬能的大熊」進行年度框架合作一事，小米官方於 1 月 6 日晚間正式發布處罰通報。這場被用戶視為「背刺」的營銷危機，最終以涉事經辦人員被開除、兩名集團高管遭重罰告終。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
【優品360】今期優惠推介（即日起至08/01）
優品360今期有不少產品優惠，如HARIBO軟糖$31/3件、OATLY咖啡師燕麥奶1公升飲品$40/2件；急凍產品優惠有美國安格斯牛板腱片/澳洲極上和牛火鍋片$110/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有三洋本場讚岐烏冬$14.5/件，還有不少美酒優惠，獺祭二割三分純米大吟釀低至$520！YAHOO著數 ・ 1 天前
KFC葡撻跌落神壇？網民力數3大罪狀 網瘋傳轉大陸供應商
肯德基（KFC）葡撻一向都價廉物美，更被戲稱是「被炸雞耽誤的葡撻店」，但近日有網民崩潰表示葡撻美味不再，更直指KFC轉了葡撻撻皮供應商，並宣布：「KFC葡撻正式收皮」，此言一出，引起50萬人瀏覽，數千讚好以及超過萬五人分享！Yahoo Food ・ 10 小時前
佘詩曼把50歲活成30歲！神級瘦身方法公開，1招還被譽為「炸屎神器」解便秘、減重超有感
《新聞女王》續作《新聞女王2》一開播，佘詩曼又把全網驚呆！已經50歲的她，臉不僅細緻透亮，線條緊緻度根本跟30歲沒兩樣，完全是行走的凍齡範本。到底她怎麼做到歲月不敢動她？原來她的日常瘦身飲食與作息超自女人我最大 ・ 1 天前
川普稱格陵蘭島到處是俄中船隻 丹麥外相回應！
丹麥外交大臣拉斯穆森周二（6 日）表示，美國總統川普關於格陵蘭島「到處是俄羅斯和中國船隻」的說法不符合事實。鉅亨網 ・ 8 小時前
日本旅遊「別再洋蔥式穿搭」！過來人曝冬天最強保暖秘訣，穿錯小心感冒受寒
許多人愛去日本旅行，然而隨著冬季來臨，當地獨特的氣候條件卻讓許多人頭疼不已，室外嚴寒與室內暖氣形成強大對比，讓旅客在穿著搭配上傷透腦筋。對此，不少過來人分享冬天穿搭經驗，曾在東京居住７年的藝人歐陽靖也食尚玩家 ・ 3 小時前
陳曉東11歲大女陳芷霖近照曝光 濃眉大眼十足餅印 網民： 爸爸基因好強大
現年50歲的「凍齡男神」陳曉東2014年與小14歲台灣護士女友王妤嫻拉埋天窗，其他誕下兩名囡囡「朵朵」及「多多」，一家四口非常幸福。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
男子藍田站交收 20 萬元《寵物小精靈》卡牌 買家假借檢查奪卡逃去 保險界稱須投保專門保險方可索償︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】藍田今日（6 日）發生一宗《寵物小精靈》卡牌盜竊案。一名 33 歲姓陳男子於下午約 3 時與一名買家相約在港鐵藍田站交收，涉及約 19 張《寵物小精靈》卡牌，報稱總值約 20 萬元，其後一名青年取走卡牌聲稱作檢查後離去，未有付款並失去聯絡，事主隨即報警。Yahoo新聞 ・ 18 小時前