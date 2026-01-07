石澳滑翔傘死亡意外 民航調查報告：強風突將事主掀離地面 疑未及帶頭盔及扣座袋｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】石澳上月9日發生滑翔傘飛行失控意外，一名68歲男子不治。民航意外調查機構今（7 日）發表意外調查初步報告，指涉事的BGD Base 3滑翔傘是私人擁有，並無損壞，涉事飛行員獨自一人，起飛前遇上強陣風不幸遇難。

目擊者：飛行員未佩戴頭盔

報告指，事發地點位於石澳郊野公園的滑翔傘活動區起飛場，去年 12 月 9 日下午約 2 時 08 分，有行山人士目睹飛行員在地面整理傘繩，滑翔傘受風力影響曾部分充氣，但仍在地面；當時飛行員未佩戴頭盔，亦未扣上座袋。

廣告 廣告

約 40 秒後，一陣突如其來的強陣風令滑翔傘完全充氣，連同飛行員一併被掀離地面。目擊者指，飛行員當時身軀面向滑翔傘後方，雙手分別握著操縱繩；升空約 10 秒後，其中一邊操縱繩從手中脫落，滑翔傘隨即開始摺疊，其後數秒飛行員連同滑翔傘墜落山坡，行山人士隨即報警。

飛行員墜山 搶救不治

救援方面，報告指政府飛行服務隊直升機於下午 3 時 19 分把事主送往東區尤德夫人那打素醫院急救，但事主於同日下午 3 時 47 分經搶救後證實不治。

民航意外調查機構表示，已聯絡警方跟進及核實資料，事故歸類為意外，現階段已完成檢查涉事滑翔傘、設備及配件，亦從飛行員的高度錶下載飛行數據，並收集目擊者拍攝的地面整理及飛行片段，同時取得滑翔傘使用手冊；下一步將分析片段及數據、收集與分析氣象資料，以及審閱屍體剖驗報告。

機構提醒，初步報告旨在提供早期取證階段已確定資料，內容不包括分析或結論；如任何人士欲就意外情況或因由作出申述，可於14 日內聯絡總調查主任。

民航意外調查機構是運輸及物流局下成立的一個獨立調查機構，負責根據《香港民航（意外調查）規例》（第448B章）及參考國際民用航空組織的標準，進行民航意外及事故的調查。